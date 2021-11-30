3 579 29
З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
З 1 грудня 2021 року відбудеться підвищення заробітної плати освітян у школах на 8,4%. Це передбачено Державним бюджетом на 2021 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:
- директор закладу ЗСО: з 15 742 до 17 057 гривень;
- молодий вчитель без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 гривень;
- вчитель ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 гривень;
- вчитель І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;
- вчитель вищої категорії: з 12 698 до 13 759 гривень;
- асистент вчителя: з 10 338 до 11 200 гривень;
- керівник гуртка: з 11 124 до 12 053 гривень;
- педагог-організатор І категорії: з 10 445 до 11 317 гривень.
Це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік, нагадали у відомстві.
З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%, для цього Міністерству освіти і науки України було передбачено видатки з держбюджету обсягом у 139,5 млрд гривень, що на 26,6 млрд гривень більше, ніж у 2020 році.
Топ коментарі
+8 Erlich Bachman
показати весь коментар30.11.2021 14:43
+3 Полтава и Харьков
показати весь коментар30.11.2021 14:49
+3 Erlich Bachman
показати весь коментар30.11.2021 14:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
у сценаристов Зели явно кризис жанра... скетчи и проекты Зели становятся всё более нудные и предсказуемые.. хотя кварталоведы-сватоводы - народ непереборчивый - есть возможнстть потреблять привычное говно - ну и хорошо, абы только без Порошенка с его реально вкусным и полезным шоколадом..
Оплата праці педпрацівників: посадові оклади 2021 року
Учитель першої категорії. Оклад у березні 2021 року - 6667,10 грн. Виконує по нормі навантаження 18 год (тижневе). Стаж 5 років. У березні 2021 року повністю вичитав усі 18×4 = 72 год. Нараховано: за окладом - 6667,10 грн; за стаж - 6667,10×0,1 = 666,71 грн; за престижність - 6667,10×0,2 = 1333,42 грн; за перевірку письмових робіт- 6667,10×0,2 = 1333,42 грн. Всього маємо: 6667,10+666,71+1333,42+1333,42 = 10000,65 грн. Це "брудними". Виплачено "чистими" буде: 10000,65 ×0,805 = 8050,52 грн.
Джерело: https://www.budgetnyk.com.ua/article/467-oplata-prats-*************-posadov-okladi-2021-roku
И это при условии что с директором васьвась , и та ей даст часы и прочую муть для нагонки зп, а если она класуха и тщательно сбивает фонды с родителей то и прочие няшки.
Чому акцент лише на вчителів ?