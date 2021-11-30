Ті, хто проголосував за ресурсний законопроєкт 5600, відчують на своїй шкурі тиск фіскальних органів, - Южаніна

Закон 5600 писався "слугами народу" разом з податківцями, тому кожен підприємець відчує на собі його наслідки.

Про це заявила нардеп "ЄС" Ніна Южаніна в парламенті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Вам має бути соромно за сьогоднішнє ведення розгляду цього важливого для країни проєкту закону. Я думаю, що ви понесете політичну відповідальність за такі свої дії однозначно", – звернулася Южаніна до Голови Верховної Ради Стефанчука.

"Я б хотіла усіх українців попередити і особливо депутатів, які так дружно натискали на зелену кнопку, що фіскальні новели цього законопроєкту, особливо в частині адміністрування, готувалися головою комітету спільно з виконуючим обов’язки голови Державної податкової служби Олейніковим. Це він наполягав на всіх цих утисках, на додаткових повноваженнях, які ви надали державній податковій службі", - наголосила парламентар.

"Ми говорили, що перетворюємо податкову службу в сервісну, а ви вбачаєте, що над кожним платником має стояти ще податківець, БЕБівець з нагайкою і з додатковими можливостями для утискання бізнесу", - зазначила нардеп.

За словами Южаніної, оцінку все ж таки має дати бізнес і люди.

"Ви не спромоглися розібратися в нормах цього закону, але коли повернетеся працювати, до свого нормального життя – я бажаю вам відчути на собі, на своїй шкурі всі ці норми, за які ви проголосували. Ганьба вам, "cлуги народу", і тим, хто підголосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей", - підсумувала нардеп.

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