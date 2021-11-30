Вторгнення до України та підрив стабільності країн-партнерів стане стратегічною помилкою для РФ, - МЗС Великої Британії
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Вторгнення РФ в Україну та підрив стабільності її країн-партнерів буде стратегічною помилкою. Лондон підтримуватиме стабільність Західних Балкан та України.
Про це у вівторок, 30 листопада в коментарі Reuters заявила глава МЗС Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За її словами, будь-які закиди про те, що "НАТО провокує Росію", є хибними та навмисно поширюються перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.
"Ми стоятимемо разом із нашими побратимами-демократіями проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах. Будь-яке припущення про те, що НАТО провокує РФ, є хибним. А будь-які дії Росії щодо підриву свободи та демократії, якими користуються наші партнери, будуть стратегічною помилкою", - зазначила глава МЗС Британії.
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