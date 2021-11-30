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Новини Політика України
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Бутусов Юрій (3124) ПВК "Вагнер" (1473) Єрмак Андрій (1228)

Після Єрмака надати свідчення у справі "вагнерівців" мають решта учасників наради в ОП, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після Єрмака надати свідчення у справі

Голові Офісу Президента Андрію Єрмаку слід було надати свідчення у справі "вагнерівців" з самого початку.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

"І все ж завдяки резонансу зроблено крок уперед. Андрій Єрмак через 15 місяців після початку вагнергейту дав свідчення про "історію, вигадану від початку до кінця". Виявляється, розслідування стало дуже важливим і в ньому треба розставити крапки.

Так, це треба було зробити з самого початку, а не обманювати у прямому ефірі. Тепер на допит мають прийти і дати свідчення та решта учасників наради в кабінеті президента і в кабінеті Єрмака", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 листопада голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців".

Раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця.

Також читайте: Єрмак і Демченко навіть не допитані. В ОП ставлять себе над Законом і не захищаються. Натомість спрямовують силовиків і слідчих проти мене - журналіста, - Бутусов. ВIДЕО

Після Єрмака надати свідчення у справі вагнерівців мають решта учасників наради в ОП, - Бутусов 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Юра , начал , добей . Мы За .
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30.11.2021 13:42
+10
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30.11.2021 14:04
+7
Ну, арахамия справа, я его сразу узнал, а слева шо за обизяна?))
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30.11.2021 14:14
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Юра , начал , добей . Мы За .
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30.11.2021 13:42 Відповісти
Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря "готовятся какие-то подвозы" людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в госперевороте.
УП
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30.11.2021 14:48 Відповісти
а хто-небудь приїде з Киврогульских тітушок за бабло вови?
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30.11.2021 14:49 Відповісти
Я бы Юру в президенты рекомендовал .
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30.11.2021 13:48 Відповісти
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30.11.2021 13:49 Відповісти
А за наступної влади буде порівняно ці покази, з їх же показами...
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30.11.2021 13:52 Відповісти
А смысл? Ермак пришел и сказал - Бутусов меня пристыдил, я сознаюсь, что крот кацапии. Так что ли? А вот уволенные разведчики, если они профессионалы, могут помочь Украине.
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30.11.2021 13:53 Відповісти
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30.11.2021 14:03 Відповісти
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30.11.2021 14:04 Відповісти
Ну, арахамия справа, я его сразу узнал, а слева шо за обизяна?))
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30.11.2021 14:14 Відповісти
Мабуть батько.
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30.11.2021 16:58 Відповісти
найдите Чиполлино и сравните.
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30.11.2021 15:46 Відповісти
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30.11.2021 14:07 Відповісти
Та чо там парицца - назавтра ж госпереворот обещали. А новой власти шо вагнеровцы, шо шубертовцы, шо бетховенцы - до фени)
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30.11.2021 14:10 Відповісти
а шины с собой брать,или на месте выдадут?
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30.11.2021 14:46 Відповісти
А д'ерьмак давал показания? Это же фарс.
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30.11.2021 14:42 Відповісти
Судя по проведенному пресс-зебилиону ЗЕ наговорит сам на себя аж бегом, не зря же Дерьмак первым побежал на допрос. Накачать айкосиками зелю несложно, так что он, даже не догадываясь, сдаст сам себя.
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30.11.2021 14:43 Відповісти
1ГРудня. Усе що треба знати про вовин госперєварот - обісрався преждєврємєнна .
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30.11.2021 14:52 Відповісти
Конечно все, и с детектором лжи, включая Ермака тоже.
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30.11.2021 15:27 Відповісти
Ну,це ви загнули,тоді ж вся правда стане відома,а так народні холуї,на слово Дерьмака повірять.
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Андруша має бути відсторонений, як мінімум на термін слідства. .. ключі можна лишити ...в шухляді.
...Тімофєїч? - з речами...
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30.11.2021 16:01 Відповісти
Комедія продовжується і Бутусов взяв у неї участь. Ермак пішов давати свідчення практично собі самому, і після цього шоу, знов вийде Безугла з новою заявою - Ермак с Зе патріоти. Але не скаже якої країни
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30.11.2021 17:16 Відповісти
 
 