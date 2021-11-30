Путін назвав "червоною лінією" для РФ розширення інфраструктури НАТО в Україні: Будемо змушені створити щось схоже у відповідь на таку загрозу
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії, заявив президент РФ Володимир Путін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ви запитали про Україну, де ці "червоні лінії"? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", - сказав Путін, виступаючи на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе".
Він зауважив, що Росія буде змушена створити щось схоже у відповідь на таку загрозу, "якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура (НАТО)".
Путін сказав, що "червоні лінії" до певної міри мають умоглядний характер. Він нагадав, що відносини Росії та колективного Заходу у 90-ті роки і на початку століття були практично безхмарними.
"Навіщо потрібно розширювати НАТО до наших кордонів? Хто може відповісти на це запитання? Відповіді здорової немає, не існує. У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками", - сказав російский президент.
За його словами, незважаючи на попередження та прохання Росії, інфраструктура НАТО підійшла до її кордонів. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії.
"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це становить для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив Путін.
"На всі наші вмовляння та прохання не робити цього, що сталося? Те, що ми наразі бачимо. У відповідь ми були змушені розпочати розробки гіперзвукової зброї. Це наша відповідь", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
отож !
якщо не вступимо у НАТО - нам хана
пригадавши як Штати годували їх "ножками Буша"
Ну а фраза "У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками" - це просто апофеоз. Варто лишень згадати, хто став президентом кацапії в кінці 90-х і стане одразу зрозуміло, де щось пішло не так у взаєминах з НАТО.
Сталкер
Противостояние. НАТО и д.ва *******
Ну нельзя же поддерживать этот "агрессивный" блок.
Нет мерсам и фордам.
Кремль хоть понимает как он выгядит в глазах мира в 21 веке?
Или этот собственный беспредел трактуется как величие?
Они бы сами захотели бы иметь такого партнёра как они сами?
Даже Советский Союз строго следил за репутацией и не переходил линии.
А тут все берега попутали
ТЁТЯ РОЗА
Путину после Ельцина пришлось поднимать Россию с колен.
Следующему после Путина придётся отдирать лежащую ничком от земли!
Крыса позорная...
"Валентин наш Саввич Пикуль
Он - большой оригинал!
На Историю напикал
а Россию - обосрал!"
І Білінський теж змішує історичні факти зі своїм "фантазіями"!
А щодо "не зли мене" - так і ти мене не зли! Бо часом таку "брєдятину" пореш! Читаю тебе і матюкаюся! Останнім часом я починаю сумніваться у всьому тобою написаному (навіть якщо ти наче правду пишеш) І чим ти тоді відрізняєшся від кацапів? Так ті "по життю брехуни безтолкові" А ти чим кращий від них?
После Америки, понятное дело.
В России же гиперзвук только у путина в жопе.