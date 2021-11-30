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Найманця РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, засуджено до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

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Найманця РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, засуджено до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Найманця РФ, який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових, засуджено до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

У ході досудового слідства встановлено, що мешканець тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру НЗФ "ДНР" у м. Слов’янськ. Після його закінчення був призначений на посаду заступника керівника. Він здійснював підготовку найманців для незаконних формувань, які брали активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Крім того, перебуваючи у складі різних підрозділів НЗФ зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних Сил України у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка, а також здійснював чергування на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.

Контррозвідники затримали чоловіка у жовтні цього року в одному з хостелів столиці, куди він прибув з тимчасово окупоавної території АР Крим.

Наразі Шевченківський районний суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив до 6 років позбавлення волі.

Також читайте: Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками. ФОТОрепортаж

Найманця РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, засуджено до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
6 лет за убийство?
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30.11.2021 11:30
+29
Мрази , твари .. слов нет , 6 лет за убийство наших раненых , я так жду майдана у меня руки трусятся , дотянуться
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30.11.2021 11:33
+29
причём не убийство, а убийства !
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30.11.2021 11:40
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6 лет за убийство?
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30.11.2021 11:30 Відповісти
Убийства, через 4 года выйдет с чистой совестью!
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30.11.2021 11:40 Відповісти
причём не убийство, а убийства !
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30.11.2021 11:40 Відповісти
Так, дійсно, дуже дивний заголовок,який не "перегукується" зі змістом статті.
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30.11.2021 11:56 Відповісти
Тут читаємо досить багато дивного... Бо зробити з А потрібне комусь Бе... Без дивацтв не обходиться. Але контингент хаває.
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12.01.2022 03:59 Відповісти
а могли зовсім понять і простить ...
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30.11.2021 12:09 Відповісти
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30.11.2021 12:29 Відповісти
Заголовок манипулятивный. Капоне тоже убивал, а посалили его только за неуплату налогов.
Не питаю иллюзий о нашей судебной системе. Просто заголовок статьи на цензоре - это не доказательство. А без доказательств только в рашке и белоруссии сажают...
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30.11.2021 12:42 Відповісти
Розкажіть це італійцям за Марківа...
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30.11.2021 12:48 Відповісти
Так він же ж українців вбивав, тим паче АТО-шників....
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30.11.2021 12:45 Відповісти
Ну да,а шо тут такого? Подумаєш добивав...х*йня якась,це ж не фак клоуну показати....
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30.11.2021 13:19 Відповісти
Далі заголовку не читаєм?
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30.11.2021 20:07 Відповісти
Вы что, специально издеваетесь над украинцами, только подумать, за убийства раненых украинских воинов, этому уроду всего 6 лет дали. Или возможно он чем-то озолотил наш самый гуманный суд в мире???
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28.05.2022 19:46 Відповісти
Фамилия?

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30.11.2021 11:31 Відповісти
зе дно, надо пожизненно
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30.11.2021 11:32 Відповісти
6 років за все описане???

а потім УБД дадуть судячи зі всього, й компенсацію від держави...

й це в порівнянні зі сроком який "світить" Бутусову за разжиганіє вайни...

огидно(
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30.11.2021 11:32 Відповісти
Мрази , твари .. слов нет , 6 лет за убийство наших раненых , я так жду майдана у меня руки трусятся , дотянуться
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30.11.2021 11:33 Відповісти
Руки трусяться? Треба менше бухати ))
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30.11.2021 11:43 Відповісти
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30.11.2021 12:09 Відповісти
Жди....
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30.11.2021 11:53 Відповісти
а ждёшь чего? думаешь будут наливать бесплатно?
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30.11.2021 12:10 Відповісти
Який Майдан, низя - путя нападьот.
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30.11.2021 12:36 Відповісти
Це зебільний жарт?
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30.11.2021 11:33 Відповісти
Домбаський бандюк.
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30.11.2021 11:34 Відповісти
Це баканов типу хвастається? - 6 років за вбивство поранених?
Тільки перд ким?
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30.11.2021 11:35 Відповісти
Сподіваюсь нова влада цього виродка повісить , а суддів що дали 6 ( !?) років за убивства на довічне (
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30.11.2021 11:35 Відповісти
За такі вироки,ці судді мають висіти.
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30.11.2021 11:39 Відповісти
Аж побігли сідати Не будьте такими наївним.
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30.11.2021 11:42 Відповісти
Я кажу не сидіти, а висіти,і треба було починать з майдану.
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30.11.2021 12:00 Відповісти
Покажи як треба, смєтун
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30.11.2021 14:29 Відповісти
Продажна гнида гірше за ворога.
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30.11.2021 14:32 Відповісти
Коли прийдеш в Україну з ****** і дояром,я тобі все покажу особьисто.
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30.11.2021 14:34 Відповісти
А якщо без цієї компанії приїду, покажеш?
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30.11.2021 14:41 Відповісти
Хоч зараз та ти й з компанієюд засциш,бо ти вже втік зрадник і прихвостень окупанта.
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30.11.2021 14:43 Відповісти
От нащо я тут з хворим якусь логіку шукаю?... Питання риторичне.
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30.11.2021 14:47 Відповісти
Що означає закон при беззаконноу режимі.

Матиос с продажными судьями сугубо по закону сажал в тюрьму солдат-добровольцев, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК. По Матиосу и его подобным уголовники они.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.

Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил с прибором. А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
А западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что Юля действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена в тюрьму.

Но люди, в том числе и ЮВТ, выводов не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
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30.11.2021 11:40 Відповісти
интересно, какие "родственники" у этого утырка ? чтобы за серийные убийства дали 6 лет, надо было немало бабла судейским залить
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30.11.2021 11:44 Відповісти
Мда, гуманный украинский суд сепаров любит, да его удавить надо
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30.11.2021 11:48 Відповісти
На зоне и удавят ! Если и выйдет, то инвалидом....
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30.11.2021 11:50 Відповісти
надо пожелать этому уроду места у параши, опетушивания и превращения каждого дня жизни в ад...
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30.11.2021 11:49 Відповісти
6 років за вбивства поранених!? Жах. Наша судова система і закони зовсім деградовані. Та при таких злочинах, розстріл поранених, мінімум довічне. Схаменіться , змініть закони і судів які такі вердикти оголошують.
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30.11.2021 11:50 Відповісти
Не зрозумів. Шість?
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30.11.2021 11:50 Відповісти
да здравствует самый гуманный пЭщэрный лже-суд ....- повний піпец....
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30.11.2021 11:53 Відповісти
я можу провести йому кастрація теж гуманних думок , щоб легше сиділось ...
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30.11.2021 23:17 Відповісти
Шість років за вбивства поранених?
Абсолютний дебілізм, така держава не конкурентноздатна і приречена на небуття!
Або якось по дебільному статейка нашрайбана!
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30.11.2021 11:54 Відповісти
Вбивав полонених і всього навсього шість років , що це за суди ? за це пожитєво, а краще прикончити цю паскуду . Не дивно що цей урод за так званим законом савченко скоро вийде. Суди справді не украінські за що тільки такі зарплати і пенсіі призначили ,цим негідникам.
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30.11.2021 11:54 Відповісти
За крадіжку якоїсь хєрні 8...10 років за вбивство ще і поранених 6?????????????? Що то за "правосуддя"??????????????????????????
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30.11.2021 11:56 Відповісти
Ну так тут же ж шоб тававріща ж Путєна нє рассєрчять
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30.11.2021 11:58 Відповісти
с херали такие полномочия у Шевченковского суда за военные преступления ?
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30.11.2021 12:01 Відповісти
Які 6 років.. Розстрілять або пожиттеве.
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30.11.2021 12:02 Відповісти
Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод. (с)
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30.11.2021 12:04 Відповісти
Надо Федя.. Надо...Заряджай ..Цілься Вогонь
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30.11.2021 12:12 Відповісти
А если судью этого убить, тоже дадут 6 лет ?
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30.11.2021 12:03 Відповісти
Навпаки, за цей подвиг треба дати Героя України.
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30.11.2021 12:31 Відповісти
мало конечно но хоть шо то . а ведь могли например в ОП забрать и статус УДБ дать как Демченко
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30.11.2021 12:04 Відповісти
6 за добивання поранених українських військових?
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30.11.2021 12:07 Відповісти
А в принципі все логічно-а то вдруг Путін нападе
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30.11.2021 12:08 Відповісти
Шевченківский суд ще гуманнійший за Печерський
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30.11.2021 12:15 Відповісти
Украинские нелюстрированные судьи верные потомки сталинского прокурора Ягуарьевича Вышинского.
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30.11.2021 12:19 Відповісти
исправили...
это хорошо...
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30.11.2021 15:43 Відповісти
6 років за МАСОВІ ВБИВСТВА???!!! Це такий ЗЕлений гумор чи знущання над Законом?
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30.11.2021 12:31 Відповісти
даже странно, что не условно. Власть им явно сочувствует.
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30.11.2021 12:31 Відповісти
Хлопцям із контррозвідки, які, не з чуток, добре знають продажні суди "реформовані" Зеленським та їхню вибіркову ліберальність, лише щодо ворогів України, треба було одразу знищити цього виродка.
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30.11.2021 12:34 Відповісти
За сбитого насмерть пьяного пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте больше дают.
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30.11.2021 12:42 Відповісти
Знищити такого покидька є головним завданням держави,це житєво необхідно для її існування.Стає питання якщо судді представляють державу,то яку?
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30.11.2021 12:43 Відповісти
какие 6 лет если убивал украинских воинов, раненых украинских воинов?!!! тут пожизненное как минимум должно быть
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30.11.2021 12:51 Відповісти
Чому стаття не за серийне вбивство, а тілько за участь в терорристичній організації? Безпосередня участь у вбивствах не доведена? Тоді є надія, що за 6 років, доки він сидітиме, знайдуть докази і таки дадуть йому пожиттєве? - Після закінчення влади зелених.
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30.11.2021 13:04 Відповісти
"писатели" не "читатели" - 6 лет этому ублюдку дали по доказанной в суде статье "участие в террористической организации"! p.s. редакторы. исправьте опечатку - "...с временно окупаемой территории АР Крым. Источник: https://censor.net/ru/n3302419
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30.11.2021 13:11 Відповісти
6 років за те, що добивав поранених? Скоро такі судді будуть перечіпатись на вулиці і масово гинути?
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30.11.2021 13:19 Відповісти
долбанное правосудие с их наказанием и сроками за такие злодеяния .тут сепаратизм...участие в войне против страны и убийства людей, и непросто убийства а добивания раненых....и 6 лет!!!!((он что на улице подрался с кем то, он что квартиру ограбил или ......? нет слов .судей разогнать... креминальный кодекс сжечь...нигде таких сроков наверное в мире нет за такие злодеяния, везде до 25 лет,или пожизненно, или даже дают по несколько сот лет тюрьмы...просто издевательство над наказанием за преступления.
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30.11.2021 13:31 Відповісти
Боже храни Украину!(
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30.11.2021 14:04 Відповісти
За что моя страна так страдает. Неужели она ещё не испила до дна свою карму. За что с*ка?! За что!!! Почему так много *лядей которые при власти ненавидят ее да ещё и получают огромный Профит за это...
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30.11.2021 14:07 Відповісти
Они еще и в Украину прутся.. наглость...
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30.11.2021 14:19 Відповісти
А в чем проблема?Этот паскуда лепший дружбан Зеленского,он ведь тоже против Порошенко.Как то так.
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30.11.2021 14:33 Відповісти
6 років за вбивства????? Зеленський і його суди наскрізь гнилі...
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30.11.2021 15:24 Відповісти
ЗА УБИЙСТВО КАК ЗА КРАЖУ !!!??? СМЕРТЬ СУДЬЕ !)
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30.11.2021 16:41 Відповісти
«Ліквідовував полонених»?!?! Що сталось із «вбивав полонених»?! Полонені українські військові не якийсь об'єкт, щоб їх «ліквідувати»!!! Це вбивство! Тільки за це Цензор повинен звільнити мудака, котрий писав цей текст! І шість років за вбивства?! В той час коли на Бутусова відкривають справу?! Це просто жах!!!!
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30.11.2021 16:55 Відповісти
Ясинуватого не існує. Є Ясинувата.
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30.11.2021 20:57 Відповісти
мені теж огидно читати за наші суди,дії та поведінку влади,але не забуваймо Головне -Державу українського народу треба зберегти.Є засоби мирного тиску на владу -згадайте Махатму Ганді,що ненасильницьким спротивом здобув незалежність Індії...Тому заклики до майданів,анархії зараз це або дурість або провокації агентури Кремля.Пильнуйте!Ворог у порога і чекає безладу
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01.12.2021 07:24 Відповісти
Слов нет! не суд, а просто цирк! Убийце наших солдат 600 лет дать мало!!!
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29.05.2022 00:00 Відповісти
 
 