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Новини Політика України
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Демченко одержав статус УБД лише за 3 дні перебування на Донбасі у 2014 році, - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Демченко одержав статус УБД лише за 3 дні перебування на Донбасі у 2014 році, - нардепка

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко з'їздив в Луганську та Донецьку області всього на три дні і за це одержав статус Учасника Бойових Дій.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Руслан Демченко і УБД. Це той самий, який був замом міністра закордонних справ Грищенка часів Януковича, радником Петра Порошенка, і тепер 1 заступник секретаря РНБО та голова комітету РОЗВІДКИ в Офісі Президента. Саме його ОП приховав зі списку люстрації для того, щоб мати можливість призначити. І саме він лобіював Харківські угоди у 2010, що передбачали продовження перебування російського флоту в Криму до 2042 року, бо це "стабільність для України". Власне, в мене сумнівів про, те що це інкорпорований агент, якого веде рф - жодних", - написала вона.

Нардепка також зазначила, що за зверненням до ще Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупований територій та ВПО (тобто заявка подавалась через це міністерство), міжвідоча комісія надала цьому діячу статус Учасника Бойових Дій 13/02/2020 на підставі витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19/10/2014 про залучення для проведення АТО та розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 03/10/2014, коли главою тоді був Борис Ложкін.

"Це не кінець трешу: вищезазназначеним розпорядження глави АП від 03/10/14 Демченка Р. було відряджено до Луганської та Донецької областей з 5/10/14 по 08/10/2014. Тобто всього на 3 дні! замість обов’язкових бойових 30…", - повідомила Бобровська.

"Тут важко щось адекватно коментувати. Класична демонстрація чергової тяглості зрадливих традицій у державній владі України", - резюмувала нардепка.

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На фото - витяг з офіційної відповіді Міністерства ветеранів, який Бобровська отримала на свій запит:

Демченко одержав статус УБД лише за 3 дні перебування на Донбасі у 2014 році, - нардепка Голосу Бобровська 01

Нагадаємо, 12 березня нардеп "Голосу" Сергій Рахманін заявив, що Руслан Демченко в 2010 році був заступником міністра закордонних справ і причетний до підготовки "харківських угод".

Демченко одержав статус УБД лише за 3 дні перебування на Донбасі у 2014 році, - нардепка Голосу Бобровська 02
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Топ коментарі
+25
Демченка Р. було відряджено до Луганської та Донецької областей з 5/10/14 по 08/10/2014.

И то не известно, чем он там занимался.

ЗЕ, например, в 2014-м в Горловке концерты сепарам давал. По такой логике ЗЕ тоже участник боевых действий и ветеран АТО.
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30.11.2021 11:25
+18
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30.11.2021 11:24
+11
дебіли перетворили країну в цирк в 19-му.
Подробиці цирку не мають значення
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30.11.2021 11:25
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30.11.2021 11:24 Відповісти
а бурба каким боком к госдаче (как и райка конечно)? когда эта совковая тема госдач умрет?
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30.11.2021 11:38 Відповісти
Специфіка роботи передбачає жити в охоронній зоні. Може це совок, але логіка в цьому є.
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30.11.2021 11:41 Відповісти
Та там усе складніше. Є юридичні договори, та і фігуранти вкладали свої кошти, і не малі у ті "дачі".
Можна розпродати чи приватизувати, а можна залишити як зараз: здавати в оренду за повну вартість, так робиться з 2014. Совка там уже не має чи майже не має. Орендні плати там космічні.
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30.11.2021 11:56 Відповісти
Цікаво які, я знаю ціни))) сумніваюсь що хтось там плате ринкову ціну)))
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30.11.2021 14:39 Відповісти
Богатирьову теж було виселено наказом Зеленського.
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30.11.2021 12:39 Відповісти
Незаконно. Мало щось робити, треба робити це законно, щоб не виглядати потім дурником.
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30.11.2021 12:48 Відповісти
Ну она же детка.
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30.11.2021 12:46 Відповісти
а схера она тут делает трамадольная королева ее должны были расстрелять
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30.11.2021 21:16 Відповісти
Демченка Р. було відряджено до Луганської та Донецької областей з 5/10/14 по 08/10/2014.

И то не известно, чем он там занимался.

ЗЕ, например, в 2014-м в Горловке концерты сепарам давал. По такой логике ЗЕ тоже участник боевых действий и ветеран АТО.
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30.11.2021 11:25 Відповісти
а может Зеленский был законспирированным агентом в Горловке и собирал разведданные?
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30.11.2021 11:41 Відповісти
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30.11.2021 12:11 Відповісти
Три дня и три ночи бился он со Змием Зеленым!
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30.11.2021 14:02 Відповісти
дебіли перетворили країну в цирк в 19-му.
Подробиці цирку не мають значення
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30.11.2021 11:25 Відповісти
в цирку хоч смішно(
а що може бути гірше несмішних клоунів?(((

ну хіба що коли такі при владі(
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30.11.2021 11:26 Відповісти
""Руслан Демченко і УБД. Це той самий, який був замом міністра закордонних справ Грищенка часів Януковича, радником Петра Порошенка, і тепер 1 заступник секретаря РНБО та голова комітету РОЗВІДКИ в Офісі Президента. "

Это точно в 2019 году он советы Порошенко давал?
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30.11.2021 11:38 Відповісти
Многие фашики, после второй мировой , являлись советниками. В чём проблемма?
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30.11.2021 12:00 Відповісти
"В чём проблемма?" - наверное в таких людях, которые нужны каждой власти, и во властях которым нужны такие люди.
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30.11.2021 12:16 Відповісти
А вы разницу не улавливаете? Например, многие следаки консультировались с серийными убийцами, но я не припомню назначений серийных убийц, главами следственных органов
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30.11.2021 12:56 Відповісти
Так и я не припомню, чтоб "консультировались с серийными убийцами" на воле....
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30.11.2021 13:29 Відповісти
Вы вообще все примеры дословно рассматриваете?
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30.11.2021 13:32 Відповісти
Наверное "пример" был такой:

"но я не припомню назначений серийных убийц, главами следственных органов" - их наверное советниками назначали....
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30.11.2021 13:48 Відповісти
дали йому статус в 2020 році при Зеленському, а радником відбув на громадських засадах без оплати так що не гавкай тут і дали високі посади при ЗЕ
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30.11.2021 13:48 Відповісти
Ой, а что это за морда из под забора вылезла?

"на громадських засадах" - вот такая вот громадскiсть и поддерживала гетьmanа своими, очень нужными для страны, советами.
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30.11.2021 13:52 Відповісти
який він участник боїв, хіба що півнячих з собі подібними, він такий учасник бойових дій як зелений гребінь президент - лише на папері та у головах квартально-сватівського імбецильного біосміття.
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30.11.2021 11:33 Відповісти
А сколько ещё таких Ублюдков!!!
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30.11.2021 11:33 Відповісти
А многие настоящие АТО-вцы, кто прошел страшные бои 2014-2015, получившие ранения, выходившие из окружения в Иловайске, Дебальцево, до сих пор ходят по властным кабинетам и судам и не могут получить УБД, как этот ублюдок
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30.11.2021 15:08 Відповісти
ну, а шо?
таке практикувалось ще з часів Афгану. Три доби за річкою - УБД.
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30.11.2021 11:55 Відповісти
Та хіба цей шпигун Йухла один такий? З 2014 року посвідчення УБД отримали тисячі хоча б тих самих прокурвів (особливо матіосівських шкур) та інших чиновників.
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30.11.2021 11:56 Відповісти
да . всего три дня . зато какие . три дня которые изменили мир . он успел навести порядок . подготовить войска и нанести сепарам поражение
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30.11.2021 11:59 Відповісти
Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко съездил в Луганскую и Донецкую области всего на три дня и получил статус "участника боевых действий".

И шо не так? Съездил. Поезд "Киев-Мариуполь". Утром - туда, вечером - назад. Вот билет сохранился. А Арестович вообще 30 раз за линию фронта ходил. (.банутый, как он мог такое заявлять)
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30.11.2021 12:02 Відповісти
Люди без стыда, чести, совести. Агент, не агент - вопрос. Но получит такой статус ни за что - это показатель.
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30.11.2021 12:03 Відповісти
Еще хочу добавить, что из за таких как раз настоящие УБД стесняются показывать свои удостоверения. Нельзя что бы такое звание было нивелирово разными прмспособленцвми.
"Инвалид войны. Шинель в двух местах прострелена."
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30.11.2021 13:44 Відповісти
Цього ворога зе отримав від свого поважного попередника, тому він його захищае.
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30.11.2021 12:04 Відповісти
Демченко принимал участие в Северодонецком Шабаше в 2004 году и попал под Люстрацию...,почему Голобородько его вытащил из Мавзолейной берлоги Путлера загадка...
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30.11.2021 12:05 Відповісти
В начале войны так и давали УБД, некоторые 1 днем получили, другое дело, что лишь немногоим давали побыть там лишь несколько дней. Замечу, что мне статус УБД дался тяжело.
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30.11.2021 12:11 Відповісти
Так зараз таких тисячі.Прокурвори.мусарня
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30.11.2021 12:13 Відповісти
Было публично Бутусовым заявлено что он агент параши,где расследование?
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30.11.2021 12:13 Відповісти
"Я на колчаковских фронтах ранен!" (с)
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30.11.2021 12:26 Відповісти
ничего вы не понимаете -за это время было уничтожена куча орков и техники а также была попытка уничтожить Путлера и Кремль
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30.11.2021 12:41 Відповісти
Моральні уроди. шарлатани. аферисти, нхраписти мерзоти --завжди знаходять для себе вигоду і вцій кагорті (вигода особисто дя себе) дуже виділяються євреї,в них це закладено в генах
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30.11.2021 12:45 Відповісти
підараси, це підробка документів, воно не приймало участі в антитерористичній операції відповідно, повинен понести покарання за підробку документів разом з підаром, який видав йому посвідчення УБД
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30.11.2021 12:58 Відповісти
Турист со статусом УМБ, их наверное много было, не только туристов, но и ложкиных, которые оформляли и легализировали туристам льготы.
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30.11.2021 13:11 Відповісти
3 дня на бумаге а на самом деле в баньке парился за такой подвиг орден нужно вешать на шею....
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30.11.2021 13:17 Відповісти
Нечего, скоро и янык получит свидетельство участника боевых действий! Если в конторе няньки зе_Никчемности, ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты, которая правит Украиной от имени Президента Украины, сплошь соратники яныка, начиная с татрова и прочей гнили...., то чему вы удивляетесь?
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30.11.2021 13:30 Відповісти
Бувший мер міста Сміла , відкритий сепар Олексій Цибко , теж був три дні , зняв відосик , та поїхав на місцеві вибори в 2014 , має УБД ....((( Влада Порошенка зняла його з посади, зелена поновила , але нові вибори не виграв , десь в Києві зараз , або з жопоблоком, або з БЮТ .
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30.11.2021 13:44 Відповісти
Это старая совковая мулька--на 3 дня в зоне военных действий. Когда в давнюю эпоху за ввод в Афган совок стали санкциями давить, и известные пас-лайнеры ЧМП что работали по всему миру в круизах и на пас-линиях, и их выдавили с рынка санкциями, то стали ходить эти лайнеры с Кубы на Мозамбик, Анголу, возить наёмников с Кубы воевать за бабло кпсс и влияние в третих странах. Ну и военную технику в трюмах тоже. И выгрузка шла ночью и не менее 4-6 суток. То в экипажи стали вписывать командировочных с райкома, горкома итд партии Одессы и не только. А когда распался совок в 91 г и многие постарели и пошли на пенсию, то добавку к пенсухе комунякам тем добавляли. Что потом вылезло и позже, многие моряки с экипажей тех лайнеров и не только и с сухогрузов что технику туда же пёрли, не знали за добавку уходя много лет спустя на пенсуху! А как вылезло, то не все доказали в стаже участие в тех рейсах. Но много и получили добавку.. Но комуняшки знали изначально. Такую вот темку знайте с тех лет. Старо как совок комуняцкий.
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30.11.2021 14:12 Відповісти
Тобі **** із твоїми мильйонами тіки УДБ не хватало, мразота ненажерлива, а хто руку-ногу втратив так тим треба ще доказать ......гори в аду!
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30.11.2021 14:21 Відповісти
Пропасть между властью и народом увеличивается с каждым днем. Многие уже стали понимать, что они такие же враги, как путин со своим окружением. Они разъедают, ослабляют Украину изнутри, все делают, чтобы она не смогла обороняться от врага.
Ермак в сговоре со спецслужбами РФ готовит кластерную капитуляцию. Подготовлены списки на аресты тех, кто будет оказывать сопротивление капитуляции.
Все делается по лекалам диктатур РФ и Беларуси.
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30.11.2021 14:57 Відповісти
Друзьям, подельникам и предателям все а народу закон и нищету. Ну что Мы хотим от экономических вредителей и терористом, а вредителей и терористов чисто экономических не бывает, они вредители терористы и предатели во всем, потому и не удивительно, что экономика не растет, а те налоги , которые так тяжело даются народу тратятся с бюджета на все, только не на людей, как на драконовские %, дороги стоимость и качество , которых не проверял, а должны строиться за акцызный збор от потраченного топлива и частных инвестиций публичных, а не олигархических компаний, на Зе не рыночную э/э, теперь уже на импортные самолеты , и вагоны, которые и так есть тем более в пандемию, только не на жизненно важные потребности, например, как на образование, медицыну, армию, добычу газа.
Потому разруха и нищета в стране просто так не бывает, она спланированна законами и действиями выбранной власти, которая не подконтрольна де факто народу, потому они и занимаются вредительством и банкротством страны в своих интересах, а незаконная выдача УБН предателю и терористу врагами народа это нормально.
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30.11.2021 17:01 Відповісти
вьетнам брал за три дня и колчаковские фронты
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30.11.2021 21:17 Відповісти
 
 