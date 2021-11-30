Прокуратура АР Крим та м. Севастополя передала до суду обвинувачення у справі екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян
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Суд над зрадником Денисом Березовським, колишнім контрадміралом та командувачем Військово-морських сил Збройних сил України, який перейшов на бік окупанта у 2014 році, відбудеться заочно.
Дениса Березовського звинувачують у державній зраді, а також створенні й керівництві злочинною організацією, участі в ній. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву на сайті Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
Зрада відбулася 1 березня 2014 року, - зазначено в офіційному повідомленні, - відразу по тому, як Березовського було призначено командувачем ВМС ЗСУ.
Попри свій прямий обов’язок дати відсіч агресору, "обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради", - йдеться на сайті Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.
Березовський виступив з промовою перед особовим складом українського флоту, заявивши про свою відмову "виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади" Ві також заявив, що зобов'язується "виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму."
Разом з тим колишній контрадмірал "наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не чинити спротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів." - сказано в прокурорській заяві, - "Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України."
Будь ласка, зачекайте...
терорист, який вбивав наших поранених військових отримав 6 років.
за вбивства наших хлопців 6, всього лише шість, *****, років!
й про ці його діяння повідомляє СБУ а звинувачення за це висунуте не було, якщо вірити оприлюдненій інформації.
За это 6 лет, выйдет и будет смеяться в глаза семьям и побратимам добитых им солдат!
Правосудие власти зеленых уродов - защищает своих и сепаров.
и Марс вроде уже досягаем.но...далековато и не в скором будущем . А тут даже целый приказ от имени того ,где его в данный момент нет(?!)...