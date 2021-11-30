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Путін порадив Україні налагодити відносини з РФ: Ніяких загроз ніхто не буде відчувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін порадив Україні налагодити відносини з РФ: Ніяких загроз ніхто не буде відчувати

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україні треба налагодити відносини з РФ. Якщо це вдасться, то загроз нібито ніхто відчувати не буде.

Про це Путін заявив сьогодні на інвестиційному форумі "Россия зовет!", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РИА-Новости.

"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то ніяких загроз ніхто не буде відчувати", - сказав Путін.

Читайте також: Путін назвав "червоною лінією" для РФ розширення інфраструктури НАТО в Україні: Будемо змушені створити щось схоже у відповідь на таку загрозу

Втім Путін промовчав щодо того, що керівництво РФ веде агресивну політику стосовно України та уникає контактів з українською стороною.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Я раджу путіну просто піти нахрєн...
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30.11.2021 15:59
+50
Только после возвращения Крыма Украине.
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30.11.2021 15:58
+47
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30.11.2021 16:02
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Только после возвращения Крыма Украине.
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30.11.2021 15:58 Відповісти
И после этого , ему лучше издохнуть .
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30.11.2021 16:05 Відповісти
"Только после возвращения Крыма Украине." - и шо - опосля побежишь визжать "мышебраття"?
И из Крыма срань будет выметена и само х.йло идёт нах.й в любом случае...
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30.11.2021 16:59 Відповісти
За Крим не буде й мови -- його можна відбити Тільки військовим шляхом. Частину Донбасу можуть повернути, але в обмін на зміну вектору -- з Заходу на Схід.
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30.11.2021 19:26 Відповісти
Да, а 15 тысяч погибших забудем, уничтоженный войной Донбасс забудем, Боинг сбитый ********** тоже забудем.
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30.11.2021 17:33 Відповісти
Не согласен категорически. После возвращения Крыма, вывода впопучленцев и ихтамнетов с востока Украины и выплаты репараций и за восток и за Крым. Вот только после этого можно будет подумать, стоит ли вообще разговаривать с Хлом или его наследником престола.
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30.11.2021 18:08 Відповісти
Вы забыли о том, что он уже завез на полуостров 1,5 миллиона кацапов. надо чтобы и их тоже вывезли, как и тех, кто тогда открыто поддержал оккупацию блокировав наши воинские части.
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30.11.2021 19:18 Відповісти
Само собой. Для начала нужно будет выслать всех понаехов в родную говень. А потом планомерно разбираться со своими гнидами, по всей строгости.
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30.11.2021 21:26 Відповісти
Україні треба налагодити відносини з РФ. Якщо це вдасться, то загроз нібито ніхто відчувати не буде.
===============
це ти ***** московітське ще нас українців шантажувати вздумало? Здохнеш разом з своїм козлостаном повільно та болісно! краще звичайно швидко але мокшанські крєпостниє звиклі до знущань тому швидко нажаль не вийде!
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30.11.2021 18:18 Відповісти
Крыса бункерная
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30.11.2021 15:58 Відповісти
Я раджу путіну просто піти нахрєн...
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30.11.2021 15:59 Відповісти
Це йому типу кувиркнутися?
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30.11.2021 16:42 Відповісти
ПТН ПНХ
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30.11.2021 16:00 Відповісти
Спочатку закопайся на 2 метри, а потім подивимося.
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30.11.2021 16:00 Відповісти
Здохни падаль гнилая!!!
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30.11.2021 16:02 Відповісти
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30.11.2021 16:02 Відповісти
это потому так было, шо по сравнению с 1913 годом запасы и экспорт газа на парашчине значительно возрасли. и теперь рязанщина выглядит ещё хуже. но теперь, когда разрешено собирать хворост, всё там пойдёт по другому. ))
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30.11.2021 16:06 Відповісти
з.ы. причём, шо интересно в этой семейной фотографии, - это с какой руцкой бабой (или сожителем) этот мужик сколько пушечного мяса нарожал?, остаётся загадкой (вариантом обьяснения ***** - "а именно в этот момент его баба на смартфон данное фото делала", пренебречь, как и остальными его высерами)
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30.11.2021 16:32 Відповісти
loft look burda russian chwine
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30.11.2021 21:28 Відповісти
Необыкновенный урод .
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30.11.2021 16:02 Відповісти
и привёл , как пример, бульбохуйла и признание его гауляйтером аннексированой парашей беларуси.
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30.11.2021 16:03 Відповісти
А-а-а, ******! Словами говорит, мол, идите под моё подданство - и войны не будет, зуб даю.
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30.11.2021 16:04 Відповісти
И потом вместе сидеть по подбородок в гавне и квакать….
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30.11.2021 16:56 Відповісти
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30.11.2021 16:04 Відповісти
Путін порадив Україні налагодити відносини з

РФ В переводе с "глубинного языка" это означает ПРИНУЖДЕНИЕ к "миру" на
условиях Кремля. Среди условий признание анекссии Крыма, ЛуганДона - внутриукраинским конфликтом, типа "их там нет" и прочее прочая...
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30.11.2021 16:05 Відповісти
***** бредит..хай яроша сначала нижно в пупок поцилуйе...
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30.11.2021 16:07 Відповісти
на мырыканську камеру и в прямом эфире...
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30.11.2021 16:18 Відповісти
Вернись, я всьо пращю?
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30.11.2021 16:11 Відповісти
За вісім років не налагодити випуск ракет великої дальності щоб їбашити їми по Москві та ядерним об'єктам на росії,маючи проєкти,фахівців та потужностіі,це каже лише за те що керівництво країни хотіло та і зара хоче щоб кацапи нагнули Україну. Інших висновків і не можна зробити.
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30.11.2021 16:12 Відповісти
Ааа, собака сутулая, видать прижали тебе хвост!
Х.й тебе!!!!!!!!!!!!!
мы ещё станцуем гопака на Красной площади!
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30.11.2021 16:14 Відповісти
Хер тебе по самую трахею!
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30.11.2021 16:15 Відповісти
цитувати цього.... *****. IMHO недоцільно. в жодній ситуації. птн-пнх.
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30.11.2021 16:21 Відповісти
ДЛЯ НАЧАЛА С КРЫМА - НАХЙ !!!
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30.11.2021 16:24 Відповісти
Пішов на#уй!! Пошел на#уй!! Fuck you!!
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30.11.2021 16:28 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

Стремление сохранить статус сверхдержавы, не будучи ею, прямой путь к краху.
Недаром, мудрые китайцы говорят: «Стоящий на цыпочках долго стоять не может»!
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30.11.2021 16:30 Відповісти
На хрен ты нам нужен со своей дружбою маразматик пуйло-*****!! Иди трахайся со своим Луашенко
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30.11.2021 16:48 Відповісти
Чикатилло посоветовал женщинам и детям наладить с ним отношения. Тогда больше не будет ни изнасилований, ни убийств....
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30.11.2021 16:53 Відповісти
Мышебратья…. Знаем слышали , лицемер ты плешивый! А кпочти 15 тыс. убитых и примерно столько же покалеченных и раненых куда девать? А путлер? Понять и простить говоришь? Пшёл на йух козел!!!
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30.11.2021 16:54 Відповісти
Это выгдядит так: бандит отобрав все имущество у человека и наставив на него пистолет говорит ему; "Теперь у меня для дружбы с тобой нет никаких препятствий." Цинизм и ненависть к людям московского узурпатора не знает границ!
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30.11.2021 16:54 Відповісти
Да сдохни,плешивое падло.
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30.11.2021 16:56 Відповісти
"...о создании более справедливого устойчивого развития..." это алес. ***** говорящий о справедливости, это все равно шо гитлер говорящий о любви к еврейским детям....
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30.11.2021 16:57 Відповісти
******* ***** ,он же по совместительству путин ,совсем кукухой поехал ,это-же надо было сЦарьку ватному так флягой засвистеть .
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30.11.2021 16:57 Відповісти
мразь плешивая
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30.11.2021 16:58 Відповісти
привозитимеш данину прямо під Золоті ворота
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30.11.2021 16:58 Відповісти
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30.11.2021 16:59 Відповісти
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Так кто против наладить отношения с Россией. Освободите Крым и часть Донбасса от своего присутствия и будем налаживать потом нормальные отношения.
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30.11.2021 17:00 Відповісти
У россии не может быть нормальных отношений с соседями.Все отношения и дружба строится только на их диктатуре и условиях.Поэтому никак.
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30.11.2021 17:11 Відповісти
Загроз не будемо відчувати, коли така країна як РФ зникне з карти світу, а на її місці з'являться незалежні держави поневолених народів.
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Нехай "іде лісом" , виродок.
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Присоединяюсь ко ВСЕМ комментариям! Все актуально!! Пусть Путлер их перечитает и может до него дойдет... хотя он подонок потерянный на всю голову... врядли дойдет...
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Наладить отношения с теми кто зашел с оружием в чужую страну и захватил её часть? Дружба с россией, заключается в одном,никуда не вступать и быть на поводке как Беларусь. Одним словов Вова ПНХ!
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30.11.2021 17:05 Відповісти
пішла на***, падаль плєшива...
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30.11.2021 17:09 Відповісти
Почитав ,,одобрительные,, комментарии , можно сделать вывод , вернее посоветовать президенту ,, братской ,, страны ,- срочно повеситься, на худой конец,- застрелиться. Как только это произойдёт - лет через сто украинцы начнут считать эрзя- финно- монголов людьми( может быть) Для справки- в 1914 году ; наиболее удачном для Рос империи , ( она всегда потребляла и экспортировала награбленное- ,,снятое с трупов,,) экспортировала-1) зерно- 70% украинское,2) сахар75% украинский 3) сырая нефть из Азербайджана - самое ценное своё - березовая кора и брусника( самим не хватало). По газу-с 1947по 1973 Москва,Питер другие города , снабжались бесплатно. За период независимости Раша впаривала ( за исключением очень короткого периода ) по самой дорогой цене в Европе ( дороже, чем Германии).....Так , что пускай вешается..Пускай это же сделают его почитатели в Украине ( 5 колонна) родителей которых сотнями и сотнями эшелонов завозили в ещё тёплые хаты ибиенных Голодомором наших предков....
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30.11.2021 17:09 Відповісти
после 30 лет в разводе и стыренного ожерелья (Крым) и ограбленном и разрушенном угольном сарае (Донбас))))) оно советует наладить отношения ??? схераси???
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30.11.2021 17:10 Відповісти
крысу вора и убийцу загнали в угол все пукин станция конечная тебе и бежать некуда свом порвут
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30.11.2021 17:11 Відповісти
Снабжались украинским газом.
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30.11.2021 17:11 Відповісти
15000 загиблих УКРАЇНЦІВ. 15000!!! **** ти бункерна.
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30.11.2021 17:13 Відповісти
Налагодити відносини по путінськи, це:
1) надати особливий статус ДНР, ЛНР із своєю прокуратурою, міліцією, військом тощо, але за рахунок українського бюджету;
2) забути, тобто визнати Крим російським;
3) надати особливий статус РПЦ і відмовитися від ПЦУ.

Вся агентура РФ, всі прихильники "рускага міра" і тупуватих малороси працюють на виконання цих бажаннь імператора-ліліпута.
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30.11.2021 17:16 Відповісти
это еще не все. на государственном уровне предоставить московии гарантии чтоУкраина больше не собирается приобретать членство в НАТО и ЕС, с соотвтетсвующими гарантиями и закреплением в конституции
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30.11.2021 17:23 Відповісти
утром Крым с Донбассом,
вечером - нормальные отношения...

да, и не забудьте на "стулья" материальную компенсацию положить
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30.11.2021 17:24 Відповісти
Чувствует, однако, приближение черенка от лопаты.
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30.11.2021 17:25 Відповісти
Сейчас ***** читает цензор и трясется о страха, понимая, какой страшный конец ему уготован форумчанами! Ололо!
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30.11.2021 17:27 Відповісти
Путін хоче відтягнути час щоб знизились протиросійські настрої і виправити помилки яких він допустив. З росією потрібно терміново вводити візовий режим і зупиняти будь-які стосунки. Далі вводити паспорти негромадян без права голосу на виборах, все в країні повністю переводити на українську а за вживання російської в громадських місцях штрафувати на 1 тис. євро!
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30.11.2021 17:28 Відповісти
Для этого ***** у вас должна быть демократия, а не тоталитарный строй. Но тогда тебя спрашивать никто не будет.
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30.11.2021 17:30 Відповісти
"крокодильчик же голодный!"(с)

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30.11.2021 17:37 Відповісти
ты х..ло, возвращаешь Крым, восстанавливаешь Донбасс, и платишь мразь пожизненные репарации Украине, и потом будет видно будем ли мы вообще признавать вас свинособак за людей
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30.11.2021 17:40 Відповісти
Когда-то давно Элоизыч (совместно с Джугашвили, но это немного другая история) оттяпал кусок Польши и Великобритания по условиям договоров с Польшей объявила ему войну. Элоизыч обратился к Великобритании с предложением заключить мир на основании того, что государства, с которым они заключали договора (собственно Польши) уже нет. И что характерно, пока кабинет министров Её Величества во главе с премьером набирал в грудь воздуха шоб подальше и официально его послать, это хором и не задерживаясь сделали практически все крупные английские массмедиа. И народ это полностью поддержал.
Вот такая вот занимательная история...
Украинцам есть чему поучиться у них.
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30.11.2021 17:44 Відповісти
У нас уже британского единодушия не получится благодаря 2-хгодичной деятельности шмаркли.
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30.11.2021 19:22 Відповісти
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30.11.2021 18:18 Відповісти
Путин ***** кто против ставте вподобайку а не балайку
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30.11.2021 19:22 Відповісти
У кремлі паніка? Різко захотіли домовитися? А про що? Поки немає про що. Рашка не потягне того чого ми хочемо.
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30.11.2021 21:33 Відповісти
Містер Путін, який закінчив службу в званні підполковник, повинен знати, що таким чином питання не вирішуються. Інакше, так і залишиться під полковником. Раком. Хоча хто зна як вони там.. може це норм для них бути "під полковником".
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30.11.2021 21:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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30.11.2021 21:54 Відповісти
Колись я намагався вивчити і зрозуміти їхню систему управління. Те, що отримав - і підтверджується щодня - пан путін не є самостійним гравцем. "Під полковником" ні. Скоріше, ."під генералом". ФСБ.
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30.11.2021 21:54 Відповісти
 
 