Пишаюся, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple.

Про це написав президент на своїй сторінці в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави", - написав президент.

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Нагадаємо, що у вересні поточного року президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком заявив, що Україна зацікавлена ​​в розширенні присутності Applе в країні.