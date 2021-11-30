УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3790 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
3 579 29
школа (1823) Міносвіти (1128) вчитель (319) зарплата (132)

З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

З 1 грудня 2021 року відбудеться підвищення заробітної плати освітян у школах на 8,4%. Це передбачено Державним бюджетом на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:

  • директор закладу ЗСО: з 15 742 до 17 057 гривень;
  • молодий вчитель без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 гривень;
  • вчитель ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 гривень;
  • вчитель І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;
  • вчитель вищої категорії: з 12 698 до 13 759 гривень;
  • асистент вчителя: з 10 338 до 11 200 гривень;
  • керівник гуртка: з 11 124 до 12 053 гривень;
  • педагог-організатор І категорії: з 10 445 до 11 317 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38% українців вважають головною проблемою в країні низькі зарплати та пенсії, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти 01

Це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік, нагадали у відомстві.

З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%, для цього Міністерству освіти і науки України було передбачено видатки з держбюджету обсягом у 139,5 млрд гривень, що на 26,6 млрд гривень більше, ніж у 2020 році.

Також дивіться: Молодого вчителя затримали за розбещення учнів на Вінниччині. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Тобто якщо зараз 4000 у о, то буде 4320?
показати весь коментар
30.11.2021 14:43
+3
А вихователі у дитячих садках, а поміники вихователів?
показати весь коментар
30.11.2021 14:49
+3
Та вы шо? Только в кино, только на 95 квартал! Какие книжки? Их разве 73% читали когда-нибудь?
показати весь коментар
30.11.2021 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лет через сто таки доберутся до четырех.
показати весь коментар
30.11.2021 14:41 Відповісти
Тобто якщо зараз 4000 у о, то буде 4320?
показати весь коментар
30.11.2021 14:43 Відповісти
не на 8% а на 8,4%. на $336 больше. каждому!
показати весь коментар
30.11.2021 14:46 Відповісти
Урааа!!!
показати весь коментар
30.11.2021 19:16 Відповісти
За счет повышения налогов с бизнеса. Ждем новый виток галопирующей инфляции. Понеслись ...
показати весь коментар
30.11.2021 14:47 Відповісти
упс, 4336!
показати весь коментар
30.11.2021 14:47 Відповісти
А вихователі у дитячих садках, а поміники вихователів?
показати весь коментар
30.11.2021 14:49 Відповісти
помічники - раніше няні
показати весь коментар
30.11.2021 14:52 Відповісти
а виховатeлi дeржсадкiв є дeржслужбовцями? можe вони проходять по " У 2022 році планується збільшення витрат на 6,2% на заробітну плату для працівників державних органів."
показати весь коментар
30.11.2021 16:49 Відповісти
Взагалі-то новина про підвищення з 1 грудня 2021 року зарплати освітян у школах. І, звичайно ж, вихователі не є держслужбовцями, дитячі садки - заклади освіти.
показати весь коментар
01.12.2021 01:32 Відповісти
А исчо тыщща вовкина за прививку подъедет - можно будит книжек накупить! Иле буковель!
показати весь коментар
30.11.2021 14:52 Відповісти
Та вы шо? Только в кино, только на 95 квартал! Какие книжки? Их разве 73% читали когда-нибудь?
показати весь коментар
30.11.2021 14:55 Відповісти
..ну теперь вдохновленные подачкой терпилы-сватоводы будут с радостью ждать объявления новой даты "путча"...
у сценаристов Зели явно кризис жанра... скетчи и проекты Зели становятся всё более нудные и предсказуемые.. хотя кварталоведы-сватоводы - народ непереборчивый - есть возможнстть потреблять привычное говно - ну и хорошо, абы только без Порошенка с его реально вкусным и полезным шоколадом..
показати весь коментар
30.11.2021 14:55 Відповісти
усьо освітяни участі у путчі не приймають росходимся
показати весь коментар
30.11.2021 14:56 Відповісти
блаЗЄнський їх анґажує на нові вибори. Бо ці "освітяни" за 10грн. готові хоч за коня/кобилу голосувати
показати весь коментар
30.11.2021 15:19 Відповісти
Это значит что зарплата будет даже больше чем 4000 долларов? Ура!
показати весь коментар
30.11.2021 15:07 Відповісти
Ух, училка на фотке! Я бы ей процентов на 50,4 поднял, не менее.
показати весь коментар
30.11.2021 15:15 Відповісти
жадюга ти. 100% зажав. такi i в мiнiстeрствi сидять!
показати весь коментар
30.11.2021 16:38 Відповісти
Есть такое! Пожадничал я, грешен...
показати весь коментар
30.11.2021 17:20 Відповісти
мало того что 4к зелени был п...ж, так и тут.
Оплата праці педпрацівників: посадові оклади 2021 року

Учитель першої категорії. Оклад у березні 2021 року - 6667,10 грн. Виконує по нормі навантаження 18 год (тижневе). Стаж 5 років. У березні 2021 року повністю вичитав усі 18×4 = 72 год. Нараховано: за окладом - 6667,10 грн; за стаж - 6667,10×0,1 = 666,71 грн; за престижність - 6667,10×0,2 = 1333,42 грн; за перевірку письмових робіт- 6667,10×0,2 = 1333,42 грн. Всього маємо: 6667,10+666,71+1333,42+1333,42 = 10000,65 грн. Це "брудними". Виплачено "чистими" буде: 10000,65 ×0,805 = 8050,52 грн.

Джерело: https://www.budgetnyk.com.ua/article/467-oplata-prats-*************-posadov-okladi-2021-roku

И это при условии что с директором васьвась , и та ей даст часы и прочую муть для нагонки зп, а если она класуха и тщательно сбивает фонды с родителей то и прочие няшки.
показати весь коментар
30.11.2021 15:17 Відповісти
ЛОХИ УЧИТЕЛЯ СЕБЯ НЕ УЗНАЁТЕ?
показати весь коментар
30.11.2021 15:19 Відповісти
Зеледент считает что пообещав 4000 баксов, а на самом деле поднять на 8,4% в гривнах это перевыполнение своих обещаний на более чем в 2 раза.
показати весь коментар
30.11.2021 15:22 Відповісти
Почему только школьным педагогам постоянно повышают? В чем фишка?
показати весь коментар
30.11.2021 15:39 Відповісти
І де це молодий вчитель отримував 9000 грн.? Нахера наводити такі цифри? Це як дебіли писали статті про зарплатню в освіті 14000 у червні, радіючи наближенню до середньої в промисловості. Вже писали б $4000, один хрін суцільна брехня.
показати весь коментар
30.11.2021 17:09 Відповісти
У них раздутые зарплаты у учителей получились, пропорционално публикуемым рейтингам СН.
показати весь коментар
30.11.2021 19:28 Відповісти
Офигеть такие деньги! А когда будет 4000 евро? Наша проблема в том, что мы не стали платить учителям досойные деньги. В Перу учителя получают 2000 дол. Но там почти все школы частные. В Турции до 3000 дол. У них во многих школах французский преподают выпускники Сорбонны, а английскийвыпускники Кембриджа. Я не говорю про зарплаты в Европе. Но в ЕС у учителей самый высокий IQ. Они постоянно повышают свою квалификацию. Работа учителя в ЕС привлекает не своей зарплатой, а длинными каникулами. После 10 лет класного руководства учителя уходят на целый год в оплачиваемый отпуск. Это называеся творческий отпуск.
показати весь коментар
30.11.2021 19:08 Відповісти
 
 