Корнієнко про можливі протести в Раді під час виступу Зеленського: "Доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там"

Олександр Корнієнко завтра звертатиметься до сумління депутатів-опозиціонерів.

Так він відповів на запитання журналістів у Верховній Раді, як реагуватиме на можливі протести опозиціонерів в сесійній залі під час виступу президента Володимира Зеленського, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я взагалі не дуже тішуся з того, що мені як першому заступнику голови Верховної Ради доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там. Це, насправді, не дуже шанує Верховну Раду. Але якщо вже колеги проявляють таку політичну культуру, це на їх розсуд", - зауважив Корнієнко.

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Він прогнозує, що завтра у сесійній залі під час виступу Зеленського можливі прояви креативу з боку опозиції.

Перший віцеспікер також пояснив, що запитань до президента завтра у сесійній залі не буде, тому що це не передбачено Регламентом Верховної Ради.