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Новини Політика України Бюджет-2022
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У держбюджеті мають з'явитись реальні кошти на забезпечення функціонування української мови як державної, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У держбюджеті мають з'явитись реальні кошти на забезпечення функціонування української мови як державної, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що у державному бюджеті України мають з'явитися "реальні кошти" на забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це Кремінь заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми попрацюємо над тим, щоб остаточно розробити і затвердити Кабінетом Міністрів державну програму розвитку оволодіння та забезпечення функціонування української мови як державної. Це дуже важливо для того, щоб у державному бюджеті з'явилися реальні кошти на забезпечення таких ініціатив та багатьох інших, які мають бути забезпечені фінансово державою", - пояснив мовний омбудсмен.

Кремінь також зазначив, що наразі триває робота над тим, щоб до кінця 2021 року всі обласні ради підтримали обласні програми забезпечення функціонування української мови як державної.

Крім того, за його словами, має бути імплементовано концепцію національно-патріотичного виховання.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Сразу, как только найдут деньги на почтовые марки для судей.
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30.11.2021 12:32 Відповісти
"А какая разница каким язиком гаварить!" !!!!))))
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30.11.2021 12:51 Відповісти
А пенсам по-хрену,на каком языке голодать - хоть на русском,хоть по-украински!
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30.11.2021 12:52 Відповісти
Є причинно-наслідковий зв"язок -"бідні бо дурні,дурні бо бідні !!!!)))
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30.11.2021 13:31 Відповісти
И к чему это Ваше глубокомысленное изречение?
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30.11.2021 13:45 Відповісти
Обравший між хлібом та волею ,хліб ,втрачає спочатку волю ,а потім хліб !!!))))
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30.11.2021 14:29 Відповісти
 
 