Ресурсний законопроєкт 5600 не мав права на життя за жодних обставин. "Батьківщина" звертатиметься до Конституційного Суду, - Тимошенко
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Фракція "Батьківщина" має намір внести постанову про скасування голосування за ресурсний законопроєкт 5600.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в ВР сказала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
За її словами, також депутати її фракції звернуться до Конституційного Суду щодо конституційності цього законопроєкту.
"Це законопроєкт, який не мав права на життя за жодних обставин. Законопроєкт 5600 - це той переломний момент, коли держава по суті починає більш предметно і чітко знищувати середній клас, фермерів, селян, які обробляють свої сільськогосподарські паї, маленький бізнес", - наголосила нардеп.
Тимошенко називає цей документ абсолютно свідомим кроком "слуг народу" до знищення українського селянства та українських сіл. "Найголовніше, що ця влада обрала курс управління країною на здачу національних інтересів України. Цим законом 5600 теж", - зауважила лідер "Батьківщини".
Будь ласка, зачекайте...
Бо Ющенко шукав, Янукович шукав, Порошенко шукав, зелнський шукає... А як шукали наймані Ахметова та Пінчука, в яких вона відібрала "Криворожсталь". Як шукали найманці Фірташа, якого вона, з його "РосУкренерго" викинула з українського ринку. Як шукали найманці Коломойського, котрий даже робив заяву, що покине Україну, як що Юлія Тимошенко стане Президентом України...
Як раз в неї є економічний запас міцності .
А як раз для різних борюсиків усі продукти й інші необхідні речі подорожчують від "дело справное" це однозначно .
Бо на відміну від борюсиків ВОНа кандитат економічних наук й знає як діє зростання податків на економіку .
Вы найдите и почитайте предложенный ею и её командой "Новый экономический курс Украины". Там труд нескольких сотен специалистов более чем на 400 страниц. Плюс к этому найдите ее предложения, по созданию "Палат Чести", чего я не встречал в законодательствах других стран, для контролю за судебной веткой власти.
Да, она была его заместителем по партии, вот только Первым замом у Лазаренко был Александр Турчинов, который и позвал Газовую принцессу в политику.
Я предполагаю, что шанс есть.
В СН достаточно, чтобы всего 16 мажоритарщиков вышли из фракции - тогда нет монобольшинства, а ни одна фракция не станет входить со СН в коалицию.
Олигархи (без Фирташа, которого могут взять как кабанчика, на потрошение), и без Порошенко, который мечтает снова быть с булавой, могут договориться о переходе к чисто Парламентской республике, без Президента и без (в дальнейшем) своего участия в политике, чтобы главенствовал неподкупный суд и не надо было часто мотаться в Лондон и с профессионалами в политике.
Да, это будет сговор, как сговор мафии в США, 30-х годах прошлого века. Но стрелять друг в друга они тогда перестали и Закон стал превыше всего.
Только не двухпартийная, а многопартийная система, примерно как в Германии. И запрет наружной и телевизионной рекламы, а теледебаты, с реальными программами, а не шоу на стадионе.
А коалиция партий, всё же имеет предохранитель от узурпации власти.
Але!
Але на мій погляд у мільярдерів немає іншого варіанту - або зроблять Юлю Премьер-міністром у державі без Президента, і вона тоді буде під контролем ВР, або майдани, вторгнення путіна та втрата мільярдерами майже всього, бо вони знають, що Путіну вони будуть у цьому варіанті не потрібні.
Ні у кого іншого з топ-политіків немає читкої програми змін, толкових планів, та підготованих законопроєктів.
Україна зараз дуже, дуже вразлива ...
А то, что не запрещено - то разрешено.
Итак, что есть по своей сути Конституция? Это общественный договор между народом и властями.
Нынешняя, как мы видим, практически не работает, а Зеленский очень полюбил вытирать об неё ноги, чего нет в той международной практике, о которой вы упомянули.
Алгоритм, который можно задействовать.
Если будет договорённость, то как можно быстрее досрочные перевыборы в ВР. Первое, что принимает новый состав ВР, это закон о проведении всеукраинского референдума о порядке принятия новой Конституции Украины. Вот Путин требует федерализации, но без ЛДНР за такую Конституцию голосов не будет, а пока он не выведет свои войска из ЛДНР они голосовать не смогут - это уже козырь у нас.
Потом общественное обсуждение новой Конституции.
Примерно через пол года, после переизбрания Рады провести референдум, на котором естественно один вопрос - поддерживаете/не поддерживаете принятие новой Конституции.
Если народ проголосует за новую Конституцию, то у нардепов, Кабмина, коалиции, Премьер-министра резко меняются и права и обязанности. Значит ( а об этом должна быть заранее договоренность всех фракций, еще до голосования народа по Конституции), то ВР уходит на досрочные перевыборы, при этом отдельно вносят Закон, о том, что три раза подряд ВР будет избираться не на 4 года (более никаких 5-ти лет, ну его нафиг), а на 2 года и обязательно императивный мандат сразу, чтобы ни у кого из нардепов и мысли не было предать, а у олигархов не было желания купить того, кого завтра же выгонят из ВР. Раз идешь от своей партии, с ее программой, то или поддерживай, или у тебя всегда есть возможность громко сложить свой мандат и сделать попытку на следующих выборах.
Верите во всякую ерунду.
ее ненавидели все воры, олигархи и президенты Украины. что одно и то же.
каждый народ заслуживает своего правительства(С)
То, что деньги сдерут, не сомневаюсь даже. А то, что деньги достанутся нашим детям, что то очень даже сомневаюсь. Вы посмотрите до чего Пенсионный фонд довели своими пенсиями судейскими.
Этот фонд тоже разграбят в неизвестном направлении.