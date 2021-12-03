МВС розпочало операцію "Акциз" для припинення нелегальної торгівлі пальним, горілкою та сигаретами, - Монастирський

Із 1 листопада МВС розпочало операцію "Акциз", мета якої – припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"За перший місяць співробітники поліції склали протоколів про порушення правил торгівлі підакцизними товарами більше, ніж за останніх півтора роки", - написав міністр.

За цей час перевірено понад 86 тис. об’єктів нелегального ринку алкоголю й тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження. Вилучено понад 1 млн пачок тютюнових виробів, більш ніж 246 тис. літрів алкогольної продукції, майже 103 тис. літрів етилового спирту, 18 автомобілів, які здійснювали перевезення підакцизної групи товарів. А також 3,5 тис. марок акцизного податку з ознаками фальсифікації.

Щодо нелегального ринку пального. Тільки за 10 днів по всій Україні було розпочато 87 адміністративних та 13 кримінальних проваджень, у рамках яких із незаконного обігу вилучено майже 8 тис. тонн пального, що оцінюється в близько 100 млн грн, а також 141 одиницю спеціалізованого обладнання.

Монастарський заперечив інформацію деяких ЗМІ про те, що МВС нібито не має відношення до боротьби з тіньовою економікою, бо це справа податкової та новоствореного Бюро економічної безпеки.

"Ті, хто поширює цю інформацію, або не знають законів, або умисно хочуть, щоб в Україні продовжувався хаос і безлад зі сплатою акцизних податків. Тільки в Кодексі про Адміністративні правопорушення є суто поліцейські статті: 156 – порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, а також 164 – порушення правил господарської діяльності, які, до речі, раніше взагалі не застосовували в роботі поліції, бо пріоритети були інші", - пояснив очільник МВС.

За словами Монастирського, спецоперація "Акциз" діятиме на постійній основі, "аж поки ринки нелегальних підакцизних товарів не буде зменшено до нуля".

"Якщо і далі заплющувати очі на щорічні втрати бюджету в десятки мільярдів гривень, незабаром це призведе до банкрутства України", - підкреслив міністр.