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Новини Політика України
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ВР (11722) Зеленський (17381) протест (2247) Корнієнко (649)

Корнієнко про можливі протести в Раді під час виступу Зеленського: "Доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про можливі протести в Раді під час виступу Зеленського:

Олександр Корнієнко завтра звертатиметься до сумління депутатів-опозиціонерів.

Так він відповів на запитання журналістів у Верховній Раді, як реагуватиме на можливі протести опозиціонерів в сесійній залі під час виступу президента Володимира Зеленського, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я взагалі не дуже тішуся з того, що мені як першому заступнику голови Верховної Ради доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там. Це, насправді, не дуже шанує Верховну Раду. Але якщо вже колеги проявляють таку політичну культуру, це на їх розсуд", - зауважив Корнієнко.

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Він прогнозує, що завтра у сесійній залі під час виступу Зеленського можливі прояви креативу з боку опозиції.

Перший віцеспікер також пояснив, що запитань до президента завтра у сесійній залі не буде, тому що це не передбачено Регламентом Верховної Ради.
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Топ коментарі
+17
Точняк: "Госдума - не место для дискуссий". Верным путем идут товарищи.
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30.11.2021 11:31
+10
Сьогодні останній день осені.... Поставте для Слуг Народу і їх Бубочки пісню "Последняя осень".
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30.11.2021 11:36
+10


Соответственно, Разумков не мог быть головой партии в 2019 году.

Соответственно, Разумков не мог подписывать подання на нардепов от СН на выборах 2019 года. Подання фальсифицированы.

Соответственно, полномочия этих депутатов СН должны быть прекращены.
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30.11.2021 11:37
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Каждый раз одна и таже отмазка тупая!!!
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30.11.2021 11:27 Відповісти
ага, типа такие все мудрые)))
а по факту всыраются лишь бы буба губы не надула прочитав о себе на плакатиках от оппозиции)
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30.11.2021 11:31 Відповісти
а от і вкид з касабського тг-каналу

"Офис Президента требует от фракции придти на выступление Зеленского в футболках "За Президента. Проти Олігархів". Ослушавшихся будут штрафовать на конвертные зарплаты."
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30.11.2021 11:29 Відповісти
ЖИВОТинка будет призывать к совести? Какая умная ЖИВОТинка. Таких надо показывать в зоопарках, а не в Раде.
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30.11.2021 11:30 Відповісти
Точняк: "Госдума - не место для дискуссий". Верным путем идут товарищи.
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30.11.2021 11:31 Відповісти
Воно десь відповідало на питання? Де і коли?
Воно лише обіСцяє та бикує. Фсьо.
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30.11.2021 11:31 Відповісти
Сказочный толпойоп!
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30.11.2021 11:31 Відповісти
Ты бы лучше двери смазал в подземных ходах на Банковой, потому что завтра они пригодятся и не только всенародному любимцу....
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30.11.2021 11:31 Відповісти
Вовочка боїться перевороту що йго перевернуть до гори дриґом.
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30.11.2021 11:31 Відповісти
****** натрия!
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30.11.2021 11:32 Відповісти
Ангідрид його кальцію мать! На законодавчій основі ще винесіть постанову про заборону "найвеличнішого" лякать і критикувать. А біотуалет про всяк випадок знадобиться.
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30.11.2021 13:30 Відповісти
То що ж це виходить,"не слуги народу",а "Вихователі народу"?🙄🤔 Це воно(ни) сприймають Народ України як якихось діточок з дитячого садочку?😠😡🤬
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30.11.2021 11:35 Відповісти
можливо це він про булочку)
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30.11.2021 11:37 Відповісти
Для того, щоб так сприймати - треба щось прийняти - і це не закон, це щось схоже на на атмосферні опади при мінусовій температурі, але з Південної Америки.)))
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30.11.2021 11:38 Відповісти
Сьогодні останній день осені.... Поставте для Слуг Народу і їх Бубочки пісню "Последняя осень".
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30.11.2021 11:36 Відповісти


Соответственно, Разумков не мог быть головой партии в 2019 году.

Соответственно, Разумков не мог подписывать подання на нардепов от СН на выборах 2019 года. Подання фальсифицированы.

Соответственно, полномочия этих депутатов СН должны быть прекращены.
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30.11.2021 11:37 Відповісти
І усе по закону
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30.11.2021 12:01 Відповісти
Подібний випадок трапився у мої студентські часи з моїм гарним знайомим. Після вступу до вишу, його обрали комсоргом групи. Через кілька днів усі поїхали боротися за урожай, де цей знайомий у підпитку трохи набідокурив, і його вирішили виключити з комсомолу.
До сих пір пам"ятаю "Комсомольський прожектор" де було написано, що "студент М.Ч. напідпидку прийшов у столову і, погрожуючи складним ножем, вимагав у там у студентки Л. солоні огірки".
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30.11.2021 12:11 Відповісти
уровень политики у нас щас топ! куча лакеев и слуг с языками в жо... не имея своего мнения просто ползает перед чуваком волей судеб ставшим временно президентом, потому что конверты с баксами. И ни дай боже критиковать этого юного сатирика! душа у него тонкая, хрупкая и тянется к искуству... в любой демократии с оппозицией говорят, прислушиваются или нет, дискутируют и ищут компроммисы в важных для страны вопросах, но только у нас в 9-ом созыве шобла непонятно кого и профи шарлатанов с проходимцами расказывают какие они умные и взрослые и сами все знают... печалька
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30.11.2021 11:37 Відповісти
Порівнювати опонентів з дітьми - це так по-кацапськи.
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30.11.2021 11:46 Відповісти
1 грудня депутати поприходять в Раду в спортивному одязі. Так легше втікати.
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30.11.2021 11:50 Відповісти
Боже... Яке кончене...
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30.11.2021 11:56 Відповісти
корнієнко ти ДЕБІЛ?????? Якщо ЧМО президент, наркоман, крадій, то з якою повагою його повинні слухати????????????????
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30.11.2021 11:59 Відповісти
К мерам предосторожности, пусть на всякий случай выдадут депутатам пластырь на рты, и смирительные рубашки, чтобы предотвратить покушение на жизнь"величайшего".)
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30.11.2021 12:05 Відповісти
есть предложение . ампутировать депутатам средний палец . что бы факи Вовке не показывали . а то он потом обижается . спит плохо
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30.11.2021 12:30 Відповісти
Никаких реплик и аплодисментов, чтобы звуковой фон не перевернул мысли в "верховной голове". Вот и будут кстати пластырь, и смирительные рубашки. )
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30.11.2021 12:52 Відповісти
Кто это?
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30.11.2021 12:36 Відповісти
Таких уродов-воспитателей дети в детском саду наверное уже перевоспитывали-бы вываливая содержимое горшков им на головы !
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30.11.2021 12:38 Відповісти
Слуги народа и Зеленский лично много лет делали все для дискредитации Верховной Рады, вплоть до расстрела.
А теперь возмущаетесь что вас и Раду не уважают.
Действительно детский сад.
Не видеть причинно-следственной связи между такими очевидными фактами.
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30.11.2021 12:41 Відповісти
Криворізький містечковий месія, завдяки ідіотам, привів до Ради злодійкувату шпану та відморозків, один з представників цього непотреба Тищенко.
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30.11.2021 12:47 Відповісти
В режим надсмотрщика концлагеря?? Ню,Ню!
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30.11.2021 13:07 Відповісти
То есть оскорбляя оппонентов, они расчитывают на снижение градуса напряженности?
Эффект, естественно, будет прямо противоположный.
Зачем каждый день повышать градус?
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30.11.2021 14:44 Відповісти
Тогда возникает вопрос: зачем вообще содержать эту "депутатскую" быдломассу имбецилов, если им необходимы указания там не ходите, там сидите, горшок там, обед там. ИМХО, большую часть этих идиотов нужно изолировать в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением как представляющих социальную опасность для себя и окружающих...
Печалька...
И это в стране Украина, которая является парламентско-президентской республикой...
Не забыли? У нас не президентская форма правления!!!
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30.11.2021 15:44 Відповісти
Да, такого позорного преза и большинства у нас еще не было....
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30.11.2021 21:43 Відповісти
это точно.
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01.12.2021 01:57 Відповісти
 
 