Львівщина наступного тижня може вийти із "червоної" зони, - голова департаменту охорони здоров'я ОДА Чемерис
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Львівська область може вийти із "червоної" зони вже наступного тижня.
Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 032.ua.
Рішення щодо переходу Львівської області в іншу карантинну зону розглядатиме державна комісія ТЕБ і НС.
В ОДА повідомили, що новий рівень епіднебезпеки можуть встановити з наступного тижня - з моменту початку дії нових додаткових обмежень для "жовтої" зони. У такому випадку у Львівській ОДА вважають таке рішення доцільним.
Зазначається, що станом на ранок 30 листопада у Львівській області за минулу добу коронавірус підтвердили у 467 осіб. Загалам у стаціонарах перебуває 2 351 особа. Ліжкова мережа заповнена на 45,51 %.
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Eugen Mk
показати весь коментар30.11.2021 14:04 Відповісти Мені подобається 0
Envoy
показати весь коментар30.11.2021 14:07 Відповісти Мені подобається 0
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