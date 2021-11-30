Путін порадив Україні налагодити відносини з РФ: Ніяких загроз ніхто не буде відчувати
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україні треба налагодити відносини з РФ. Якщо це вдасться, то загроз нібито ніхто відчувати не буде.
Про це Путін заявив сьогодні на інвестиційному форумі "Россия зовет!", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РИА-Новости.
"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то ніяких загроз ніхто не буде відчувати", - сказав Путін.
Втім Путін промовчав щодо того, що керівництво РФ веде агресивну політику стосовно України та уникає контактів з українською стороною.
Будь ласка, зачекайте...
И из Крыма срань будет выметена и само х.йло идёт нах.й в любом случае...
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це ти ***** московітське ще нас українців шантажувати вздумало? Здохнеш разом з своїм козлостаном повільно та болісно! краще звичайно швидко але мокшанські крєпостниє звиклі до знущань тому швидко нажаль не вийде!
РФ В переводе с "глубинного языка" это означает ПРИНУЖДЕНИЕ к "миру" на
условиях Кремля. Среди условий признание анекссии Крыма, ЛуганДона - внутриукраинским конфликтом, типа "их там нет" и прочее прочая...
Х.й тебе!!!!!!!!!!!!!
мы ещё станцуем гопака на Красной площади!
Стремление сохранить статус сверхдержавы, не будучи ею, прямой путь к краху.
Недаром, мудрые китайцы говорят: «Стоящий на цыпочках долго стоять не может»!
1) надати особливий статус ДНР, ЛНР із своєю прокуратурою, міліцією, військом тощо, але за рахунок українського бюджету;
2) забути, тобто визнати Крим російським;
3) надати особливий статус РПЦ і відмовитися від ПЦУ.
Вся агентура РФ, всі прихильники "рускага міра" і тупуватих малороси працюють на виконання цих бажаннь імператора-ліліпута.
вечером - нормальные отношения...
да, и не забудьте на "стулья" материальную компенсацию положить
Вот такая вот занимательная история...
Украинцам есть чему поучиться у них.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!