За добу в Києві від COVID-19 померло 35 осіб, виявили 1646 нових випадків. Серед захворілих понад 100 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1646 захворілих на коронавірус (загалом 298 819), померли 35 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 943 жінки віком від 18 до 95 років, 602 чоловіки віком від 18 до 90 років, 50 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.

За добу зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу (загалом 7528): 18 жінок від 68 до 91 року, 17 чоловіків від 42 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 106 хворих на коронавірус та 192 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

1471 мешканець столиці подолав коронавірус (загалом 255 106).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (273), Оболонському (214) та в Деснянському (197).