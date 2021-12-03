УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16347 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Силовики
1 717 9
акциз (166) МВС (2875) Правоохоронні органи (2660) Монастирський (367)

МВС розпочало операцію "Акциз" для припинення нелегальної торгівлі пальним, горілкою та сигаретами, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

МВС розпочало операцію

Із 1 листопада МВС розпочало операцію "Акциз", мета якої – припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"За перший місяць співробітники поліції склали протоколів про порушення правил торгівлі підакцизними товарами більше, ніж за останніх півтора роки", - написав міністр.

За цей час перевірено понад 86 тис. об’єктів нелегального ринку алкоголю й тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження. Вилучено понад 1 млн пачок тютюнових виробів, більш ніж 246 тис. літрів алкогольної продукції, майже 103 тис. літрів етилового спирту, 18 автомобілів, які здійснювали перевезення підакцизної групи товарів. А також 3,5 тис. марок акцизного податку з ознаками фальсифікації.

Щодо нелегального ринку пального. Тільки за 10 днів по всій Україні було розпочато 87 адміністративних та 13 кримінальних проваджень, у рамках яких із незаконного обігу вилучено майже 8 тис. тонн пального, що оцінюється в близько 100 млн грн, а також 141 одиницю спеціалізованого обладнання.

МВС розпочало операцію Акциз для припинення нелегальної торгівлі пальним, горілкою та сигаретами, - Монастирський 01

Монастарський заперечив інформацію деяких ЗМІ про те, що МВС нібито не має відношення до боротьби з тіньовою економікою, бо  це справа податкової та новоствореного Бюро економічної безпеки.

"Ті, хто поширює цю інформацію, або не знають законів, або умисно хочуть, щоб в Україні продовжувався хаос і безлад зі сплатою акцизних податків. Тільки в Кодексі про Адміністративні правопорушення є суто поліцейські статті: 156 – порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, а також 164 – порушення правил господарської діяльності, які, до речі, раніше взагалі не застосовували в роботі поліції, бо пріоритети були інші", - пояснив очільник МВС.

За словами Монастирського, спецоперація "Акциз" діятиме на постійній основі, "аж поки ринки нелегальних підакцизних товарів не буде зменшено до нуля".

"Якщо і далі заплющувати очі на щорічні втрати бюджету в десятки мільярдів гривень, незабаром це призведе до банкрутства України", - підкреслив міністр.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да тут бороться можно веками.все равно ничья будет.
но главное ,шо силовики заняты,путч не замышляют
показати весь коментар
30.11.2021 16:42 Відповісти
да дело не в том...мимо зелёного кармана...
показати весь коментар
30.11.2021 16:44 Відповісти
ну и это тоже...
показати весь коментар
30.11.2021 16:45 Відповісти
Если алкоголь прокисший, возможен и путч.
показати весь коментар
30.11.2021 17:07 Відповісти
ЗЕгенерати так керують і так оподатковують, що якби не "тіньова економіка" то українці б уже повиздихали, емігрували або повстали і перевішали жадібних покидьків. Це вони так "роздухарились" тому що багато активних людей зараз за кордоном. Їм здається що покірних потрібно "загнати в куток" і обібрати до нитки. Податки у нас ніколи не "повертаються" до платників в вигляді соціальних виплат. Якщо це робити (збільшувати оподаткуваня) то навіть хомячки повстануть...
показати весь коментар
30.11.2021 16:50 Відповісти
А как можно проводить операции против самих себя?
показати весь коментар
30.11.2021 17:01 Відповісти
Я так понимаю, будут сажать депутатов, голосовавших за увеличение акциза?
показати весь коментар
30.11.2021 17:02 Відповісти
Забув нагадати, що операція проходить під особистим контролем Зе
показати весь коментар
30.11.2021 19:48 Відповісти
Вже в котре менти починають якусь компанію, потрусять трошечки грошенят з виробників контрафактної продукції і заспокояться....на деякий час.
показати весь коментар
30.11.2021 21:00 Відповісти
 
 