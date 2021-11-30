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Новини Політика України
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Через тіньовий ринок підакцизних товарів бюджет щороку недоотримує близько 10 млрд грн, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через тіньовий ринок підакцизних товарів бюджет щороку недоотримує близько 10 млрд грн, - Монастирський

З 1 листопада, за наказом міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, МВС розпочало операцію "Акциз". Основна мета - припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках палива, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що лише за перший місяць оперативних заходів співробітники поліції склали протоколів про порушення правил торгівлі підакцизними товарами більше ніж за останніх півтора року.

З 1 листопада поліція перевірила - понад 86 тисяч об’єктів, провела 384 обшуків, відкрила 141 кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили понад 1 мільйон пачок тютюнових виробів та 400 кг подрібненого тютюну, більше як 246 тис. літрів алкогольної продукції, майже 103 тис. літрів етилового спирту, 18 автомобілів, які здійснювали перевезення підакцизної групи товарів. А також 3,5 тис. марок акцизного податку з ознаками фальсифікації.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що через тіньовий ринок підакцизних товарів щорічно бюджет України недоотримує близько 50 мільярдів гривень.

Під час перевірок нелегального ринку пального лише за останні 10 днів розпочато 87 адміністративних та 13 кримінальних проваджень. Із незаконного обігу вилучено майже 8 тис. тонн пального, що оцінюється в близько 100 млн грн, а також 141 одиниць спеціалізованого обладнання.

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Автор: Богдан Гуньковський
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30.11.2021 13:32 Відповісти
А ви збільшуйте податки й тих товарів стане ще більше...
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30.11.2021 13:58 Відповісти
Всё это конешно очень хорошо, но ждите вскорости массовых отравлений метиловым спиртецом по сёлам.
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30.11.2021 14:06 Відповісти
З фуялі, село як пило самогон, так і буде пити.
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30.11.2021 15:20 Відповісти
Ну чегото там коньячки с водочкой расставлены (и только кое-где попрятаны под прилавок) в местных магазинчиках без кассовых аппаратов. Теперь, когда налажена система проверки "что куда ушло и когда продалось через кассу", бутылочки эти с завода не получишь. А спрос он рождает предложение.
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30.11.2021 15:25 Відповісти
Це для понтів, а так, після третьої достають свою, по рецептам пращурів, буває досить якісна.
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30.11.2021 15:28 Відповісти
10 мл метанола достаточно для тяжёлого отравления
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Бюджет недополучает, зато получают контролирующие органы!
Закон сохранения бабла в бизнесе !
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30.11.2021 14:10 Відповісти
От наївняк, як мінімум 100 млрд, чи аваковські не рахуються?
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30.11.2021 15:19 Відповісти
Давно пора прижать яйца этим подпольным мангнатам , от подпольной продажи сигарет, водки и паленных ГСМ!! Особенно завозимых из Беларуси и россиии!!
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30.11.2021 16:51 Відповісти
Фігня повна, тепер якісні (з Європи) хоч і контрабандні продукти і напої здорожчають, і ті заявлені 10млрд підуть у їхні кишені, з наших кишень.
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30.11.2021 19:23 Відповісти
 
 