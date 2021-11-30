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Лавров (1469) НАТО (5101) Росія (47133)

"Київський режим може зірватися на військову авантюру". До кордонів РФ перекидають значні підрозділи та бойову техніку НАТО, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що до кордонів Росії перекидаються значні сила та засоби НАТО та США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це російский міністр заявив у вівторок під час пресконференції у Москві.

"Захід давно, не перший рік, провокує Україну, і не лише Україну на антиросійські дії. (...) Ближче до наших кордонів перекидаються значні підрозділи та бойова техніка країн НАТО, включаючи американську та британську. У самій Україні на лінії зіткнення на Донбасі акумулюється все більше сил і коштів за підтримки зростаючої кількості західних інструкторів", - сказав він.

Лавров продовжив: "Проти Донецька та Луганська застосовуються прямо заборонені Мінськими домовленостями важкі озброєння, включно з безпілотниками. І ми просто не маємо права виключати ймовірність того, що київський режим зірветься на військову авантюру".

Лавров також зазначив, що все це становить пряму загрозу безпеці РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг

Він нагадав, що, раніше кажучи про це, президент РФ Володимир Путін підкреслив, що Росії конфлікти не потрібні, "але якщо Захід не зможе утримати Україну, а навпаки її підзужуватиме, звичайно ж, ми приймемо всі необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки".
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Топ коментарі
+15
Это не шизофрения, а планомерные вопли, которыми разражался в 1939 г. самый миролюбивый Третий рейх, перед нападением на Польшу и не менее миролюбивый СССР, перед нападением на Финляндию. Кстати, сегодня очередная годовщина начала позорной Советско-Финской войны.
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30.11.2021 14:42
+9
от же ж гандон антикварний свинособачий, самі концентрують військо під нашим кордоном, і самі ж розповідать про начеб-то підтоговку війни з боку України.
Нащадки Геббельса..
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30.11.2021 14:23
+6
Опять высеры душевнобольных, зачем это постить вообще
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30.11.2021 14:22
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30.11.2021 14:20 Відповісти
Нынешний киевский режим может сорваться только если перед эти решит "завязать"...
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30.11.2021 14:22 Відповісти
Опять высеры душевнобольных, зачем это постить вообще
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30.11.2021 14:22 Відповісти
Загострення параноїдної шизофреніі ї прогресує !!!)))
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30.11.2021 14:33 Відповісти
Это не шизофрения, а планомерные вопли, которыми разражался в 1939 г. самый миролюбивый Третий рейх, перед нападением на Польшу и не менее миролюбивый СССР, перед нападением на Финляндию. Кстати, сегодня очередная годовщина начала позорной Советско-Финской войны.
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30.11.2021 14:42 Відповісти
Це саме параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,споконвічна панівна ідеологія Московії!!!))))
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30.11.2021 14:44 Відповісти
Согласен. Осталось понять когда будет очередной Гляйвиц или Майнила - и начнется...
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30.11.2021 15:15 Відповісти
от же ж гандон антикварний свинособачий, самі концентрують військо під нашим кордоном, і самі ж розповідать про начеб-то підтоговку війни з боку України.
Нащадки Геббельса..
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30.11.2021 14:23 Відповісти
Знов сивий мерин кокаїно-вівсяної суміши об"ївся !!!!)))
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30.11.2021 14:35 Відповісти
Помним-помним:
Говорящая лошадь готовит почву под новый "Майнильский инцидент".
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30.11.2021 14:25 Відповісти
Да, лошадь. Готовься к убою на фарш
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30.11.2021 14:25 Відповісти
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30.11.2021 14:26 Відповісти
Эти совковые огрызки разного роста от коротышки и до длинного усатого таракана включая коняку армянскую, уже стали нести совсем бред. Да мы бы рады были, если бы войска НАТО стояли по границе с ними с нашей стороны! Да нет к сожалению! И знают это все---и там в том числе у психов рехнутых.
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30.11.2021 14:28 Відповісти
Они и раньше несли - только тогда им отвечали. А сейчас, когда у руля мелкий, хрипатый утырок, они просто осмелели
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30.11.2021 15:16 Відповісти
По нормальному, именно там должна проходить граница НАТО и рашистского недоразумения.
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30.11.2021 14:29 Відповісти
ссср издох после Афгана . Раша издохнет до Украины . Лошадь , передай ху@лу .
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30.11.2021 14:29 Відповісти
А тварь трындит это потому, что малайзийский Боинг сошел им с рук. Ждите следующего чудовищного преступления для начала вторжения.
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30.11.2021 14:31 Відповісти
вралов как вседа что то брешет..
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30.11.2021 14:31 Відповісти
це надто серйозний посил на політичній мові
це не можна ігнорувати
скоріш за все каци вже реально готуються
але звідки він знає шо там присутнє НАТО? Тобто вони будуть воювати з військами НАТО?

дебіли кацарилі ***...
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30.11.2021 14:33 Відповісти
Оце розповідає що нам робити у себе вдома.
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30.11.2021 14:41 Відповісти
Тварь кремлевская, если украинское правительство будет делать шаги для освобождения от московских оккупантов это есть желание всего украинского народа, а не какой-то выдуманной хунты.
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30.11.2021 14:43 Відповісти
В российском сценарии для Зеленского приготовлена роль Саакашвили2 ?
Но Зе мягко говоря и близко не тянет на роль ястреба.
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30.11.2021 14:49 Відповісти
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30.11.2021 14:49 Відповісти
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30.11.2021 14:51 Відповісти
Узбогойся! Ніколи нам з тією "військовою авантюрою", тут "переворот" на носі, не до цього.
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30.11.2021 14:53 Відповісти
Звільнення України від окупаційних військ ********** та кримінальних сепаратистських режимів, які саме ********* фінансує та підтримує, Конституційний обовязок влади і кожного громадянина. Залишилось позбавитись прокацапських слуг ***** (Зєлєнський і Пупс (разумков)) і почати нарешті виконувати Конституцію.
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30.11.2021 14:57 Відповісти
Російських окупантів підняти на багнети... Ось правильна яка має бути політика.
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30.11.2021 15:03 Відповісти
В кремлі злякалися України,та клянчять зустріч з великім Байденом.
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30.11.2021 15:11 Відповісти
Якщо блаЗЄнських і можна назвати "режимом", то лише в психіатричному сенсі та й то щодо внутрішньої політики
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30.11.2021 15:12 Відповісти
Ну, так. Кличко зі своїм Київським режимом такий!
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30.11.2021 15:12 Відповісти
Новости из дурдома
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30.11.2021 15:20 Відповісти
Ну все по схеме, к сожалению война будет...
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30.11.2021 15:27 Відповісти
Рашиская быдлота так просто не отцепится
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30.11.2021 15:28 Відповісти
Повторите подвиги ваших предков:
1. как великий полководец кутузов с ростопчиным, сожжем нахрен Москву.
2. как великий полководец александр невский, уничтожим крамолу вместе с людьми в Новгороде
3. если что не так пойдет, потом, как обычно, переврем
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30.11.2021 16:02 Відповісти
А КАЛИНИНГРАД УЖЕ ОКРУЖЕН НАТО !)
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30.11.2021 16:37 Відповісти
 
 