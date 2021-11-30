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100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія", - депутат Держдуми Водолацький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна

Сто мешканців окупованих територій Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія".

Про це сепаратистським ЗМІ заявив депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час форуму в Донецьку, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".

"Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" (Андрія Турчака. - Ред.) перші 100 мешканців Донбасу - громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія", - зазначив Водолацький.

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На початку листопада стало відомо, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Имена известны. Лишить их пенсионного обеспечения, социальной защиты, бесплатной медицины, а их несовершеннолетних детей бесплатного образования, права участвовать в любых выборах и требовать обязательного оформления вида на жительство. И аннулировать загранпаспорта.
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30.11.2021 13:58
+5
опзжоповцы мысленно с ними
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30.11.2021 13:39
+5
эт показатель. аж 100 недоумков нашлось на премию Дарвина.
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30.11.2021 14:12
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опзжоповцы мысленно с ними
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30.11.2021 13:39 Відповісти
та не тільки.. зе-нелох і верещалка теж там !!
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30.11.2021 14:11 Відповісти
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30.11.2021 14:28 Відповісти
Не густо . Но этих уродов Украина тоже кормит пенсиями .
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30.11.2021 13:40 Відповісти
как говорил Полтава,гражданская война это когда граждане россии воюют против граждан Украины
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30.11.2021 13:45 Відповісти
Для этого и согнали войска чтоб забрать ордло в состав РФ.
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30.11.2021 13:53 Відповісти
Имена известны. Лишить их пенсионного обеспечения, социальной защиты, бесплатной медицины, а их несовершеннолетних детей бесплатного образования, права участвовать в любых выборах и требовать обязательного оформления вида на жительство. И аннулировать загранпаспорта.
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30.11.2021 13:58 Відповісти
Предлагаю " поднять " им пенсии. А, если по- справедливости, за это надо лишать гражданства.
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30.11.2021 14:10 Відповісти
эт показатель. аж 100 недоумков нашлось на премию Дарвина.
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30.11.2021 14:12 Відповісти
Оце все?!! 100 херловских посипак со всей Лугандонии?!
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30.11.2021 15:12 Відповісти
100 з 400 000, що отримали книжку з мутантом?
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30.11.2021 15:17 Відповісти
У меня тогда возникает вопрос: а какое отношение имеет оккупационная администрация оккупированных райнов Донецкой и Луганской обл. к Украине, если они граждане РФ и даже члены правящей партии РФ? С кем тогда там вести переговоры, о которых говорит РФ?
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30.11.2021 15:31 Відповісти
100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія" Джерело: https://censor.net/ua/n3302468

БРЄД І МАРАЗМ.
Споатку хай відсидять на українській зоні, а потім і вийдуть з громадянства Україні і хай ступають в громадянство хоч Гондураса
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30.11.2021 16:05 Відповісти
У даунецьку, гадаю знайдеться 100 стовпів
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30.11.2021 16:17 Відповісти
Нехай ублюдки засунуть ці квитки собі в сраку.
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30.11.2021 16:18 Відповісти
 
 