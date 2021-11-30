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НАТО (5101) Путін (21421) Росія (47133)

Путін назвав "червоною лінією" для РФ розширення інфраструктури НАТО в Україні: Будемо змушені створити щось схоже у відповідь на таку загрозу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін назвав

Розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії, заявив президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви запитали про Україну, де ці "червоні лінії"? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", - сказав Путін, виступаючи на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе".

Він зауважив, що Росія буде змушена створити щось схоже у відповідь на таку загрозу, "якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура (НАТО)".

Путін сказав, що "червоні лінії" до певної міри мають умоглядний характер. Він нагадав, що відносини Росії та колективного Заходу у 90-ті роки і на початку століття були практично безхмарними.

"Навіщо потрібно розширювати НАТО до наших кордонів? Хто може відповісти на це запитання? Відповіді здорової немає, не існує. У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками", - сказав російский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київський режим може зірватися на військову авантюру". До кордонів РФ перекидають значні підрозділи та бойову техніку НАТО, - Лавров

За його словами, незважаючи на попередження та прохання Росії, інфраструктура НАТО підійшла до її кордонів. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії.

"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це становить для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив Путін.

"На всі наші вмовляння та прохання не робити цього, що сталося? Те, що ми наразі бачимо. У відповідь ми були змушені розпочати розробки гіперзвукової зброї. Це наша відповідь", - додав він.
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Топ коментарі
+24
Інфраструктура НАТО заважає ***** нападати на країну. Ось і вся загроза.
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30.11.2021 15:01
+22
нейтральний статус України закінчився втратою Криму та ОРДЛи

якщо не вступимо у НАТО - нам хана
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30.11.2021 15:07
+20
В Харькове авиазавод простаивает - территория, цеха, ангары, взлетно посадочная полоса - продайте и все готово для американской авиабазы
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30.11.2021 15:02
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Он може Афганістан до себе приєднати...
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30.11.2021 14:52 Відповісти
А що, Афган зараз не частина роїссі?
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30.11.2021 14:56 Відповісти
у китайских товарищей насчет Афгана они спрашивали ?

отож !
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30.11.2021 15:03 Відповісти
Швидше росія частина Афгану.
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30.11.2021 15:08 Відповісти
із Масквабадом
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30.11.2021 15:59 Відповісти
***** вже відкрито погрожує створити в Україні свою "інфраструктуру"?
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30.11.2021 14:52 Відповісти
нейтральний статус України закінчився втратою Криму та ОРДЛи

якщо не вступимо у НАТО - нам хана
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30.11.2021 15:07 Відповісти
в Украине планируют строить 3-4 АЭС новые я бы их строил не в Зпападной Украине Закарпатье как планируют а вдоль границы с Россией хороший аргумент для Раши убрать свои войска подальше.. ветер и радиация то такое..... куда само хочет туда и надувает...
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30.11.2021 15:29 Відповісти
Плешивое чмо в своём репертуаре
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30.11.2021 14:53 Відповісти
У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками", - сказав російский президент.

пригадавши як Штати годували їх "ножками Буша"
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30.11.2021 15:05 Відповісти
Капец Воронежу...
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30.11.2021 14:54 Відповісти
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30.11.2021 14:54 Відповісти
Ну и техника под кремлёвскими правителями
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30.11.2021 15:24 Відповісти
воронежу конкретно не везёт.
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30.11.2021 14:55 Відповісти
Щось схоже? Мабуть з дідом Сашком? Нехай щастить!
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30.11.2021 14:56 Відповісти
Як там ******** йоршик піськов казав - "все що відбувається на нашій території - то наші справи". От так і в Україні - все, що тут відбувається, не їхнє кацапособаче діло. Хай валять нах, вишкребки.

Ну а фраза "У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками" - це просто апофеоз. Варто лишень згадати, хто став президентом кацапії в кінці 90-х і стане одразу зрозуміло, де щось пішло не так у взаєминах з НАТО.
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30.11.2021 14:57 Відповісти



Сталкер

Противостояние. НАТО и д.ва *******
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30.11.2021 14:59 Відповісти
Невже вже захопив Україну, якщо Польща і Румунія вже на кордоні з Росією? Подавишся!
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30.11.2021 14:59 Відповісти
Кенігсберг межує з Польщею.
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30.11.2021 15:09 Відповісти
То-то бы Кант охренел, если бы узнал, что он работал в старейшем университете России, основанном Альбрехтом Гогенцоллерном...
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30.11.2021 15:15 Відповісти
Так Кант все життя прожив, вважаючи московитів під владою німецьких царів, і не посперечаєшся.
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30.11.2021 15:24 Відповісти
Так він там ще першим поставив "Іскандери".
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30.11.2021 15:39 Відповісти
Ти паскудник окупував Крим ,приніс війну на Донбас підтримуєш терористичні бандформування і виставляєш якісь червоні лініі ,хто в Європі лякає війною окрім рашиськоі росіі і маріонетки біснуватого бацки ?
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30.11.2021 15:01 Відповісти
Інфраструктура НАТО заважає ***** нападати на країну. Ось і вся загроза.
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30.11.2021 15:01 Відповісти
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30.11.2021 15:26 Відповісти
В Харькове авиазавод простаивает - территория, цеха, ангары, взлетно посадочная полоса - продайте и все готово для американской авиабазы
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30.11.2021 15:02 Відповісти
Так так... ***** шнобелівську премію миру а його свинособакам гірко-кислий півасік "жігулі"...
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30.11.2021 15:02 Відповісти
Я себе это представляю. Россия прекратит продажу нефти и газа странам НАТО.
Ну нельзя же поддерживать этот "агрессивный" блок.
Нет мерсам и фордам.
Кремль хоть понимает как он выгядит в глазах мира в 21 веке?
Или этот собственный беспредел трактуется как величие?
Они бы сами захотели бы иметь такого партнёра как они сами?
Даже Советский Союз строго следил за репутацией и не переходил линии.
А тут все берега попутали
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30.11.2021 15:03 Відповісти
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30.11.2021 15:24 Відповісти
Москальский джекпот, накрасти грошей, хаючи Америку і втікти туди жити.
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30.11.2021 15:26 Відповісти
построят бараки с туалетом на улице как всегда
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30.11.2021 15:05 Відповісти
ну ,то забирайся з Криму,будеш подалі від НАТО.тебе за яйця ніхто не тримає.
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30.11.2021 15:05 Відповісти
Єдина червона лінія в голові у бункерної молі то нитка, яка тримає вуха-більше там ніколи нічого не було,та вже й не буде...
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30.11.2021 15:05 Відповісти
Помічають червоні лінії
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30.11.2021 15:08 Відповісти
***** бункерное
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30.11.2021 15:11 Відповісти
Якби московія вступила в НАТО, як планувала на початку 00-х, щоб воно зара блеяло?
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30.11.2021 15:11 Відповісти



ТЁТЯ РОЗА

Путину после Ельцина пришлось поднимать Россию с колен.
Следующему после Путина придётся отдирать лежащую ничком от земли!
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30.11.2021 15:11 Відповісти
а краще просто земелькою присипати
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30.11.2021 15:14 Відповісти
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30.11.2021 15:23 Відповісти
Молодь не зрозуміє.
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30.11.2021 15:30 Відповісти
В чем угроза НАТО,, они разве начинали войну когда?
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30.11.2021 15:23 Відповісти
Он заметил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу

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30.11.2021 15:25 Відповісти
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30.11.2021 15:25 Відповісти
настав час ніяк не коментувати плєшиве брехливе куйло. нема смислу.....
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30.11.2021 15:25 Відповісти
НАТО нападет на РАБссию через Эстонию...там до Санктъ_Питребурга меньше 100 км... подлетное времяя 3 минуты для Томагавка...Баран КГБшный
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30.11.2021 15:27 Відповісти
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30.11.2021 15:28 Відповісти
За этим Пид*ром красный топор ходит .с хвойным венком. Мразь метровая......
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Начхати на кремлівського окурка.Тільки НАТО повинне бути пріорітетом для України.Не піддаватися на шантаж,не постутатися перед бряцанням зброєю на наших кордонах.НАТО наш порятунок і гарантія безпеки
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Це вже за рамками пояснень: напасти на сусідню країну, відшматувати її територію і після чого забороняти їй захищатися!
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30.11.2021 15:34 Відповісти
Мащка ЗаХерова вчера заявила...мы будем защищать рюсскагаварящее население США всеми способами...Бедный Брайтон-Бич... Обиделись что Дональд Трамп обосрался... Трамп-наш уже не орут во всю вонючую Черноротую горланку Ольги **********...
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30.11.2021 15:34 Відповісти
расісюшку абіжают, а ана харошая!
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30.11.2021 15:40 Відповісти
Компания "РОСНАНО" развалилась...Чубайс каже технологии закончились...пришла пора Лапти Балалайка Матрешка Боярышник Наркошка...
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30.11.2021 15:43 Відповісти
Тобто членство НАТО інших сусідів Мордору воно чомусь не сприймає як загрозу? Справа лише в Україні?
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30.11.2021 15:44 Відповісти
Говорить можно много и долго. А вот вам факты. Рассвет России был только во времена Российской Империи, тогда она была передовой в том мире по всем направлениям- наука(Менделеевы, Ломоносовы и тд.), культура (целый пласт писателей и композиторов с мировым именем, которых знает и признаёт весь мир), армия и флот(Суворов, Кутузов и т.д- считаются гениями военного дела). А потом всё- закат. СССР- это тоже часть заката. СССР- это формат союза, вынужденная мера для России- они поделились в значительной мере суверенитетом и им пришлось заложить эту "бомбу под гос-во, которая потом и рванула"(Путин это сказал на счет СССР и он прав в этом). Сегодняшняя РФ(и все события вокруг, вкл. Украину, Молдову, Грузию, а до этого Польшу, Чехию и тд)- это тоже продолжение заката Российской Империи. Да, долго- но процесс последовательный.
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30.11.2021 15:47 Відповісти
про Валуєвський циркуляр во врємєна "пєрєдовой імперіі" забув
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30.11.2021 16:15 Відповісти
Так я не забыв. Я про это и говорю- империя была мощная, поэтому им хватало сил перекручивать в мясорубки целые народы. И если бы не первая мировая и не подкинутый, в связи с этим фактом, немцами Ленин- неизвестно существовал бы вообще сейчас украинский народ.
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30.11.2021 16:22 Відповісти
мочная, ага, особенно в 905 с просраной японцам войной, а чуть ранее крымская...., а насчет побед кутузова самих расеян послухайте, понасенкова к примеру , и о суворове у него почитать можно, а шо там с ломоносовим??? конкрретнее, ну шо типа по современному менеджером от науки был, а наукой занимались немцы, в качестве так сказать сотрудников...За 17, а чого ж тогда ну например в швейцарии не произошла революция?? и большевики там торчали годами и война тебе рядом и везти никого никуда не надо было??? а империя ваша сратая сильной била только со слабыми или безвольными, так шо как говорится мистер лук -фуй вам в пуп....
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30.11.2021 18:15 Відповісти
Ломоносов ВОР,учась в Украине в Киево-Могилянской Академии стащил уникальные документы из библиотеки,а также рукописи украинских ученых с Мировым именем...

Крыса позорная...
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30.11.2021 15:53 Відповісти
У тебе є докази крадіжки? Що саме він украв? Чи у тебе - як завжди: "Аби ляпнуть!"?
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30.11.2021 16:03 Відповісти
Володимир Брониславович Білінській недавно все росповів про цього пацюка.И не зли меня больше..зрозуміВ
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30.11.2021 16:06 Відповісти
А "Білінський" - це ХТО? "Слідчий всіх часів і народів"? Докази є? Білінський у нас часом - такий собі "український Валентин Пікуль" на якого колись епіграму написали:
"Валентин наш Саввич Пикуль
Он - большой оригинал!
На Историю напикал
а Россию - обосрал!"
І Білінський теж змішує історичні факти зі своїм "фантазіями"!
А щодо "не зли мене" - так і ти мене не зли! Бо часом таку "брєдятину" пореш! Читаю тебе і матюкаюся! Останнім часом я починаю сумніваться у всьому тобою написаному (навіть якщо ти наче правду пишеш) І чим ти тоді відрізняєшся від кацапів? Так ті "по життю брехуни безтолкові" А ти чим кращий від них?
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30.11.2021 16:29 Відповісти
а шо видкрив??? ссилочку на монументальние труди скіньте будь ласка, и да ,а кто там у него погиб во время єкспериментов???
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30.11.2021 18:19 Відповісти
Це про ЩО? І про КОГО?
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30.11.2021 18:21 Відповісти
пУТИН -*****
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30.11.2021 15:56 Відповісти
Китай уже имеет такое оружие.
После Америки, понятное дело.
В России же гиперзвук только у путина в жопе.
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30.11.2021 15:56 Відповісти
"відносини Росії та колективного Заходу у 90-ті роки і на початку століття були практично безхмарними" - звичайно безхмарними поки "ножками буша" їх кормили
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30.11.2021 16:11 Відповісти
Так ви своєстворюйте ..ну там с Біларуссю а ми вступим в нато і всім добре тільки давай війну завершувать.... ..і люди перестануть вмирать від війни. Їм і без неї тяжко.
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30.11.2021 16:43 Відповісти
***** без войны скучно. получив абсолютную власть на московии, он бредит расширением империи в границы бывшего СССР. оно ***...нутое. Немцов ведь не зря про **** так сказал. так оно и есть. хороший человек был. за это и убили
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30.11.2021 16:47 Відповісти
***** сделало из сугубо оборонного блока НАТО пугало, которым пугает своих холопов-терпилоидов и оправдывает свою агрессию против соседних стран
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30.11.2021 16:45 Відповісти
Геть ******** ***** ,видать ботекс выдавил мозги окончательно , хотя наличие мозгов в голове путина ,как и всех кацапов это вопрос закрытый ,НЕТ там мозгов ...
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Тільки бази НАТО будуть стримувати "дружні обійми" цих союзників
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30.11.2021 17:24 Відповісти
*****, ты уже давно перешёл все красные линии и нам насрать на твои дополнительные угрозы. Понятно, что у тебя, ****, руки чешутся, кинуть атомную бомбу на Украину, но, что то тебе, твой пердак подсказывает не делать этого. Так что, бомбу ты не кинешь, а на всё остальное, на твою груду металлолома и солдатиков-доходяг нам абсолютно насрать.
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30.11.2021 17:25 Відповісти
всем срать что там кацапия 404 вякает
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30.11.2021 17:27 Відповісти
треба у Китая брати у аренду мільонів з п*ять вояк з повним озброєнням - за оплату віддати теріторію Лугандону, наприклад, на 25 років.
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30.11.2021 19:45 Відповісти
Если бы ты куйло фигней не занимался в Крыму и в лугандоне то и Украина бы так быстро в северо-Атлантический альянс не двигалась. Так что виноват ты и только ты! Ну а теперь конечно мы тебя только на йух посылать будем, тем более что к твоим гопниковским погроза мы давно привыкли и пропускаем их мимо ушей!!!!
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30.11.2021 19:50 Відповісти
 
 