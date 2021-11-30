Львівщина наступного тижня може вийти із "червоної" зони, - голова департаменту охорони здоров'я ОДА Чемерис

Львівська область може вийти із "червоної" зони вже наступного тижня.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 032.ua.

Рішення щодо переходу Львівської області в іншу карантинну зону розглядатиме державна комісія ТЕБ і НС.

В ОДА повідомили, що новий рівень епіднебезпеки можуть встановити з наступного тижня - з моменту початку дії нових додаткових обмежень для "жовтої" зони. У такому випадку у Львівській ОДА вважають таке рішення доцільним.

Зазначається, що станом на ранок 30 листопада у Львівській області за минулу добу коронавірус підтвердили у 467 осіб. Загалам у стаціонарах перебуває 2 351 особа. Ліжкова мережа заповнена на 45,51 %.

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