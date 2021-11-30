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Новини Політика України
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ВР (11722) законопроєкт (1774) податки (1491) Податковий кодекс (213) Южаніна (135)

Ті, хто проголосував за ресурсний законопроєкт 5600, відчують на своїй шкурі тиск фіскальних органів, - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ті, хто проголосував за ресурсний законопроєкт 5600, відчують на своїй шкурі тиск фіскальних органів, - Южаніна

Закон 5600 писався "слугами народу" разом з податківцями, тому кожен підприємець відчує на собі його наслідки.

Про це заявила нардеп "ЄС" Ніна Южаніна в парламенті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Вам має бути соромно за сьогоднішнє ведення розгляду цього важливого для країни проєкту закону. Я думаю, що ви понесете політичну відповідальність за такі свої дії однозначно", – звернулася Южаніна до Голови Верховної Ради Стефанчука.

"Я б хотіла усіх українців попередити і особливо депутатів, які так дружно натискали на зелену кнопку, що фіскальні новели цього законопроєкту, особливо в частині адміністрування, готувалися головою комітету спільно з виконуючим обов’язки голови Державної податкової служби Олейніковим. Це він наполягав на всіх цих утисках, на додаткових повноваженнях, які ви надали державній податковій службі", - наголосила парламентар.

"Ми говорили, що перетворюємо податкову службу в сервісну, а ви вбачаєте, що над кожним платником має стояти ще податківець, БЕБівець з нагайкою і з додатковими можливостями для утискання бізнесу", - зазначила нардеп.

За словами Южаніної, оцінку все ж таки має дати бізнес і люди.

"Ви не спромоглися розібратися в нормах цього закону, але коли повернетеся працювати, до свого нормального життя – я бажаю вам відчути на собі, на своїй шкурі всі ці норми, за які ви проголосували. Ганьба вам, "cлуги народу", і тим, хто підголосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей", - підсумувала нардеп.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
В первую очередь на своей шкуре это почувствуют те кто голосовал в 2019 году за воровитого шута слуг. Так что жрите и не смейте возмущаться.
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30.11.2021 16:30
+8
Допоки його скасують, слуги нашкребуть з народу ще трохи грошеняток на "велике будівництво".
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30.11.2021 16:20
+7
Права людей они отстояли. людей коломойского, к примеру.
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30.11.2021 15:50
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Права людей они отстояли. людей коломойского, к примеру.
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30.11.2021 15:50 Відповісти
Слуги народу з головою ніколи не дружили. Цей закон скасують або нова монобільшість у ВР. Або самі слуги народу у ВР через півроку.
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30.11.2021 15:53 Відповісти
Допоки його скасують, слуги нашкребуть з народу ще трохи грошеняток на "велике будівництво".
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30.11.2021 16:20 Відповісти
Те кто голосовал за зелёную шоблу відчують все як треба 😁😁
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30.11.2021 16:00 Відповісти
Відчують руку коломойського в своїй дупі.
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30.11.2021 16:17 Відповісти
Значит смелые и порядочные люди. Против воровства свиноюжаниных

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30.11.2021 16:06 Відповісти
Плевали они на людей и на народ Украины, им главное содрать с них , как можно больше денег и положить их себе в карман.
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30.11.2021 16:21 Відповісти
Ето канєшна такі да, але ми не забули і "роботу" самої южаніної, особливо як "дешево" автомобілі розмитнити ! ***** ти ряженая !!! Чия б мичала...
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30.11.2021 16:26 Відповісти
В первую очередь на своей шкуре это почувствуют те кто голосовал в 2019 году за воровитого шута слуг. Так что жрите и не смейте возмущаться.
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30.11.2021 16:30 Відповісти
Особисто я , страшенно задоволений тими 73% лохами , які будуть сплачувати нереальні податки в кишеню ************* і його мафіі із Дніпра та Кривого Рога 😀
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30.11.2021 16:51 Відповісти
задоволений то молодець , а мені що з того , не голосував я за препіздєнта і за його шоблу не голосував ; то що - від того мені простіше житиметься ? Забаганки цих ідіотів видихати доведеться усім без вийнятку ; так що задоволення ніякого , тільки злість за себе і злорадство за "відсоткових" ((
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30.11.2021 18:20 Відповісти
Теперь все украинцы, в собственности которых есть земельные паи, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара. Такая норма содержится в так называемом "ресурсном" законе, который приняла во втором чтении и в целом Верховная рада.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте парламента.

Налоги придется платить также, если участок расположен в черте города (фактически, это огород): если размер этого огорода 0,5 га (50 соток), придется платить фиксированный налог. Причем даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления, и не продает ее на рынке.

Что касается сельскохозяйственных земельных участков, которые расположены за пределами населенных пунктов - то они должны будут платить не менее минимальной суммы налога, примерно 1,5 тыс. грн с 1 гектара.

Характерно, что это повышение никак не повлияет на крупные агрохолдинги, так как они не являются владельцами земли - исключительно на небольших фермеров и имеющих землю крестьян.

Как известно, сегодня Верховная рада приняла в целом законопроект №5600. Этим законом повышаются налоги для целого ряда отраслей, в том числе - для производителей алкоголя и продуктов питания. Также вводится налог на продажу недвижимости в 18%.
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30.11.2021 18:22 Відповісти
Так Южанина первая в свою очередь прессовала ФОПы. Но зеленые предатели - да, не удивили. И Зеленский трясясь в кустах подписывал полюбому)
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18.12.2021 18:54 Відповісти
 
 