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Вторгнення до України та підрив стабільності країн-партнерів стане стратегічною помилкою для РФ, - МЗС Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вторгнення до України та підрив стабільності країн-партнерів стане стратегічною помилкою для РФ, - МЗС Великої Британії

Вторгнення РФ в Україну та підрив стабільності її країн-партнерів буде стратегічною помилкою. Лондон підтримуватиме стабільність Західних Балкан та України.

Про це у вівторок, 30 листопада в коментарі Reuters заявила глава МЗС Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, будь-які закиди про те, що "НАТО провокує Росію", є хибними та навмисно поширюються перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.

"Ми стоятимемо разом із нашими побратимами-демократіями проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах. Будь-яке припущення про те, що НАТО провокує РФ, є хибним. А будь-які дії Росії щодо підриву свободи та демократії, якими користуються наші партнери, будуть стратегічною помилкою", - зазначила глава МЗС Британії.

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Автор: Ірина Дашківська
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А Пуйло кривляется и спрашивает: И что вы сделаете?! Что?! Я уже вторгся в Украину, уже!!! В 2014! А вы не заметили, да!??
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30.11.2021 15:15 Відповісти
 
 