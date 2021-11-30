Слідком РФ вирішив дати правову оцінку відео з головним редактором Цензор.НЕТ Бутусовим

Слідчий комітет Росії перевірить відео, на якому головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Слідкому РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ЗМІ було опубліковано відеозапис, на якому Бутусов робить постріл із гаубиці нібито "у бік території Донбасу". У Слідкомі РФ зазначили, що сам Бутусов у підписі до відеоролика допустив свою причетність "до загибелі деяких людей на Донбасі".

"Голова Слідчого комітету Російської Федерації (Олександр Бастрикін. - Ред.) доручив слідчим центрального апарату перевірити зазначену інформацію та оцінити дії стрілка з точки зору чинного законодавства", — йдеться в повідомленні Слідкому РФ.

Також додається, що "за наявності підстав їм буде надано правову оцінку в рамках кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України".

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".