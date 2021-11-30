Я пів року тому написав заяву про вихід із партії "Слуга народу", - Разумков

Колишній Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вже близько пів року не є членом політичної партії "Слуга народу".

Про це політик сказав сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ні, я не член партії "Слуга народу" вже. Заяву я, звісно, писав... Щоб усі розуміли: щоб балотуватися по списках партії, ти не обов'язково повинен бути членом партії. Але якщо ти очолюєш партію, ти обов'язково повинен бути членом партії, іншого не буває", - наголосив він.

Разумков зазначив, що написав заяву про вихід із партії після того, як "пан Корнієнко сказав, що я не є членом партії". Разумков уточнив, що це було близько пів року тому.

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