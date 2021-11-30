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Новини Політика України
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фракція (120) Арахамія (1000) Слуга народу (2544) Соха Роман (6)

Арахамія про вихід Сохи із фракції "СН": Коли він повернеться до свого округу, люди будуть довго згадувати, хто це

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія про вихід Сохи із фракції

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дізнався з новин про вихід Романа Сохи із фракції.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР.

Арахамія зізнався, що навіть не бачив виступу Сохи у парламенті з цього питання.

"Пан Соха про це не повідомляв, просто оголосив з трибуни. Я чекаю, коли він повернеться до свого округу, на якому, до речі, не працював майже ніколи, і скаже: Люди, ви ж за мене проголосували! Вони будуть довго згадувати, хто це", - зазначив нардеп.

Він порадив попросити у Сохи звіт щодо роботи на окрузі та у ВР.

"Я - списочник, голова фракції, у мене багато іншої роботи, але я за 2020 рік відпрацював 47 тисяч запитів", - розказав політик.

Голова фракції "СН" звернув увагу на сьогоднішнє голосування за законопроєкт 5600: "Хтось прийняв гроші і почав працювати для того, щоб виводити мажоритарників для того, щоб потім розвалити монокоаліцію, щоб потім зробити дострокові парламентські вибори. Ми таку ж ситуацію мали рік тому - тоді ОПЗЖ це "качали". Потім вони трохи "здулися". Зараз буде те саме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" сміються з політичних мемів, вихід Сохи із "СН", розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 листопада Роман Соха вийшов із фракції "Слуга народу".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
так и тебя кроме прокуратуры никто не вспомнит.
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30.11.2021 16:09
+11
Багато людей вже зараз лаються та плюються коли чують про сн...
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30.11.2021 16:11
+9
а кто сказал что он туда вернется? ему и в Киеве неплохо живется
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30.11.2021 16:06
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а кто сказал что он туда вернется? ему и в Киеве неплохо живется
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30.11.2021 16:06 Відповісти
так и тебя кроме прокуратуры никто не вспомнит.
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30.11.2021 16:09 Відповісти
Капуцин прав.
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30.11.2021 16:10 Відповісти
Багато людей вже зараз лаються та плюються коли чують про сн...
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30.11.2021 16:11 Відповісти
*****, де ж були ті люди в 19-му році - в анабіозі чи "просто поржать" хотіли?
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30.11.2021 16:29 Відповісти
бггг, хламидия со слезами на глазах шлет вслед беглецу прокльоны))
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30.11.2021 16:13 Відповісти
Бібізянка, ваш шапітолій і не згадає ніхто через рік-два
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30.11.2021 16:14 Відповісти
абізяна не розуміє що через деякий час Слуг будуть ******* на вулицях округів.
Цей виявився не таким дурним і послідував шляхом маладова рігіанала, сподіваюсь народ не такий тупий і не забуде де ця Соха харчувалась 2 роки.
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30.11.2021 16:18 Відповісти
47000 запитів опрацювали різні помічники яких доречі оплачуємо Ми - Український Народ, а ця є.бонута хламідія скоріш за все й читати Українською не вміє!
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30.11.2021 16:19 Відповісти
Когжа эта хламидия вернется на свой базар, откуда вылез. Его встретят поджопниками минимум.
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30.11.2021 16:19 Відповісти
Так, Ви праві, пане Ревізоре! ********* на базарах гніють, обмінникам не вистачає ломщиків, а це абхазське чіполіно в українську політику граєцця! Вава, прибери це лайно! Або ми тебе...
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30.11.2021 16:34 Відповісти
араХАМія,про тебе то точно будуть згадувати перелистуючи сторінки карікатур.Мордочка в тебе Ну дуже запом'ятовується.🐷
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30.11.2021 16:22 Відповісти
Лядь, ця пліснява погань до своїх ставиться з презирством. Нарід, як ви думаєте, як це чмо ставиться до вас?
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30.11.2021 16:22 Відповісти
Через деякий час на Арахамію буде тільки собака вити...І пісяти на портрет Головнокомандувача, викинутий десь біля смітника....А ви пам'ятаєте 5 запитань від президента??? І який результат???
P.S... природжене бути ****** президентом ніколи не стане!!!
P.S.. ЗЕ означає *****#
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30.11.2021 16:23 Відповісти
47000/365 буде 128 запитів в день без вихідних. Арахамія їх навіть не прочитає. А дерев з мільярда скільки висадили? Балаболи…
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30.11.2021 16:25 Відповісти
коли зелену банду пересаджають, про тебе першого забудуть
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30.11.2021 16:26 Відповісти
Так спалиться могут только депилы... набрали быдла по объявлению а во всем виноват Розумков...
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30.11.2021 16:32 Відповісти
Агрохимия, ая думаю что ты очень ошибаешься, люди наоборот будут говорить - какой Соха молодец, ушёл от дебилов и гавнюков!!!
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30.11.2021 16:35 Відповісти
Да и знать нардепов из "СН" укр.народ не хочет - достаточно с лихвой @... ПУ-ЗЕ!
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30.11.2021 16:36 Відповісти
А пам'ятаєте СДПУ(о)? Ні. Так от через п'ять років я так само запитаю: "А пам'ятаєте Слуга Народу?"
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30.11.2021 16:45 Відповісти
Тю, ви шо, які 5 років?! Їх вже зараз ненавидять любітєлі халяви, які нам обрали це чьмо криворогате!
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30.11.2021 17:04 Відповісти
То есть, когда вы его использовали как тушку-шкурку для голосования, вас это не коробило. Выдвигали пустышку, дёргали его в зале, платили ему конверты. А только не с вами - так "он никто". Процитирую вашего классика: вы все - политическое никто. Через несколько лет вас всех по имени и по вашим неславянским рожам никто не вспомнит.
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30.11.2021 16:57 Відповісти
Они там все "никто" в "слугах народа". Пустое место попавшее в пустую партию, занимавшиеся пустой работой в самой бестолковой за всё время ВР.
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30.11.2021 17:01 Відповісти
Коли "слуги" після каденціі повернуться до свого звичайного стану білетерів,артистів,дрібних брокерів,блогерів і шулерів то люди ще довго їх ловитимуть і згадуватимуть...А ось Соха своїм виходом може отримати індульгенцію...
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30.11.2021 17:26 Відповісти
Може на вулиці хоч морду лиця бити не будуть.
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30.11.2021 17:47 Відповісти
А хто то є арахамія, чи як її там??? взагалі це ім'я чи по батькові???
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30.11.2021 17:48 Відповісти
Я про Агрохимию також нічого не знав. І далі не хочу знати. Розтане як вранішній туман, вроді і не було.
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30.11.2021 17:52 Відповісти
На цей раз може "здутися" вже не ОПЗЖ. Процес пішов.
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30.11.2021 18:10 Відповісти
А ось про ніндзю-черепашку мутанта подорожувача в часі та фаната Мао Цзедуна з філософом ДіКапріо довго не забуватимуть ))
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30.11.2021 18:55 Відповісти
Цей Арахамія ще багато років буде сидіти на грошах платників податків. Бо він вже накоїв на довічне ув'язнення.
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30.11.2021 19:15 Відповісти
 
 