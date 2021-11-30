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Новини Політика України
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Новий глава ГарПоку Улида подав заяву на звільнення на тлі скандалу з "єврооблігаціями"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий глава ГарПоку Улида подав заяву на звільнення на тлі скандалу з

В.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Улида написав заяву про звільнення на тлі скандалу з блокуванням виплат боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.

  Про це повідомляється на сайті держпідприємства.

"Виконуючий обов’язки директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Улида подав до Кабінету Міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я", - повідомила держкомпанія.

Напередодні ввечері Улида публічно закликав Кабмін прояснити ситуацію з блокуванням виплати боргів перед компанією ДТЕК. ДТЕК єдина з 800 компаній-виробників так і не отримала виплати по цільових "зелених" обігаціях. Нагадаємо, на рахунках ДП "Гарантований покупець" знаходиться 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. Ці гроші на виконання умов "зеленого" кредиту від ЄС мали бути спрямовані на погашення боргів перед компанією ДТЕК. Однак з невідомих причин уряд заблокував виплати цій компанії.

Попередній керівник ГарПоку, який відмовився виконувати, за його словами, протиправні вказівки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля блокувати виплати ДТЕК, був звільнений 13 листопада.
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Вже другий глава ГарПоку звільняється, тільки щоб накази Шмигаля не виконувати.
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30.11.2021 13:07 Відповісти
Вадик почуял жаренное)))
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30.11.2021 13:07 Відповісти
здоровье дороже, чем посадка)
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30.11.2021 13:17 Відповісти
Улида не мальчик с улицы, а бывший зам.министра энергетики. Знает, что по чем.
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30.11.2021 13:28 Відповісти
 
 