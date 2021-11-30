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Режим paperless, "Дія" для IOS та цифрові технології у сфері охорони здоров'я: Федоров розповів подробиці меморандуму України та Apple

Новини Цензор.НЕТ Технології

Режим paperless,

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Apple. Корпорація надасть Україні підтримку в розробці та визначенні пріоритетних проєктів.

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Корпорація надасть нам підтримку в розробці та визначенні пріоритетних проєктів, спрямованих на скорочення паперових транзакцій, економію часу персоналу та покращення досвіду роботи громадян і державних службовців", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, меморандум передбачає співпрацю щодо:

- запланованого перепису населення 2022-2023;
- проєктів, пов'язаних з переходом до режиму paperless;
- розвитку застосунку Дія для платформи iOS;
- ініціатив з цифрової грамотності;
- залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.

"Також створюємо робочі групи, які відповідатимуть за розробку планів реалізації наших спільних ініціатив", - зазначив Федоров.

Читайте: Пишаюся, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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меморандум це добре. Здається в України вже був один.
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30.11.2021 16:31 Відповісти
Щось згадую про меморандум про інвестиції з Оману
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30.11.2021 16:38 Відповісти
ага, ситуация:
Муж с женой поругались, пока муж спал, жена взяла его телефон, зашла в Дию, развелась с ним, и выписала его из квартиры )
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30.11.2021 19:59 Відповісти
А открытые официальных магазинов обсуждали?
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30.11.2021 16:33 Відповісти
В 1991 в Україні було 3000 номенклатури (державні службовці) які друкували машиністками і рахували деревяними рахівницями. Зараз маємо 285 000 з компютерами. Чим вони зайняті? - від державної економіки в їх управлінні лишилось 12% від 1991 року...
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30.11.2021 16:35 Відповісти
Ех, тля, уже без Apple людей порахувати не можуть
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30.11.2021 16:37 Відповісти
Так деньги , даже не так ,деньжища то какие можно освоить . Особенно учитывая цены эпловские , только за салфетку для протирания экрана просят около тыщи
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30.11.2021 18:02 Відповісти
тоже подумала о крутых брендовых расценках эппл! у нас основная часть населения нищенствует, а они хотят их пересчитать по расценкам эппл😱 73%, сделайте уже наконец-то выводы про избранных вами зеленых аферистах!
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30.11.2021 18:23 Відповісти
Зачем нам тогда нужно МинЦифры?
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30.11.2021 16:53 Відповісти
Для улучшения, внедрения и освоения .
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30.11.2021 18:04 Відповісти
Чтобы кормить зарплатами неукраинских паразитов с пенсиями и льготами
из нашего кармана, которые ненавидят и презирают всё украинское.
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30.11.2021 18:07 Відповісти
Основна причина наявності цього міністерства - плата Зеленського Федорову за підтримку на виборах в 2019 р. в інтернеті усілякою рекламою та ботофермами. Його внесок в обдурювання українців величезний.
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30.11.2021 18:27 Відповісти
Фальсифікатор виборів так треба назвати цей додаток.
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30.11.2021 18:54 Відповісти
Эпл , Амазон, Гугл и Фейсбук уничтожили свободный Интернет, считает его создатель великий, но подзабытый ученый сэр Тим Бернерс Ли. Не вижу ничего хорошнго что к державной Дие присобачится компания шпион Аррle. Зачем они нам нужны? Властям да нужны, будут отлавливать участников протестов , а нам не нужны.
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30.11.2021 18:57 Відповісти
Какая дiя ? В стране кризис !!!! Нету энергоносителей , АЭС на пределе работают и без надлежащего ремонта . Бо Володя грошыкы вкрав . Ждём второй Чернобыль ! Не можешь , не умеешь , нету ума уходи .
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02.12.2021 09:54 Відповісти
 
 