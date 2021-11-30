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Прокуратура АР Крим та м. Севастополя передала до суду обвинувачення у справі екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя передала до суду обвинувачення у справі екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян
Фото: Березовський_Денис, Аксьонов_Сергій

Суд над зрадником Денисом Березовським, колишнім контрадміралом та командувачем Військово-морських сил Збройних сил України, який перейшов на бік окупанта у 2014 році, відбудеться заочно.

Дениса Березовського звинувачують у державній зраді, а також створенні й керівництві злочинною організацією, участі в ній. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву на сайті Прокуратури АР Крим та міста Севастополя

Зрада відбулася 1 березня 2014 року, - зазначено в офіційному повідомленні, - відразу по тому, як Березовського було призначено командувачем ВМС ЗСУ.

Попри свій прямий обов’язок дати відсіч агресору, "обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради", - йдеться на сайті Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Березовський виступив з промовою перед особовим складом українського флоту, заявивши про свою відмову "виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади" Ві також заявив, що зобов'язується "виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму."

Разом з тим колишній контрадмірал "наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не чинити спротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів." - сказано в прокурорській заяві, - "Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив заочне слідство проти екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян
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Як же довго іде судова тяганина, вісім років пройшло, а вироку зразнику ще не оголосили.Такі суди мабуть тільки в Україні, так довго теляться.
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30.11.2021 16:37 Відповісти
Єрмак з Демченком в ОП ржуть.
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30.11.2021 17:53 Відповісти
да не в суд надо передавать,а в бюро вольных биатлонистов...
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30.11.2021 16:39 Відповісти
а сенс?
терорист, який вбивав наших поранених військових отримав 6 років.
за вбивства наших хлопців 6, всього лише шість, *****, років!
й про ці його діяння повідомляє СБУ а звинувачення за це висунуте не було, якщо вірити оприлюдненій інформації.
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30.11.2021 16:41 Відповісти
Он не просто убивал в боевых условиях - он ДОБИВАЛ наших раненых воинов, это военное преступление.
За это 6 лет, выйдет и будет смеяться в глаза семьям и побратимам добитых им солдат!
Правосудие власти зеленых уродов - защищает своих и сепаров.
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30.11.2021 16:57 Відповісти
Прекрасная новость. Прокуратура Крыма и Севастополя работает на отлично! Еще бы порадовали нас делом о предателе Паше Лебедеве. Урод редкостный! Кто знает, напишите, будь ласка!?
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30.11.2021 16:45 Відповісти
Його призначив Турчинов який, як відомо, відмовився надати військам наказ стріляти в окупантів і захищати Україну. І через два дні після призначення він зрадив... Турчинов "не при ділах"?
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30.11.2021 17:01 Відповісти
НБ. Тобі Клоун сказав чи "ЗаЖОП" ?
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30.11.2021 17:54 Відповісти
В мене добра память, хоча я "забув" більше ніж деякі взнали за все своє життя...
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01.12.2021 07:41 Відповісти
Ну передали,і чьо далі ?
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30.11.2021 17:27 Відповісти
Чего тут суд - пересуд разводить? Такое имеет единственно возможный приговор -расстрел!
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30.11.2021 17:38 Відповісти
Ця ************ тварюка внесла раздрай в нашому флоті! Здохне незабаром. Таких покидьків навіть на параші не *******!
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30.11.2021 17:41 Відповісти
Предатель будь проклят во веки веков ! Аминь.
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30.11.2021 17:53 Відповісти
Прокуратура сс уки восемь лет передавали обвинувачення? Вы че там твари вообще страх потеряли?
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30.11.2021 18:47 Відповісти
Не прошло и 8 лет.
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30.11.2021 19:56 Відповісти
__тут каг бы -когнитивный диссонанс .
и Марс вроде уже досягаем.но...далековато и не в скором будущем . А тут даже целый приказ от имени того ,где его в данный момент нет(?!)...
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30.11.2021 21:23 Відповісти
 
 