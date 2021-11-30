Шмигаль провів координаційну зустріч із прем'єрами Грузії та Молдови: Попереду насичений порядок денний
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 30 листопада, у Брюсселі провів координаційну зустріч із керівниками урядів Грузії та Молдови — Іраклієм Гарібашвілі та Наталією Гавріліце.
Про повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.
Як зазначається, прем'єр-міністри країн Асоційованого тріо перебувають у Брюсселі. Заплановані зустрічі із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейського Парламенту Давідом Сассолі та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
"Напередодні візиту у Брюссель Денис Шмигаль дав інтерв’ю виданню Politico, де наголосив на тому, що Україна й надалі рухатиметься до членства в ЄС, зокрема через поступову інтеграцію до європейських ринків. За словами прем’єр-міністра, така інтеграція стосується сфери енергетики, цифрових ринків, торгівлі, синхронізації українського "зеленого курсу" з європейським", - йдеться у повідомленні.
Крім того, очільник Уряду України підкреслив важливість української газотранспортної системи для енергетичної безпеки ЄС та відзначив, що Україна може забезпечити сховища для стратегічного запасу природного газу європейських країн.
Також повідомляється, що Шмигаль проведе зустрічі з віцепрезидентом Європейської Комісії Марошем Шевчовічем та Високим Представником ЄС Жозепом Боррелем.
"Готуємося з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі та прем'єр-міністеркою Молдови Наталією Гавріліце до сьогоднішніх зустрічей із керівництвом Європейського Союзу у форматі Асоційованого тріо. Попереду насичений порядок денний", - відзначив Шмигаль в своєму телеграм-каналі.
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