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Львівщина наступного тижня може вийти із "червоної" зони, - голова департаменту охорони здоров'я ОДА Чемерис

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Львівщина наступного тижня може вийти із

Львівська область може вийти із "червоної" зони вже наступного тижня.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 032.ua.

Рішення щодо переходу Львівської області в іншу карантинну зону розглядатиме державна комісія ТЕБ і НС.

В ОДА повідомили, що новий рівень епіднебезпеки можуть встановити з наступного тижня - з моменту початку дії нових додаткових обмежень для "жовтої" зони. У такому випадку у Львівській ОДА вважають таке рішення доцільним.

Зазначається, що станом на ранок 30 листопада у Львівській області за минулу добу коронавірус підтвердили у 467 осіб. Загалам у стаціонарах перебуває 2 351 особа. Ліжкова мережа заповнена на 45,51 %.

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Автор: Ірина Дашківська
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Уже кагбе пофигу - ограничения аж до зелёной. Хоть входи, хоть выходи.
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30.11.2021 14:04 Відповісти
Так Новый Год скоро .
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30.11.2021 14:07 Відповісти
 
 