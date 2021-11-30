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Я пів року тому написав заяву про вихід із партії "Слуга народу", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я пів року тому написав заяву про вихід із партії

Колишній Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вже близько пів року не є членом політичної партії "Слуга народу".

Про це політик сказав сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ні, я не член партії "Слуга народу" вже. Заяву я, звісно, писав... Щоб усі розуміли: щоб балотуватися по списках партії, ти не обов'язково повинен бути членом партії. Але якщо ти очолюєш партію, ти обов'язково повинен бути членом партії, іншого не буває", - наголосив він.

Разумков зазначив, що написав заяву про вихід із партії після того, як "пан Корнієнко сказав, що я не є членом партії". Разумков уточнив, що це було близько пів року тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про заяву Корнієнка щодо виходу депутатів із "СН": "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Так ведь нет заявы Разумкова про вступление в СН.

Т.е. Разумков непонятно от кого прошел в ВР.
Т.е. все подання Разумкова после выборов 2019-го года на депутатов СН в ВР не действительны.
Т.е. все депутатские полномочия СН должны быть по закону отозваны и анулированы.
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30.11.2021 12:37
+3
Это ж каким дьявольским терпением нужно обладать, чтобы не проговориться. Или как хотеть занимать пост спикера, чтобы опять же не проговориться.
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30.11.2021 12:34
+2
Так им ж у неї не вступав - он гуляк твою заяву про вступ до партії знайти не може
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30.11.2021 12:34
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Так им ж у неї не вступав - он гуляк твою заяву про вступ до партії знайти не може
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30.11.2021 12:34 Відповісти
Это ж каким дьявольским терпением нужно обладать, чтобы не проговориться. Или как хотеть занимать пост спикера, чтобы опять же не проговориться.
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30.11.2021 12:34 Відповісти
Так ведь нет заявы Разумкова про вступление в СН.

Т.е. Разумков непонятно от кого прошел в ВР.
Т.е. все подання Разумкова после выборов 2019-го года на депутатов СН в ВР не действительны.
Т.е. все депутатские полномочия СН должны быть по закону отозваны и анулированы.
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30.11.2021 12:37 Відповісти
Розумков іди на Х.. Далі все зрозуміло.. спершу ти ще давно вийшов потім скажеш що ти завжди був проти а вкінці так ти чесний чистий гівнюк який просто образілся точніше продався.. Бл..ха муха новий віток продажності серед політиків.. Ні це не люди політики ви тварюки..
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30.11.2021 12:41 Відповісти
А це вже "слуга" подав голос...По лексиці пізнаю - "іди на...уй,чистий гівнюк,бл...ха-муха,тварюки"...А можна якось без тих слів,аргументами?..
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30.11.2021 12:58 Відповісти
У трьох рядках тексту - десяток помилок! Може неграмотним і тупим не варто лізти в такі складні речі, як політика?
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30.11.2021 13:05 Відповісти
Хм...Тоб то я повинен тихенько стояти в сторонці і чекати коли ти вумний зробиш так я ти бажаєш за правильне.? Я тебе так зрозумів?)))
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30.11.2021 13:27 Відповісти
Долю країни мають вирішувати високоосвічені інтелектуали, а не люмпен!
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30.11.2021 13:37 Відповісти
)))Хм..Тобто ти високосвітчений інтелектуал а я люмпен? А що буде коли ми стобою попадем в бою разом в тяжке становище я теж буду люмпеном ? Чи ти зразу інтелектуал побіжиш?
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30.11.2021 16:32 Відповісти
Не плюй в криницю пить з неї прийдеться.... інтелектуал.)))
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30.11.2021 16:34 Відповісти
Провоцирует чтоб Зе его из Рады....и еще больше рейтинг маленького гнусавого лживого диктатора Зе-Ермака под плинтус упал!
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30.11.2021 12:41 Відповісти
Члены бегут с дырявой лодки роняя тапки)) тайно,шоб нихто не заметил...
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30.11.2021 12:52 Відповісти
Разумков, это мыльная бульбашка на ровном месте.
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30.11.2021 12:55 Відповісти
Розумков типовий представник зеленої команди, до того ще колишній представник партії регіонів і здається не дуже змінив свої погляди. До 2019 р демонстративно користувався тільки російською мовою.
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30.11.2021 13:08 Відповісти
Ця особа є типічною ригівською мерзотою.і має хитрий та цинічний норов. До влади рветься давно І нелай Бог "мудрий нарід" вибере цього пройдисвіта --буде біда для України.
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30.11.2021 13:13 Відповісти
Це вже як "загадка Трухіна", тільки невідомо чи був останній за кермом автомобіля, а відносно Разумкова чи був він членом партії "слуг. Років через 50-т можливо стане відомо.
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30.11.2021 13:58 Відповісти
 
 