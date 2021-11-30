Арахамія про вихід Сохи із фракції "СН": Коли він повернеться до свого округу, люди будуть довго згадувати, хто це

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дізнався з новин про вихід Романа Сохи із фракції.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР.

Арахамія зізнався, що навіть не бачив виступу Сохи у парламенті з цього питання.

"Пан Соха про це не повідомляв, просто оголосив з трибуни. Я чекаю, коли він повернеться до свого округу, на якому, до речі, не працював майже ніколи, і скаже: Люди, ви ж за мене проголосували! Вони будуть довго згадувати, хто це", - зазначив нардеп.

Він порадив попросити у Сохи звіт щодо роботи на окрузі та у ВР.

"Я - списочник, голова фракції, у мене багато іншої роботи, але я за 2020 рік відпрацював 47 тисяч запитів", - розказав політик.

Голова фракції "СН" звернув увагу на сьогоднішнє голосування за законопроєкт 5600: "Хтось прийняв гроші і почав працювати для того, щоб виводити мажоритарників для того, щоб потім розвалити монокоаліцію, щоб потім зробити дострокові парламентські вибори. Ми таку ж ситуацію мали рік тому - тоді ОПЗЖ це "качали". Потім вони трохи "здулися". Зараз буде те саме".

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Нагадаємо, 30 листопада Роман Соха вийшов із фракції "Слуга народу".