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Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору альянсу та допомогу партнерам, таким як Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що важливо розуміти різницю між союзниками з НАТО і партнером, Україною. Союзникам із НАТО ми гарантуємо захист у межах п'ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну й практичну підтримку", - заявив він у вівторок у Ризі журналістам.

Так він відповів на запитання, як Північноатлантичний альянс може реагувати у разі загострення ситуації з військами РФ поблизу кордону з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі потреби НАТО може швидко розгорнути у Латвії 40 тис. військовослужбовців, - Столтенберг
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Топ коментарі
+12
іншими словами "глибока стурбованість"....ну й на цьому спасибі...
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30.11.2021 15:05
+6
Правильно мыслишь дядя
Не надо защищать а надо гранатометы и джавелины в кожну хату чтобы оккупант не чувствовал себя як вдома
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30.11.2021 15:09
+5
хорошо столтенберг ***** тролит .любо-дорого
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30.11.2021 15:05
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іншими словами "глибока стурбованість"....ну й на цьому спасибі...
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30.11.2021 15:05 Відповісти
хорошо столтенберг ***** тролит .любо-дорого
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30.11.2021 15:05 Відповісти
В очередной раз "съехали"!
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30.11.2021 15:05 Відповісти
Стеклов, вы и с обороной НАТО обосретесь, вернее, уже обосрались, начиная со сбития польского самолёта под Смоленском.
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30.11.2021 15:06 Відповісти
Правильно мыслишь дядя
Не надо защищать а надо гранатометы и джавелины в кожну хату чтобы оккупант не чувствовал себя як вдома
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30.11.2021 15:09 Відповісти
Сказал бы сразу - вступительный экзамен не сдали(с вагнеровцами), приходите через год на пересдачу
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30.11.2021 15:19 Відповісти
Слідуюча заява " Ст 5розповсюджується на членів НАТО до 1990 р"......
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30.11.2021 15:34 Відповісти
В реальности всё правильно сказано. То, с какой поспешностью страны восточного блока с 90г не раздумывая буквально сыпанули в ЕС и НАТО, и уже в целом к 1998-99гг влетели на любых условиях, показывало нам тогда следом делать тоже самое. Возможно бы и успели к 2000году получить пдч. Тем более что 2 чеченских войны в РФ и стрельба по парламенту в те годы сильно качали РФ. Не до нас в целом было. Та и волейболист местный там тогда мог не сильно мешать. Но потом пришло к власти кгб. А у нас чучма урку ворюгу поставил губернатором и потом премьером. Дальше по тексту.
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30.11.2021 15:57 Відповісти
І ще мабуть усі повинні проголосувати "за", якщо агресія проти члена НАТО? То це довга пісня.
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30.11.2021 16:02 Відповісти
ПОРА УКРАИНЕ УРАН ОБОГАЩАТЬ !!!
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30.11.2021 16:35 Відповісти
 
 