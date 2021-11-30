Разумков про заяву Зеленського щодо держперевороту: Або президент невдало пожартував, або має щось робитися для порятунку країни
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якщо президент Володимир Зеленський заявляє про державний переворот, то потрібно не у Верховній Раді виступати із зверненням, а рятувати країну.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав народний депутат, ексспікер Дмитро Разумков.
"Слухаючи його пресконференцію, коли почув про державний заколот, я думав, що наступними словами президента будуть, що СБУ, правоохоронні органи, ДБР проводять всі необхідні заходи, зараз тривають затримання, обшуки, що люди доправляються до СІЗО. Тому що таке звинувачення з вуст президента, як про те, що в країні відбувається державний заколот, це більше, аніж серйозно. Сьогодні вже 30 листопада, але нічого не відбувається. Або президент так пожартував (але це дуже невдалий жарт), або тоді повинні бути конкретні факти, що ж насправді відбулося", - наголосив він.
Разумков вважає заяву Зеленського про держпереворот "несерйозною і недержавницькою позицією".
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"ахмєтов затєял...ну нє ахметов, там люді на запісях, ну не люди, голоса, ну не просто голоса, а голоса людей, ну не ахмєтав, єго втягівают голоса на запісях, ну я в єто не верю"....(с) *майже цитата
тільки від корита відсунули зразу в "хрестовий похід"...
Або воно продажне , або тупе - шо ще гірше.
Кто поверит комедианту?
А після цього цей зебілоїд щось там варнякає до американців про інвестиційну привабливість України??? Та жоден сєпар чи якийсь ЗАЖОПенець не зробили стільки для дестабілізації ситуації в країні і підриву економіки та обороноздатності, скільки зробило найвеличніше порожнє місце в кріслі Президента зі своїм оточенням!
Зеленский должен дать точную информацию: какой незаконный орган власти планировалось создать, кто это планировал, и как он собирался сместить конституционную власть.