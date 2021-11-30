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армія РФ (13443) інвестиції (543) Міноборони (5258) інвестори (145) Резніков (1385)

Напружена ситуація на кордоні України і РФ, найімовірніше, пов'язана з майбутньою зустріччю Байдена і Путіна, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Напружена ситуація на кордоні України і РФ, найімовірніше, пов'язана з майбутньою зустріччю Байдена і Путіна, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що напружена ситуація на українсько-російському кордоні може бути ініційована російською стороною для зміцнення переговорних позицій президента РФ Володимира Путіна напередодні можливої зустрічі з президентом США Джозефом Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "Інтерфакс-Україна", про це глава українського оборонного відомства сказав під час онлайн-зустрічі представників уряду України із найбільшими міжнародними інвестиційними компаніями і фондами.

"Сьогоднішні події, найімовірніше, пов'язані з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним. Останній таким чином намагається посилити свою переговорну позицію", - прокоментував Резніков.

Водночас він зазначив, що навесні поточного року ситуація на кордоні була ще напруженішою. Тоді, за словами міністра, росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення.

"При цьому в той час не було такого хвилювання інвесторів, як сьогодні", - зазначив Резніков.

Представники уряду під час зустрічі зазначили, що Україні вдалося подолати кризу, пов'язану з початком бойових дій у 2014 році, та створити сприятливий мікроклімат для інвестування в українську економіку, а поточна геополітична ситуація є стабільною і не впливає на економіку України.

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Топ коментарі
+4
Займись уже армией! Все не можежот пиз де жа остановиться! Или ты неисправим???
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30.11.2021 13:32
+3
Головна загроза для України ,це відсутність реальної української державної влади !!!)_)))
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30.11.2021 13:25
+2
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!)))
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30.11.2021 13:21
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Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!)))
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30.11.2021 13:21 Відповісти
Головна загроза для України ,це відсутність реальної української державної влади !!!)_)))
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30.11.2021 13:25 Відповісти
Займись уже армией! Все не можежот пиз де жа остановиться! Или ты неисправим???
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30.11.2021 13:32 Відповісти
Маячня) стане один китайський агент тягати війська через всю країну для зустрічі із другим китайським агентом)))) Рєзнікав пробує шляхи для відмазки капітуляції Зєлєнскага і каналу.
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30.11.2021 13:35 Відповісти
найімовірніше. - Резніков.Верещит птица-говорун зоопарка Коломойского. Вместо того чтобы доложить украинцам что он сделал по исправлению этих безобразий : Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой. 20.04.21 Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней. 26.06.21
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30.11.2021 13:44 Відповісти
А воно треба Байдену ? Резніков тільки маячню може говорити.
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30.11.2021 14:51 Відповісти
так вони ж стратеги, їм дай тільки поговорити про глобальне, порішати, випити, закусити, під кайфом політати на вертольотах. А шо такоє. А.... а тримаються один за одного на витягнутій руці, як утікати так разом. Хто буде втікати першим - той дезертир.

а так вже самі себе застрахали, вигадав поц якийсь путч. Всі навколо гогочуть з нього. Хто сь там згадав, що злякався виступати Ізраїлі, вважав що чеченці його положать на землі обітованній. Чим він так насолив Рамзану. Видно, молов язиком як помелом. Артист, однако.
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30.11.2021 15:02 Відповісти
Думаю, міністр знає, що каже. Бо дійсно - це вже не перша гра м'язами ліліпутіна, що плекає надії на якісь там поступки Байдена. Поступки про Україну. Але їх не буде. І зустріч Блінкіна з дипломатами країн НАТО - чіткий цьому сигнал. А ще, в такі - загострені - політичні моменти міжнародна політика та оборона тісно взаємопов'язані. І Рєзніков чудово це розуміє, що й сформулював у своєму політичному аналізі.
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30.11.2021 15:32 Відповісти
"...зміцнення переговорних позицій..." перед дзеркалом?))) кацапських "послів" разом родинами викидають зі США. про якісь тепер вже скайп-перемовини тріщать з кожногї праски лише московити. .. верещать та випрошують... про що з відморозками говорити? Бернс їм все висвітлив.
"позиції..." пхе.
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30.11.2021 15:40 Відповісти
ТАК ДРУГ ДРУГУ БЫ СТВОЛЫ В ГОЛОВУ ПОСТАВИЛИ !!!
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30.11.2021 16:39 Відповісти
 
 