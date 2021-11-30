"Київський режим може зірватися на військову авантюру". До кордонів РФ перекидають значні підрозділи та бойову техніку НАТО, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що до кордонів Росії перекидаються значні сила та засоби НАТО та США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це російский міністр заявив у вівторок під час пресконференції у Москві.

"Захід давно, не перший рік, провокує Україну, і не лише Україну на антиросійські дії. (...) Ближче до наших кордонів перекидаються значні підрозділи та бойова техніка країн НАТО, включаючи американську та британську. У самій Україні на лінії зіткнення на Донбасі акумулюється все більше сил і коштів за підтримки зростаючої кількості західних інструкторів", - сказав він.

Лавров продовжив: "Проти Донецька та Луганська застосовуються прямо заборонені Мінськими домовленостями важкі озброєння, включно з безпілотниками. І ми просто не маємо права виключати ймовірність того, що київський режим зірветься на військову авантюру".

Лавров також зазначив, що все це становить пряму загрозу безпеці РФ.

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Він нагадав, що, раніше кажучи про це, президент РФ Володимир Путін підкреслив, що Росії конфлікти не потрібні, "але якщо Захід не зможе утримати Україну, а навпаки її підзужуватиме, звичайно ж, ми приймемо всі необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки".