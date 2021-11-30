Окупанти приховано завозять із РФ на Донбас бойову техніку, озброєння, боєприпаси й пальне, - ГУР

Командування ЗС РФ протягом листопада продовжувало посилювати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення.

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При цьому, до підрозділів противника доставлено понад 3 тис. тонн пального, запаси мастил і технічних рідин для експлуатації техніки і озброєння у зимових умовах, повернено чергову партію бойових машин, відновлених та модернізованих на російських ремонтних підприємствах.