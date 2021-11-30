Корнієнко про можливі протести в Раді під час виступу Зеленського: "Доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Олександр Корнієнко завтра звертатиметься до сумління депутатів-опозиціонерів.
Так він відповів на запитання журналістів у Верховній Раді, як реагуватиме на можливі протести опозиціонерів в сесійній залі під час виступу президента Володимира Зеленського, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я взагалі не дуже тішуся з того, що мені як першому заступнику голови Верховної Ради доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там. Це, насправді, не дуже шанує Верховну Раду. Але якщо вже колеги проявляють таку політичну культуру, це на їх розсуд", - зауважив Корнієнко.
Він прогнозує, що завтра у сесійній залі під час виступу Зеленського можливі прояви креативу з боку опозиції.
Перший віцеспікер також пояснив, що запитань до президента завтра у сесійній залі не буде, тому що це не передбачено Регламентом Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
а по факту всыраются лишь бы буба губы не надула прочитав о себе на плакатиках от оппозиции)
"Офис Президента требует от фракции придти на выступление Зеленского в футболках "За Президента. Проти Олігархів". Ослушавшихся будут штрафовать на конвертные зарплаты."
Воно лише обіСцяє та бикує. Фсьо.
переворотущо йго перевернуть до гори дриґом.
Соответственно, Разумков не мог быть головой партии в 2019 году.
Соответственно, Разумков не мог подписывать подання на нардепов от СН на выборах 2019 года. Подання фальсифицированы.
Соответственно, полномочия этих депутатов СН должны быть прекращены.
До сих пір пам"ятаю "Комсомольський прожектор" де було написано, що "студент М.Ч. напідпидку прийшов у столову і, погрожуючи складним ножем, вимагав у там у студентки Л. солоні огірки".
А теперь возмущаетесь что вас и Раду не уважают.
Действительно детский сад.
Не видеть причинно-следственной связи между такими очевидными фактами.
Эффект, естественно, будет прямо противоположный.
Зачем каждый день повышать градус?
Печалька...
И это в стране Украина, которая является парламентско-президентской республикой...
Не забыли? У нас не президентская форма правления!!!