Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору альянсу та допомогу партнерам, таким як Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що важливо розуміти різницю між союзниками з НАТО і партнером, Україною. Союзникам із НАТО ми гарантуємо захист у межах п'ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну й практичну підтримку", - заявив він у вівторок у Ризі журналістам.
Так він відповів на запитання, як Північноатлантичний альянс може реагувати у разі загострення ситуації з військами РФ поблизу кордону з Україною.
Топ коментарі
+12 Андрей Shaman
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+6 Smith Wesson
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+5 Гыг с Вами
показати весь коментар30.11.2021 15:05
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Не надо защищать а надо гранатометы и джавелины в кожну хату чтобы оккупант не чувствовал себя як вдома