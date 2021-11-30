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Новини Політика України
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Перемовин про спільну партію з Аваковим чи Гройсманом у мене не було, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перемовин про спільну партію з Аваковим чи Гройсманом у мене не було, - Разумков

Народний депутат, екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що не проводив ніяких перемовин з колишнім очільником МВС Арсеном Аваковим та колишнім прем'єр-мінстром Володимиром Гройсманом щодо створення спільної партії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР.

"Тому що роботи багато. Час у нас є. Сили також. Працюватимемо", - зазначив нардеп.

Разумков розказав, що багато діючих партій звернулися до нього з пропозицію стати їхнім очільником: "Раніше було десять. Зараз їх вже 13. Але все ж ми намагатимемося побудувати партію з нуля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я пів року тому написав заяву про вихід із партії "Слуга народу", - Разумков

Він зізнався, що розуміє, які перепони ставитимуть його партії колеги у парламенті та Офіс президента. "Але ми спробуємо пройти цей непростий шлях. Випробовування загартовують", - додав політик.

Говорячи про те, чи веде він перемовини про спільну партію із такими політиками, як Арсен Аваков чи Володимир Гройсман, екс-спікер нанолосив: "У них є свої партії, де вони займаються партійним будівництвом. Якихось додаткових перемовин з Арсеном Аваковим, з Володимиром Гройсманом або з іншими політиками у мене не було. Я не планую. Вони, наскільки мені відомо, також", - резюмував Разумков.

Також читайте: Разумков про заяву Корнієнка щодо виходу депутатів із "СН": "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити"
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Топ коментарі
+3
Вроде как не Розумков руководил зеленым турборежимом?)Просто этот воспитанник ПР хитрее и умнее зеленого пустого места!Но у лохов памяти нет!(
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30.11.2021 12:52
+3
Какие , нах, переговоры , да , что ты о себе возомнил ? Ты , просто Фунт , там без тебя всё решат. Смешной малый.
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30.11.2021 13:09
+2
Та ти ,шо?
Як так мородери не бажають робити спільний політпроект з бувшим ригіоналом?
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30.11.2021 13:00
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30.11.2021 12:43 Відповісти
Всіда готов!
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30.11.2021 12:46 Відповісти
А у них с тобой?
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30.11.2021 12:47 Відповісти
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30.11.2021 12:48 Відповісти
Вроде как не Розумков руководил зеленым турборежимом?)Просто этот воспитанник ПР хитрее и умнее зеленого пустого места!Но у лохов памяти нет!(
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30.11.2021 12:52 Відповісти
Дивно! А всі три виглядають як одне й те саме лайно.
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30.11.2021 12:57 Відповісти
Та ти ,шо?
Як так мородери не бажають робити спільний політпроект з бувшим ригіоналом?
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30.11.2021 13:00 Відповісти
Какие , нах, переговоры , да , что ты о себе возомнил ? Ты , просто Фунт , там без тебя всё решат. Смешной малый.
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30.11.2021 13:09 Відповісти
Партия Обиженых И Бывших. Ень.
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30.11.2021 13:10 Відповісти
Така назва відноситься до більшості існуючих партій, можуть навіть створити одноіменний блок.
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30.11.2021 15:07 Відповісти
Ахмєтовські шавки кучкуються.
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30.11.2021 13:14 Відповісти
Ладно, сделаем вид, что поверили.
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30.11.2021 15:05 Відповісти
 
 