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Новини Політика України
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Нардеп "Голосу" Костенко про зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Нові подробиці з'являються щодня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

ТСК у демократичних суспільствах має бути інструментом опозиції. Проте чинна монобільшість у Верховній Раді України відмовилася надавати своїх представників до слідчої комісії у справі "вагнерівців", яку ініціювали представники "Голосу" ще рік тому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голоса", про це сказав секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко.

За його словами, партія влади створила свою ТСК, яка, зрештою, займається "відбілюванням" Офісу президента, а не з'ясуванням правди. Останній, проміжний звіт комісії, не містить вичерпних відповідей на основні питання у справі, а нові подробиці з'являються щодня. Нардеп  упевнений, що комісія зобов'язана продовжити свою роботу у новому складі.

"У тому, що розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" має тривати, сумнівів немає. Щодня я отримую нові подробиці у справі від розвідників, які брали в ній участь. Вони хочуть знати правду і розуміти, чому спецзахід був зірваний. Причин може бути кілька, і від них залежить подальша робота усієї сфери держбезпеки.

Для створення нової ТСК нам потрібно зібрати 150 голосів, тобто, зусиль опозиції буде недостатньо. Потрібно, щоб це підтримали і представники влади. Але якщо вони досі не зрозуміли, що така комісія — це законний інструмент опозиції, сподіватися на їхнє критичне мислення малонадійно. Але правда в тому, що розвідники не хочуть надавати дані ТСК монобільшості, бо не вірять в їхню незаангажованість, що цілком логічно", - наголосив Роман Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців"

Навіть якщо "Голосу" не вдасться відстояти створення нової комісії, народні депутати будуть наполегливо слідкувати за тим, як працює провладна ТСК і не дозволять здійснювати тиск на наших розвідників та піддавати небезпеці державу.
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Топ коментарі
+9
Расследовании зелёной безуглой ********* - пшик и фальшивка. Вся надежда на расследование международных журналистских сообществ и дружественных разведок...
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30.11.2021 12:59
+8
Уже всем и все ясно!
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30.11.2021 12:52
+6
Зелений зрадник не пропетляє.
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30.11.2021 12:57
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Уже всем и все ясно!
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30.11.2021 12:52 Відповісти
Зелений зрадник не пропетляє.
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30.11.2021 12:57 Відповісти
Расследовании зелёной безуглой ********* - пшик и фальшивка. Вся надежда на расследование международных журналистских сообществ и дружественных разведок...
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30.11.2021 12:59 Відповісти
Там щодня такі чудові відкриття!
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30.11.2021 13:00 Відповісти
Каждый, кто критикует Зеленского, должен был сидеть в том самолёте и стать живым щитом для тридцати бандитов.Интересно, чтобы они после этого говорили, если остались бы живыми?
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30.11.2021 13:30 Відповісти
Ты чё распереживалась? " операции не было" , "если и была, то не наша". Забыла?
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30.11.2021 13:38 Відповісти
Вот и хорошо, что не было!
Кстати, а где гарантия, что об этой "великолепной" операции путлер не знал тогда, когда она еще планировалась, уважаемые Патриоты?
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30.11.2021 13:55 Відповісти
А где гарантия, что путлер не знал? Похоже на гнилую отмазку подляковской фермы, не?
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30.11.2021 13:57 Відповісти
Не узер, а лузер.Это всё расскажи Порошенко.
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30.11.2021 14:01 Відповісти
Скотляревская Сосочка, а не пройти ли тебе, на кулак серлеща?
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30.11.2021 14:03 Відповісти
"София Котляревская". Те, кто критикует Клоуна, не читают Зе-методички.
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30.11.2021 13:40 Відповісти
И это всё что вы хотели сказать? Не богато.Вот именно у вас под рукой нет методички.А вообще всё расскажи Порошенко, он с тобой согласен.
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30.11.2021 14:03 Відповісти
Якщо ви вірите в брудні байки зеленського, боягузливого містечкового нікчеми, який, безпідставно переклав власну вину за провал операції на військових розвідників, то знайдіть собі іншу аудіторію, наприклад шанувальників Г+Г, де цю маячню тиражують і ваші недолугі припущення пійдуть на УРА.
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30.11.2021 16:54 Відповісти
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30.11.2021 13:49 Відповісти
Возможно расследование операции покажет.что ссылка Президента на Эрдогана окажется не обоснованной
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30.11.2021 13:57 Відповісти
Эрдогану нечего больше делать, как связываться с Порошенко и его бывшими спецслужбами.У него другие задачи.
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30.11.2021 14:04 Відповісти
Так і сказав?
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30.11.2021 15:24 Відповісти
Конечно Эрдогану нечего делать - он Турцию разваливает, ему не до нас. Курс турецкой лиры обвалился больше чем гривна в Украине, и это без войны и оккупации территорий Турции! Такую херню творить нужен особый талант, как у *****
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30.11.2021 17:24 Відповісти
Дура! Именно Порошенко договорился с Эрдоганом о Байрактарах! И о многом другом, о чем дурам знать не обязательно)))
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30.11.2021 22:51 Відповісти
а керувати поліграфом посадити Сашка Дубинського. Він справиться, він розумаха. А як розмажєе Єрмака ?
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30.11.2021 15:06 Відповісти
Вам же с самого начала сказали, что никакой операции не было. Путин конечно знал и дал вагнеровцам команду, чтоб они рассказали где и как немножко взрывали, немножко, стреляли, немножко убивали. Чтобы все знали своих героев. Мне кажется, что кто то тут с мозгами не дружит.
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30.11.2021 17:07 Відповісти
 
 