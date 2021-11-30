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Окупанти приховано завозять із РФ на Донбас бойову техніку, озброєння, боєприпаси й пальне, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти приховано завозять із РФ на Донбас бойову техніку, озброєння, боєприпаси й пальне, - ГУР

Командування ЗС РФ протягом листопада продовжувало посилювати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення.

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При цьому, до підрозділів противника доставлено понад 3 тис. тонн пального, запаси мастил і технічних рідин для експлуатації техніки і озброєння у зимових умовах, повернено чергову партію бойових машин, відновлених та модернізованих на російських ремонтних підприємствах.
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Готуються до "перевороту", чи це "свої"?
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30.11.2021 14:52 Відповісти
поповнення
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30.11.2021 15:24 Відповісти
Для Клоуна РФ свої.
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30.11.2021 15:56 Відповісти
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30.11.2021 14:55 Відповісти
Все що ********* завозить на склади сепаратистам має регулярно вибухати. Для цього у нас є аж 57 спецназів. Теоретично. А практично "прихована доблесть нічим не відрізняється від відомої бездарності" - це ... як великий член у імпотента...
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30.11.2021 15:13 Відповісти
Подозреваю, что чтобы что-то(ох уж эти "что" ) взорвалось, нужно занести брату ермака...
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30.11.2021 17:17 Відповісти
Главное, чтоб об этом не узнал верховный, а то сильно расстроится......и придётся ДБР открывать дело.
На разведчиков.......
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30.11.2021 15:23 Відповісти
Чому ще Байрактари не відшукали ці склади з ГСМ?
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30.11.2021 15:32 Відповісти
ждут пока привезут побольше ))
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30.11.2021 15:46 Відповісти
смазочные материалы им надо что бы жопы не порвались ? )))
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30.11.2021 15:45 Відповісти
 
 