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Транзит газу після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у "Газпрому" з'являться покупці на це пальне, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Транзит газу після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у

Тему продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у "Газпрому" з'являться покупці на це пальне.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Пєскова попросили прокоментувати слова голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка про те, що Росія не хоче вести переговори з Україною щодо продовження контракту про транзит газу після 2024 року, і поцікавилися, коли цей діалог може розпочатися.

"Щодо транзитних справ, то це питання потрібно адресувати "Газпрому", - відповів Пєсков.

Він також нагадав слова президента РФ Володимира Путіна про те, що для того щоб відправити газ транзитом, спочатку потрібно знайти кінцевих покупців у Європі.

"Доки "Газпром" не визначиться за цією лінією, то, відповідно, обговорення теми транзиту стоїть у другу чергу. Спочатку газ потрібно продати", - сказав Пєсков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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И не подкопаешься. Заключат долгосрочные контракты в обход Украины ( по примеру Венгрии), а потом скажут.. "какой транзит да еще и объемы.., продавать то некому, а если Украина хочет покупать для себя то пусть заключает прямой договор на поставки, а транзит это дело уже ненужное.." И ответить на это будет нечего. Балканы вплоть до Венгрии, Италии будет снабжаться через Южный поток, Центральная Европа через Германию и Северные потоки, Польша через Беларусь. Даже если кто и останется, скажем Словакия , то и они будут вынуждены переключиться на другие потоки через Польшу, Венгрию, Германию. И санкции не введешь, все ведь законно и обоснованно. Капкан закроется. Остается надежда на потепление климата и отказ от газового и централизованного отопления в принципе, что в принципе уже начали претворять в ряде регионов). Газ только на приготовление пищи ( и только за счет собственной добычи). А вот как решить вопрос с газом на предприятия непонятно. Экономика сразу просядет, особенно те предприятия которые большие потребители газа.
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30.11.2021 12:30 Відповісти
Скорее всего будет организован консорциум и трубу передадут ему в пользование
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30.11.2021 13:00 Відповісти
 
 