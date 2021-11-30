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Новини Політика України
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Зеленський (17381) переворот (199) Разумков Дмитро (1449)

Разумков про заяву Зеленського щодо держперевороту: Або президент невдало пожартував, або має щось робитися для порятунку країни

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про заяву Зеленського щодо держперевороту: Або президент невдало пожартував, або має щось робитися для порятунку країни

Якщо президент Володимир Зеленський заявляє про державний переворот, то потрібно не у Верховній Раді виступати із зверненням, а рятувати країну.

 Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав народний депутат, ексспікер Дмитро Разумков.

"Слухаючи його пресконференцію, коли почув про державний заколот, я думав, що наступними словами президента будуть, що СБУ, правоохоронні органи, ДБР проводять всі необхідні заходи, зараз тривають затримання, обшуки, що люди доправляються до СІЗО. Тому що таке звинувачення з вуст президента, як про те, що в країні відбувається державний заколот, це більше, аніж серйозно. Сьогодні вже 30 листопада, але нічого не відбувається. Або президент так пожартував (але це дуже невдалий жарт), або тоді повинні бути конкретні факти, що ж насправді відбулося", - наголосив він.

Разумков вважає заяву Зеленського про держпереворот "несерйозною і недержавницькою позицією".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Є третє або - пора лікувати психіатрію. Це вже видно неозброєним оком.
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30.11.2021 11:48
+13
Третій рік живемо в зеленому цирку.
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30.11.2021 11:52
+11
Від постійних жартів нашого президента вже дуже сумно в країні стало.
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30.11.2021 11:48
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Є третє або - пора лікувати психіатрію. Це вже видно неозброєним оком.
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30.11.2021 11:48 Відповісти
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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30.11.2021 11:49 Відповісти
ПАДАРИТЕ ПАРАНОИКУ ВОВОЧКЕ ПИСТОЛЯ С ОДНИМ ПАТРОНОМ ПРИСТАВЬТЕ К ЕГО ПУСТО МАКИТРЕ И ПОКАЖИТЕ КАК ПУЛЬКА ВЫЛЕТАЕТ ИЗ ДУЛА
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30.11.2021 12:47 Відповісти
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30.11.2021 12:16 Відповісти
Від постійних жартів нашого президента вже дуже сумно в країні стало.
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30.11.2021 11:48 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))))
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30.11.2021 11:48 Відповісти
Дурень и шутки у него дурацкие.
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30.11.2021 11:51 Відповісти
Третій рік живемо в зеленому цирку.
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30.11.2021 11:52 Відповісти
цирк це позитивні емоції...- тут інше....
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30.11.2021 12:06 Відповісти
Є ще "б%!дський цирк". Там саме ті емоції що треба.
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30.11.2021 13:24 Відповісти
та яка там нафік "позиція"... він навіть думку не зміг сформулювати +/- до кінця й хоча б трошки грамотно

"ахмєтов затєял...ну нє ахметов, там люді на запісях, ну не люди, голоса, ну не просто голоса, а голоса людей, ну не ахмєтав, єго втягівают голоса на запісях, ну я в єто не верю"....(с) *майже цитата
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30.11.2021 11:52 Відповісти
Якщо в тебе 2 роки бубочка був кращим президентом в Галактиці а потім різко все змінилось, то яка довіра має бути до твоїх слів зараз?
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30.11.2021 11:55 Відповісти
Вибори незаборяться ,вже слід починати гнати пургу !!!)))
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30.11.2021 11:58 Відповісти
Вибори можна сфальсифікувати! Є свіжі приклади і хороші вчителі!
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30.11.2021 14:00 Відповісти
100%...всі такі "колишні зелені" правдоруби стають....

тільки від корита відсунули зразу в "хрестовий похід"...
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30.11.2021 11:59 Відповісти
Це притаманно гельмінтам-політиканам всіх мастей !!!)))
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30.11.2021 12:02 Відповісти
недавно була картинка - клано-олігархія міняе "роялі".....
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30.11.2021 12:07 Відповісти
Угу) очевидно у такого "прозріння" можуть бути лише дві причини.
Або воно продажне , або тупе - шо ще гірше.
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30.11.2021 12:30 Відповісти
він не дурак - він просто Син якому протеже зробив Батько ( Олександр Васильович Разумков; 17 апреля 1959 года, Бердичев, Житомирская область, Украинская ССР, СССР - 29 октября 1999 года, Киев, Украина) - советский и украинский политик, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (1997-1999).- а синок просто конъюнктурщик...
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30.11.2021 18:59 Відповісти
пока мы тут, условно говоря, крякаем на кухне на них, Дима сначало нормально поднял бабла и авторитета приведя зеленых к власти, а теперь рейтинг критикуя их)
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30.11.2021 11:58 Відповісти
Петя также создал партию регинов а затем свалил и критиковал чем на майдане сделал карьеру.
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30.11.2021 12:35 Відповісти
шо ты тем сказать хотел?) мокшанец?) срач развести полегкому?) иди бомжуй лаптеногое)
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30.11.2021 12:43 Відповісти
эх виталик отсос ты петрович
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30.11.2021 14:17 Відповісти
На наркомарафоне никто не отнесся серьезно к заявлению клоуна о готовящемся перевороте
Кто поверит комедианту?
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30.11.2021 12:01 Відповісти
Як хто??? Зебілоїди !!!)))
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30.11.2021 12:03 Відповісти
Гарний жарт від недолугого! Після цього жарту акції більш ніж 100 українських компаній обвалилися від 10 до 20 відсотків.

А після цього цей зебілоїд щось там варнякає до американців про інвестиційну привабливість України??? Та жоден сєпар чи якийсь ЗАЖОПенець не зробили стільки для дестабілізації ситуації в країні і підриву економіки та обороноздатності, скільки зробило найвеличніше порожнє місце в кріслі Президента зі своїм оточенням!
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30.11.2021 12:13 Відповісти
Вове квартальный Тамбовский Волк тексты заявлений пишет.
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30.11.2021 12:20 Відповісти
Юридически: переворотом называется насильственное смещение законного органа власти и замена его незаконным (неконституционным). Никаких других "переворотов" не существует.
Зеленский должен дать точную информацию: какой незаконный орган власти планировалось создать, кто это планировал, и как он собирался сместить конституционную власть.
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30.11.2021 12:28 Відповісти
конечно исключить в дурдоме ничего нельзя... но шутки на таком уровне стоят очень дорого... и не только для самого шутника, сколько для имиджа страны как в политическом так и в экономическом плане... более того...тот или те о ком оно так пошутило могут не понять ... и придется клоуну либо извинятся либо напрячься чтоб разрулить эту фигню...
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30.11.2021 12:30 Відповісти
так он уже обделался. правда стране от этого не легче.
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30.11.2021 12:35 Відповісти
Та воно дурне, меле всяку нісенітницю.
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30.11.2021 12:39 Відповісти
Как они все достали. Зебилы, порохи, яныки,ющи, Тут новый хух нарисовывается
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30.11.2021 12:40 Відповісти
Коли вже, курва, ця вистава Зє- кінчиться?
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30.11.2021 13:12 Відповісти
Якщо "мудрий нарід" не порозумнішав, а на то немає ніяких підстав, то ця вистава може тривати ще й другій термін. Ба, може бути й гірше, коли "мудрий нарід", втомившись від буби, обере Бойка, або ще якогось Шарія бо "ну цього разу точно гірше не буде"
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30.11.2021 13:31 Відповісти
Так можна "дожартуватися" що і народ "пожартує".
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30.11.2021 13:42 Відповісти
"Жарти народу" однозначно закінчаться інтервенцією Росії! На то і армія біля кордонів вартує...
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30.11.2021 14:03 Відповісти
Вона і так є, "повзуча" у владу.
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30.11.2021 14:49 Відповісти
клоуном был, клоуном и останется навсегда, что с него взять?
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30.11.2021 15:04 Відповісти
кушайте, 75-% ные
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30.11.2021 16:35 Відповісти
Разумник! Йди полижи с...у Ахметова. Можливо він тебе пожаліє та приголубить.
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30.11.2021 18:21 Відповісти
- "У нас всё впереди. Эта мысль тревожит". (Л. Шебаршин)
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04.12.2021 07:45 Відповісти
 
 