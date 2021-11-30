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ВР (11722) мітинг (731) протест (2247) Арахамія (1000)

Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, -

Завтра входи до Верховної Ради будуть заблоковані мітингувальниками.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в ВР сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наскільки нам зараз повідомляє служба Державної охорони, згідно з заявками будуть заблоковані входи, виходи, під’їзди. Думаю, поліція зробить коридор, як вона робить, коли масові мітинги, щоб народні депутати та журналісти могли заходити", - наголосив він.

Арахамія нагадав, що на завтрашнє засідання ВР запрошені також дипломати. "Я не знаю, як їм забезпечити проїзд. Думаю, це робота поліції. Вони визначатимуться", - зазначив нардеп.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Сцыкотно? Иди *********** торгуй ублюдок.
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30.11.2021 15:39
+21
Бабуин что ты вообще забыл в Украине? К себе на родину давай до свиданье
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30.11.2021 15:40
+19
Крысы для них сильно почетно, у тех есть интеллект...ну на том уровне. А Марьяны Безмозглые, Коли Котлеты, Зеленские это черви! Тоже под землей.....
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30.11.2021 15:41
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Сцыкотно? Иди *********** торгуй ублюдок.
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30.11.2021 15:39 Відповісти
а чого може підвалами, підвалами?
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30.11.2021 15:48 Відповісти
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30.11.2021 16:09 Відповісти
По землёй прокрадётесь. Как крысы.
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30.11.2021 15:39 Відповісти
Крысы для них сильно почетно, у тех есть интеллект...ну на том уровне. А Марьяны Безмозглые, Коли Котлеты, Зеленские это черви! Тоже под землей.....
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30.11.2021 15:41 Відповісти
По канализации пусть ползут. Самое то для них.
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30.11.2021 16:43 Відповісти
Это не протестовальники, это участники переворота. Не забудьте подготовить заградительный отряд из автоматчиков. Режиссеры ху@вы...
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30.11.2021 15:40 Відповісти
под зрадой тоннели - прокрадетесь)
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30.11.2021 15:40 Відповісти
Бабуин что ты вообще забыл в Украине? К себе на родину давай до свиданье
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30.11.2021 15:40 Відповісти
Капусту нарубає і поїде.
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30.11.2021 15:45 Відповісти
Мітингувальники будуть з короткою стрижкою?
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30.11.2021 15:41 Відповісти
ааа, это ж путч будет..., тьфу, я и забыла...
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30.11.2021 15:41 Відповісти
Арахамія,це величний політик.
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30.11.2021 15:43 Відповісти
Звучит как напоминание и инструкция митингующим. Нужно вызывать много «бобиков
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30.11.2021 15:44 Відповісти
Хломидия памперсами уже запаслась?)
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30.11.2021 15:46 Відповісти
Піріварот1111
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30.11.2021 15:47 Відповісти
З якого приводу мітинги?
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30.11.2021 15:59 Відповісти
Завтра ПЕРЕВОРОТ !!!
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30.11.2021 16:01 Відповісти
Цей зелений вилупок, свідомо не каже про підземний перехід від будівлі комітетів ВР до самої ВР.
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30.11.2021 16:01 Відповісти
все на путч !!!
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30.11.2021 16:05 Відповісти
Буит Велике ПУЧИТвнитсво от Президента
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30.11.2021 16:06 Відповісти
Передайте хламідії , що люди на 19 прийдеть, нехай не сцить..
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30.11.2021 16:07 Відповісти
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30.11.2021 16:09 Відповісти

Ждём с Москвы омон.
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30.11.2021 16:10 Відповісти
За что это мне- видеть такую харю? При этом- постоянно и назойливо. Та и хвамилию читать такую... Это какой-то особый род издевательства. Придуман- не тут, это точно. Украинцы на такой изощренный вид пытки не способны. Это извне.
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30.11.2021 16:11 Відповісти
Они очень мстительные. Поэтому и поставили таких ублюдков. Но Бог все видит. Кернес поставил в Харькове пародию на известный памьятник в виде обезьян и получил ответку с Неба. То же и этих уродов ждет.
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30.11.2021 18:20 Відповісти
Погода дрянь, снег, ветер . Думаю и у вас будет не лучше, никто не пойдет.
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30.11.2021 16:13 Відповісти
В Мариуполе- штиль, +9, в данный момент. Но, вы правы, никто бы не пошел, кроме спец-массовки. Всех уже достал этот долбанный цирк.
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30.11.2021 16:15 Відповісти
Блокада чЛенинграда...сами себя в дерьмо всунули...,а казали шо Гитлер виноватій
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30.11.2021 16:19 Відповісти
Погода в Киеве завтра +4
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30.11.2021 16:20 Відповісти
Аборигены хреновы, в шею их всех гнать! Выметайтесь в свою парашу, клоуны фуевы! Смотреть тошно, мрази!
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30.11.2021 16:21 Відповісти
Путлерской шоблы в Киев наехали что тараканов Минске...
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30.11.2021 16:25 Відповісти
Голобородько попросил Путлера прислать опричников...
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30.11.2021 16:26 Відповісти
Скажите,а призидент Зельонский будет с плакатом
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30.11.2021 16:37 Відповісти
А тем временем "В Киеве под Офисом Президента монтируют новогодний каток" https://kiev.segodnya.ua/kiev/kother/v-kieve-pod-ofisom-prezidenta-montiruyut-novogodniy-katok-foto-1588098.html
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30.11.2021 17:09 Відповісти
 
 