На Волині завершився ремонт 11 км траси М-19, загалом відремонтовано вже 57 км цієї дороги, - Укравтодор. ФОТО

На Волині завершили капітальний ремонт автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече від міста Ковель до села Воля Любитівська. У рамках програми "Велике будівництво" на 11-кілометровій ділянці влаштували сучасне тришарове дорожнє покриття європейської якості.

Про це повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

"Влаштовано тришарове дорожнє покриття, завтовшки 39 см. Зокрема, дорожники посилили основу органо-мінеральною сумішшю, влаштували вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону та верхній шар зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші", - йдеться у повідомленні Служби.

Нове покриття слугуватиме понад десяток років, а підрядник зобов’язався протягом 5 років власним коштом усувати всі недоліки, що виникатимуть на цій ділянці.

Наразі робочим залишилось лише встановити лінії зовнішнього освітлення. По всій протяжності ділянки вже нанесли нову розмітку, встановили дорожні знаки, бар’єрне огородження, узбіччя, посадкові майданчики. Дорожники також проклали тротуари і місцевий проїзд, встановили засоби заспокоєння руху – напрямні острівці та острівці безпеки.

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Загалом цього року в рамках "Великого будівництва" відновили уже майже 57 км дороги М-19 у Волинській області.

"Невдовзі буде заасфальтовано кількасот метрів дороги на двох мостах, що ремонтуються, і підходах до них", - зазначають в Службі автомобільних доріг України.

Нагадаємо, в рамках програми "Велике будівництво" за підсумками 2019-2021 років планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.

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