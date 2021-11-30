Гарпок вимагає від Кабміну ухвалити публічне рішення про 3 млрд грн, не виплачених Ахметову

Державний "Гарантований Покупець" звернувся до уряду з проханням роз'яснити подальші дії щодо 3 млрд грн, призначених на виплату боргу ДТЕК Ріната Ахметова.



Про це повідомила пресслужба ГарПоку.



Держпідприємство також просить уряд поінформувати про результати перевірки щодо розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлено "зелений" тариф.

Наразі на рахунку ДП перебуває 3,04 млрд грн, призначених для виплат за боргом перед ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова. Офіційно ці кошти було повернено для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів.



"За результатами перевірки мають бути здійснені остаточні розрахунки в межах усієї суми, що надійшла до ДП "Гарантований покупець" від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, як це передбачено законом та умовами залучення коштів", - повідомили у ГарПоку.

Як повідомлялося, у ДП "Гарантований покупець" заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, призначених для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова вимагають виплатити заборгованість та готуються до відшкодування збитків у судах.

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриківця. В.о. "ДП" став Вадим Уліда.

Ексглава підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петріковець підписав відповідне платіжне доручення.