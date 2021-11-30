Напружена ситуація на кордоні України і РФ, найімовірніше, пов'язана з майбутньою зустріччю Байдена і Путіна, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що напружена ситуація на українсько-російському кордоні може бути ініційована російською стороною для зміцнення переговорних позицій президента РФ Володимира Путіна напередодні можливої зустрічі з президентом США Джозефом Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "Інтерфакс-Україна", про це глава українського оборонного відомства сказав під час онлайн-зустрічі представників уряду України із найбільшими міжнародними інвестиційними компаніями і фондами.

"Сьогоднішні події, найімовірніше, пов'язані з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним. Останній таким чином намагається посилити свою переговорну позицію", - прокоментував Резніков.

Водночас він зазначив, що навесні поточного року ситуація на кордоні була ще напруженішою. Тоді, за словами міністра, росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення.

"При цьому в той час не було такого хвилювання інвесторів, як сьогодні", - зазначив Резніков.

Представники уряду під час зустрічі зазначили, що Україні вдалося подолати кризу, пов'язану з початком бойових дій у 2014 році, та створити сприятливий мікроклімат для інвестування в українську економіку, а поточна геополітична ситуація є стабільною і не впливає на економіку України.

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