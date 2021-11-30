Нардеп "Голосу" Костенко про зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Нові подробиці з'являються щодня

ТСК у демократичних суспільствах має бути інструментом опозиції. Проте чинна монобільшість у Верховній Раді України відмовилася надавати своїх представників до слідчої комісії у справі "вагнерівців", яку ініціювали представники "Голосу" ще рік тому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голоса", про це сказав секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко.

За його словами, партія влади створила свою ТСК, яка, зрештою, займається "відбілюванням" Офісу президента, а не з'ясуванням правди. Останній, проміжний звіт комісії, не містить вичерпних відповідей на основні питання у справі, а нові подробиці з'являються щодня. Нардеп упевнений, що комісія зобов'язана продовжити свою роботу у новому складі.

"У тому, що розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" має тривати, сумнівів немає. Щодня я отримую нові подробиці у справі від розвідників, які брали в ній участь. Вони хочуть знати правду і розуміти, чому спецзахід був зірваний. Причин може бути кілька, і від них залежить подальша робота усієї сфери держбезпеки.

Для створення нової ТСК нам потрібно зібрати 150 голосів, тобто, зусиль опозиції буде недостатньо. Потрібно, щоб це підтримали і представники влади. Але якщо вони досі не зрозуміли, що така комісія — це законний інструмент опозиції, сподіватися на їхнє критичне мислення малонадійно. Але правда в тому, що розвідники не хочуть надавати дані ТСК монобільшості, бо не вірять в їхню незаангажованість, що цілком логічно", - наголосив Роман Костенко.

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Навіть якщо "Голосу" не вдасться відстояти створення нової комісії, народні депутати будуть наполегливо слідкувати за тим, як працює провладна ТСК і не дозволять здійснювати тиск на наших розвідників та піддавати небезпеці державу.