Найманця РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, засуджено до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Найманця РФ, який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових, засуджено до 6 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.
У ході досудового слідства встановлено, що мешканець тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру НЗФ "ДНР" у м. Слов’янськ. Після його закінчення був призначений на посаду заступника керівника. Він здійснював підготовку найманців для незаконних формувань, які брали активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.
Крім того, перебуваючи у складі різних підрозділів НЗФ зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних Сил України у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка, а також здійснював чергування на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.
Контррозвідники затримали чоловіка у жовтні цього року в одному з хостелів столиці, куди він прибув з тимчасово окупоавної території АР Крим.
Наразі Шевченківський районний суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив до 6 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Не питаю иллюзий о нашей судебной системе. Просто заголовок статьи на цензоре - это не доказательство. А без доказательств только в рашке и белоруссии сажают...
а потім УБД дадуть судячи зі всього, й компенсацію від держави...
й це в порівнянні зі сроком який "світить" Бутусову за разжиганіє вайни...
огидно(
Тільки перд ким?
Матиос с продажными судьями сугубо по закону сажал в тюрьму солдат-добровольцев, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК. По Матиосу и его подобным уголовники они.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.
Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил с прибором. А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
А западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что Юля действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена в тюрьму.
Но люди, в том числе и ЮВТ, выводов не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
Абсолютний дебілізм, така держава не конкурентноздатна і приречена на небуття!
Або якось по дебільному статейка нашрайбана!
это хорошо...