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Пишаюся, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple.
Про це написав президент на своїй сторінці в твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави", - написав президент.
Нагадаємо, що у вересні поточного року президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком заявив, що Україна зацікавлена в розширенні присутності Applе в країні.
Топ коментарі
+49 Система Станиславского
показати весь коментар30.11.2021 13:52
+23 Андрей Shaman
показати весь коментар30.11.2021 14:03
+22 denis robb
показати весь коментар30.11.2021 14:06
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Будь ласка, зачекайте...
за Пороха були...таке враження що Порох сфальсифікував вибори)))
- а Apple такой про себя - вот же ЧМО, гордится торговой маркой, а своих разведчиков опускает на конференциях..
будь ласка до "Мені подобається" ще ненависть + РЖАКА....
А то, що не новина про зебіла так, якийсь іспанський стид..
а вот на бейсболку я бы не рассчитывал.
"Сьогодні підписаний важливий меморандум про взаєморозуміння" - четка да?) сколько уже этих меморандумов Вова подписал?) красава) мне всегда казалось, что президент это в первую очередь про решительную политику (не важно какую), идти к цели не взирая на критику, политическая конкуренция там... а у нас свадебный генерал) есть какая никакая приятная мелочь - завтра вся страна знает о ней, гора проблем? - президента нет или "рафик ни в чем не виноват".
І це дуже красномовний показник того, як зелені мавми просрали боротьбу із ковід.
я ж президент, обраний народом
Дорогие, самой бедной стране Европы, не по-карману.
во apple себе нашел куда сбагрить ipad'ов кучу)
как то странно, что зе не уточнил, кто же первая страна была))