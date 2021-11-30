Разумков про заяву Зеленського щодо держперевороту: Або президент невдало пожартував, або має щось робитися для порятунку країни

Якщо президент Володимир Зеленський заявляє про державний переворот, то потрібно не у Верховній Раді виступати із зверненням, а рятувати країну.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав народний депутат, ексспікер Дмитро Разумков.

"Слухаючи його пресконференцію, коли почув про державний заколот, я думав, що наступними словами президента будуть, що СБУ, правоохоронні органи, ДБР проводять всі необхідні заходи, зараз тривають затримання, обшуки, що люди доправляються до СІЗО. Тому що таке звинувачення з вуст президента, як про те, що в країні відбувається державний заколот, це більше, аніж серйозно. Сьогодні вже 30 листопада, але нічого не відбувається. Або президент так пожартував (але це дуже невдалий жарт), або тоді повинні бути конкретні факти, що ж насправді відбулося", - наголосив він.

Разумков вважає заяву Зеленського про держпереворот "несерйозною і недержавницькою позицією".

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