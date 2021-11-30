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Слідком РФ вирішив дати правову оцінку відео з головним редактором Цензор.НЕТ Бутусовим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Слідком РФ вирішив дати правову оцінку відео з головним редактором Цензор.НЕТ Бутусовим

Слідчий комітет Росії перевірить відео, на якому головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Слідкому РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ЗМІ було опубліковано відеозапис, на якому Бутусов робить постріл із гаубиці нібито "у бік території Донбасу". У Слідкомі РФ зазначили, що сам Бутусов у підписі до відеоролика допустив свою причетність "до загибелі деяких людей на Донбасі".

"Голова Слідчого комітету Російської Федерації (Олександр Бастрикін. - Ред.) доручив слідчим центрального апарату перевірити зазначену інформацію та оцінити дії стрілка з точки зору чинного законодавства", — йдеться в повідомленні Слідкому РФ.

Також додається, що "за наявності підстав їм буде надано правову оцінку в рамках кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України".

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+61
Подавитесь своим ядом , ватные дебилы .
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30.11.2021 14:20
+57
Правовая оценка? Бутусов прав.
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30.11.2021 14:21
+55
Следком РФ во главе с патрушевам и ДБР под патронатом агента ФСБ Тимофеева (Ермака) - СОЗДАТУТ СОВМЕСТНУЮ СЛЕДСТВЕННУЮ КОМИССИЮ по Бутусову!!!
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30.11.2021 14:34
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Тайная тайна потайного тайника. Вряд ли они сами знают)
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01.12.2021 00:22 Відповісти
в этой новости радует только то, что марионеточный следком роисси действует по указке с банковой, а не наоборот
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30.11.2021 19:50 Відповісти
А у кого стріляв з кулемета , з території ЛНРДНР, Порєчінков, з написом на футболці Преса?
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30.11.2021 22:58 Відповісти
Це зелені бабуїни кидаються лайном у Бутусова.
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30.11.2021 21:24 Відповісти
Напевно , йому( Бутусову) не все рівно, що в країні стільки" дерма"
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30.11.2021 21:24 Відповісти
О, зебил, давно тебя видно не было.
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30.11.2021 23:26 Відповісти
тееррорестическая помойка воююет у нас 7 лет и оно проверит там сто твари мрозиные
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30.11.2021 21:03 Відповісти
Коли відомий (на кінопоприщі) московський байстрюк (чи бастрика) спеціально прибув у Донецьк, щоб "пальнути" кілька раз по "молодшому братові" (тобто по українцях), то чому б слідкому не зайнятись ним?
Коли московські масмедії на весь світ горланили про "распятых мальчиков" та "супы из девчат" на Донбасі в 2014 - 2015 роках, то чому б слідкому цим не зацікавитись? Адже це звірства, що перевершують гітлерівські злодіяння!
Натомість слідком вхопився за дії Бутусова, які мали місце невідомо коли, невідомо де й невідомо з ким...
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30.11.2021 21:31 Відповісти
.....и не известно чем - потому, что есть такое материализованное у артиллеристов действо, которое называется холостой боеприпас (или выстрел!), т.е. без боевого заряда. Но подобные случаи в истории приводили к началу боевых действий и развязыванию войн, а по жизни это называется - провокация. Поэтом при всем уважении к Бутусову, как к журналисту, могу, как бывший военный, заявить - такие манипулятивные , декоративные и даже бутафорые демонстрации себя в военной форме и экранизация выстрелов из военного вооружения являются в армии запрещенными. Это потому, что это не детский сад и тем более не игра в кубики и вооружение не является детскими игрушками, даже, если это происходило на каких-то учениях. И в первую очередь за это должны быть серьезно наказаны военные, которые это допустили, организовали а может быть даже и инициировали. За что наказывать, кроме как морально, Бутусова в этом случае не понятно!
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30.11.2021 21:59 Відповісти
В істинно Великого В.М.Чорновола виявилось небагато справжніх духовних спадкоємців на журналістській стезі. В Україні до таких можна віднести Георгія Гонгадзе, Олену (Федорівну) Бондаренко, Дмитра Гнапа, Наталію Седлецьку, Сергія Павленка...,і, безсумнівно, Юрія Бутусова. Сам же Чорновіл був убитий за політичну діяльність. Та ось Гонгадзе - за чисто журналістську. Так що є вагомі підстави переживати за долю Бутусова. Тим більше, що нинішній президент на 15-й день своєї каденції обрав собі у "батьки" особу, яка звинувачується в причетності до обох вбивств.
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30.11.2021 21:35 Відповісти
Следком РФ и ГБР УР вместе прикопались к Бутусову... Ах, какая сладкая парочка! Мечта зелёных плохишей.
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01.12.2021 00:43 Відповісти
Зеленский не зря в Оман к Патрушеву на поклон ходил ....
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01.12.2021 01:24 Відповісти
Схоже на те, що Зельман не проросійський, як яник, а російський з гамузом, і йому вірити не можна жодному слову, ні умові на папері.
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01.12.2021 07:30 Відповісти
зе! свиньи в ярости
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01.12.2021 01:29 Відповісти
Бутусову, в свою очередь, тоже надо дать оценку следкому рф. Или диагноз.
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01.12.2021 05:44 Відповісти
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