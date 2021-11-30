Транзит газу після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у "Газпрому" з'являться покупці на це пальне, - Пєсков

Тему продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у "Газпрому" з'являться покупці на це пальне.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Пєскова попросили прокоментувати слова голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка про те, що Росія не хоче вести переговори з Україною щодо продовження контракту про транзит газу після 2024 року, і поцікавилися, коли цей діалог може розпочатися.

"Щодо транзитних справ, то це питання потрібно адресувати "Газпрому", - відповів Пєсков.

Він також нагадав слова президента РФ Володимира Путіна про те, що для того щоб відправити газ транзитом, спочатку потрібно знайти кінцевих покупців у Європі.

"Доки "Газпром" не визначиться за цією лінією, то, відповідно, обговорення теми транзиту стоїть у другу чергу. Спочатку газ потрібно продати", - сказав Пєсков.

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