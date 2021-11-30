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Ахметов (788) ДТЕК (545) Гарантований покупець (45)

Гарпок вимагає від Кабміну ухвалити публічне рішення про 3 млрд грн, не виплачених Ахметову

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Гарпок вимагає від Кабміну ухвалити публічне рішення про 3 млрд грн, не виплачених Ахметову

Державний "Гарантований Покупець" звернувся до уряду з проханням роз'яснити подальші дії щодо 3 млрд грн, призначених на виплату боргу ДТЕК Ріната Ахметова.


Про це повідомила пресслужба ГарПоку.

Держпідприємство також просить уряд поінформувати про результати перевірки щодо розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлено "зелений" тариф.
Наразі на рахунку ДП перебуває 3,04 млрд грн, призначених для виплат за боргом перед ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова. Офіційно ці кошти було повернено для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів.


"За результатами перевірки мають бути здійснені остаточні розрахунки в межах усієї суми, що надійшла до ДП "Гарантований покупець" від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, як це передбачено законом та умовами залучення коштів", - повідомили у ГарПоку.

Як повідомлялося, у ДП "Гарантований покупець" заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, призначених для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова вимагають виплатити заборгованість та готуються до відшкодування збитків у судах.
Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриківця. В.о. "ДП" став Вадим Уліда.
Ексглава підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петріковець підписав відповідне платіжне доручення.
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Захопив усі підприємства які встиг, а теперь держава плати йому оброк за захоплені підприємства
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30.11.2021 12:27 Відповісти
Договір про "зелену" енергію передбачає "зелений" тариф. Ця схема загальноєвропейська у контексті стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Чи ця "зелена" енергія Ахметова або хоч папи Римського, вона реальна. Зе-влада і Каломойський клєптократи-беспрєдєльщікі. Крапка.
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30.11.2021 13:29 Відповісти
Вы считаете, что закон что дышло должен быть?
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30.11.2021 14:16 Відповісти
Помнится, рыги Януковича-Порошенко подарили Ахметову ровно такой же кредит на покупку Укртелекома.
Он им вернул?

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30.11.2021 12:27 Відповісти
Нет естественно. Зачем. Дарагой рЫнад махмедов, как исконный даунецкий житель сначала КУПИЛ у государства укртелеком (следим за пальцами), тоесть у государства НЕ осталось укртелекома, затем государство ОДОЛЖИЛО дарагому ринадику баблишку, теость у государства не осталось ни укртелекома, ни денег. Многоочковочка. Затем дарагой махмедов, с помощью ручных псов и сук дептанов залепил сатанинские законы. Среди них "черные ящики".
Тоесть по генеральному плану рынадика ВЕСЬ проводной интернет должен был быть дарагогага ринада ахмедова. Всех остальных - под нож или арбайт за миску еды.
Сейчас в вукртелебоме почти минимлка. как это прекрасно, духовно-скрепно. Что нормально - передали веге (это такая каловитая конторка). вегу продали. гешефт.
Сейчас укретелком строит оптику по всей Украине. Затем ринад через своих дэпутанов наридных ********* закон (точнее скопируют у москалей) по которому каждый должен будет залепить черный ящик. У москалей это для того щоб про сцаря че не написали.
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30.11.2021 12:37 Відповісти
Да тут бабла на два переворота - 1 млрд. для Украины, а остальное для **********.
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30.11.2021 12:34 Відповісти
Шмигаль пытается отпетлять и переложить ответственность за отжимание денег Ахметки на Гарпок.
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30.11.2021 12:40 Відповісти
Якщо в Україні є таке,то ні про яку справедливу країну мови бути не може.Це все ширма.
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30.11.2021 12:40 Відповісти
а не хочет ли ренатик вернуть Украине миллиарды и миллиарды стыреных при помощи разных "схем"?
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30.11.2021 12:52 Відповісти
Для этого есть законы и следствие и суды. А не экспроприация экспроприаторов.
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30.11.2021 14:18 Відповісти
а судьи КТО????
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30.11.2021 20:18 Відповісти
тут уже тяжело сказать..
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06.12.2021 16:28 Відповісти
Ай да, Улида, ай да молодец. Пообещал, что все сделает как просят, а теперь решил свой зад прикрыть.
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30.11.2021 12:53 Відповісти
30 лет этого вора бандита и убийцу не может посадить не один президент! совпадение?
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30.11.2021 12:55 Відповісти
Нет ну это уже геноцид ДНРовского народа А как же теперь Ахметов сможет поставлять рации бандитам под видом гуманитарки?
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30.11.2021 13:13 Відповісти
Никаких денег этому козлу не давать. И оставшиеся забрать. Его посадить. Семью лишить денег и устроить гонения. - Нужно же этих хамов когда нибудь украинцам проучить ?
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30.11.2021 14:27 Відповісти
 
 