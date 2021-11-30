Через тіньовий ринок підакцизних товарів бюджет щороку недоотримує близько 10 млрд грн, - Монастирський

З 1 листопада, за наказом міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, МВС розпочало операцію "Акциз". Основна мета - припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках палива, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що лише за перший місяць оперативних заходів співробітники поліції склали протоколів про порушення правил торгівлі підакцизними товарами більше ніж за останніх півтора року.

З 1 листопада поліція перевірила - понад 86 тисяч об’єктів, провела 384 обшуків, відкрила 141 кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили понад 1 мільйон пачок тютюнових виробів та 400 кг подрібненого тютюну, більше як 246 тис. літрів алкогольної продукції, майже 103 тис. літрів етилового спирту, 18 автомобілів, які здійснювали перевезення підакцизної групи товарів. А також 3,5 тис. марок акцизного податку з ознаками фальсифікації.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що через тіньовий ринок підакцизних товарів щорічно бюджет України недоотримує близько 50 мільярдів гривень.

Під час перевірок нелегального ринку пального лише за останні 10 днів розпочато 87 адміністративних та 13 кримінальних проваджень. Із незаконного обігу вилучено майже 8 тис. тонн пального, що оцінюється в близько 100 млн грн, а також 141 одиниць спеціалізованого обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВС на фінальному етапі створення Єдиного реєстру зброї, - заступник міністра Бондаренко. ФОТОрепортаж