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Разумков Дмитро (1449) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Разумков про заяву Корнієнка щодо виходу депутатів із "СН": "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про заяву Корнієнка щодо виходу депутатів із

Народний депутат, ексспікер Дмитро Разумков вважає, що кількість депутатів, які долучаться до МФО "Розумна політика" збільшуватиметься.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР.

"Людей, які розуміють, куди рухається країна, яких цей курс не влаштовує, стає більше не лише на вулиці, а в стінах Верховної Ради" , - зазначив ексспікер.

Говорячи про сьогоднішній вихід нардепа Романа Сохи із фракції СН, Разумков заявив: "Роман Васильович - людина сталих поглядів. Він не змінює своє бачення, незалежно ні від чого, в тому числі буревіїв. Треба віддати належне: він давно займав позицію щодо кадрових призначень, які не відповідають тій ціннісній рамці, із якою ми йшли на вибори. Він говорив про це, звертався до президента - через Фейсбук і листами. Але, на жаль, його не почули. Коли людей не чують, вони починають діяти".

Коментуючи заяву першого віцеспікера Олександра Корнієнка, що деяким депутатам-мажоритарникам потім "буде боляче", якщо вони виходитимуть із фракції СН, нардеп наголосив: "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про вихід з фракції мажоритарників, то для них це, згідно Конституції, не несе ніяких наслідків".

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Топ коментарі
+8
Що ти змія це факт, але відповів вірно!!!!!!
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30.11.2021 12:16
+8
Бити будуть навіть ногами і особливо по морді
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30.11.2021 12:18
+7
у этого младорыга якась особлыва страховка?
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30.11.2021 12:16
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у этого младорыга якась особлыва страховка?
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30.11.2021 12:16 Відповісти
Ринат Леонидыч не абы хто, все таки
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30.11.2021 12:32 Відповісти
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30.11.2021 13:53 Відповісти
Що ти змія це факт, але відповів вірно!!!!!!
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30.11.2021 12:16 Відповісти
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30.11.2021 12:16 Відповісти
Бити будуть навіть ногами і особливо по морді
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30.11.2021 12:18 Відповісти
Між ног по морді !!!)))
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30.11.2021 12:22 Відповісти
вся шайка ссыклобородька ватная на всю голову...опзж-лехаим2
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30.11.2021 12:20 Відповісти
Завжди цікавило питання "Чому в Україні у владі, любій владі, одні зрадники і продажні? Невже Український політик і чиновник це каста зрадливих і продажних тварюк? Розумков тільки не кажи що ти за ради чистої ідеї і заради людей ..ну не пи...ди ...
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30.11.2021 12:20 Відповісти
и найдутся те кто уверует в невинного Диму)
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30.11.2021 12:33 Відповісти
Ну Ахметов вже вклався бабельцем ..значить куплять і віру і баранів і крісла. Су....каа ні жодного висновку за ці 8 років ні хто не зробив... Все думають на сраному ентузіазмі Україну відстоювать Тільки ті ентузіасти наполовину зашквареня аферисти.
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30.11.2021 12:37 Відповісти
не за 8, а за 30... было пара светлых моментов, но в общей массе люди не ценят независимость, большинству лишь бы свой холодильник...
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30.11.2021 12:49 Відповісти
та да...свежая лупоглазая мессия.
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30.11.2021 13:01 Відповісти
и главное как праведно критикует)))) ну типа "я не такая, я жду трамвая... не с ними") эталон лицемерия)
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30.11.2021 13:05 Відповісти
Який розумний чувак. На царство його.
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30.11.2021 12:21 Відповісти
бити за "слуг"?))))
та хоч там позагризайте одне одного....
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30.11.2021 12:46 Відповісти
А что вы хотели услышать от члена Партии Регионов Разумкова
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30.11.2021 13:16 Відповісти


С какого перепуга этот " Разумашка " решил, что бить будут, но не его. Типа он " в домике " , вовремя соскочил под крыло Ахметова и у людей тут же память отшибло " кто он и с кем пришёл во власть " . Ну-ну.
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30.11.2021 13:17 Відповісти
димасик, а не боишься, что тебя первого пи*дить будут? такая мразь, как ты под раздачу попадает в первую очередь: и своим нагадил, и чужим. ренатлеонидич кинет на съедения проще простого.
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30.11.2021 13:17 Відповісти
100%
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30.11.2021 13:25 Відповісти
Дима, кто первый получит, это ты.
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30.11.2021 13:27 Відповісти
Він вже встиг "з*їсти" свою заяву про вступ в партію "слуг", ніяк її не відшукають в партійних документах.
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30.11.2021 13:48 Відповісти
Во напали, а ведь его зовут Дима, а не Петя.
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30.11.2021 13:34 Відповісти
Опять утром в кровати какашки от Пети у себя нашли?
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30.11.2021 14:04 Відповісти
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30.11.2021 14:02 Відповісти
Морды представителей МОНОСБРОДА (СН) будут бить и очень больно!
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30.11.2021 14:56 Відповісти
Пан Розумков, конечно, не имеет кудрей. Тем более рыжих. Однако ему не помешало бы примерять не к другим, а к себе затертые цитаты : "...Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги....Ну, год еще, ну, два! А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить..." Янукович может проконсультировать.
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30.11.2021 20:32 Відповісти
 
 