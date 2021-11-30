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Республіка Корея визначила Україну як пріоритетну у наданні технічної допомоги, - посол

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Республіка Корея визначила Україну як пріоритетну у наданні технічної допомоги, - посол

Республіка Корея визначила Україну пріоритетною країною у наданні технічної допомоги впродовж наступних п’яти років.

Про це під час міжнародного форуму "Корея-Україна", який присвячений питанням новітніх викликів для системи охорони здоров’я, зокрема, у зв’язку з пандемією COVID-19, сказав посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Корейський уряд має намір сприяти реалізації втілення національних реформ в Україні, визначивши Україну пріоритетною країною-партнером для міжнародної технічної допомоги строком на п'ять років, починаючи з цього року та підтримуючи проєкти, які потрібні Україні в сфері інфраструктури, освіти, охорони здоров'я", - зазначив посол.

Зокрема, за його словами, важлива роль відводиться грантовій допомозі в галузі охорони здоров'я та медицини України.

Також Республіка Корея та Україна будуть співпрацювати і в проєктах з протистояння COVID-19, наголосив дипломат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
главное,корейцы,научите нас,как сажать премьеров и президентов
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30.11.2021 16:44
+10
Корейцям респект...
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30.11.2021 16:39
+6
Hа выходных стреляли матч со сборной Южной Кореи по практической стрельбе
Отличный народ все адекватные не то что например китайцы
Мы еще прикалывалисть что между украинцами и корейцами много общего - государство не позволяет гражданам покупать пистолеты и каждый новый президент старается посадить предыдущего
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30.11.2021 17:03
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Корейцям респект...
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30.11.2021 16:39 Відповісти
супер!
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30.11.2021 16:39 Відповісти
главное,корейцы,научите нас,как сажать премьеров и президентов
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30.11.2021 16:44 Відповісти
корейцы толк во взятках понимают - от преза до основателя Самсунг сидели)
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30.11.2021 16:47 Відповісти
Стесняюсь сказать... б.... Если это севкоры, то мы их еще научим, с нашим то опытом 37-го года
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30.11.2021 16:48 Відповісти
не,то южкоры .вынь хуня кто ж посодит?он же страшнее памятника
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30.11.2021 18:25 Відповісти
Ну да, ваша правда, бо он скоро кони двинет(нижнi кiнцiвки склеит) захолестеринил все свои сосуды, морда чуть нэ рэпнэ... Там минимум десятка 2 хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Там же и забывчивость проявляется(Амнезийник), типо, зашел в соседнюю комнату, но так и не вспомнил зачем .
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30.11.2021 18:56 Відповісти
В одном суетно, щобы в пятилетней МЕДИЦИНСКОЙ дружбе, sure наши медики пытаются довести до ума и втюрить нашу вакцину, шобы мы из-за остолопов не влетели через Гаагу на 5 млрд юсд, как с китайцами по "АНТОНОВУ".
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30.11.2021 16:59 Відповісти
По "Антонову" получится отбиться , китаезьі практически ничего не инвестировали , а посчитали "упущенную вьігоду". Жулье , как и россияне ...
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30.11.2021 19:40 Відповісти
Hа выходных стреляли матч со сборной Южной Кореи по практической стрельбе
Отличный народ все адекватные не то что например китайцы
Мы еще прикалывалисть что между украинцами и корейцами много общего - государство не позволяет гражданам покупать пистолеты и каждый новый президент старается посадить предыдущего
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Как отстрелялся?
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30.11.2021 19:50 Відповісти
Выиграл у всех в категории iron sights с 1911 из почти 80 человек - сейчас большинство предпочитает стрелять в категории carry optica - это стандартный пистолет production с голографическим прицелом на затворной раме который гуляет туда-сюда. Я еще недостаточно стар для этого
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01.12.2021 04:39 Відповісти
працьовитий і красивий народ стоїть поруч українцями, це приємно. В них треба вчитися вмінню ведення бізнесу і боротьбі із корупцією.
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30.11.2021 17:04 Відповісти
Пиша "Южная Корея" мы признаём северокорейских сепаратистов, поэтому следует писать Республика Корея.
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30.11.2021 17:37 Відповісти
А по-моему , это уже предвзятости... Бо по вашей логике, южане - это республиканцы, северяне(КНДР) -демократы...
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30.11.2021 17:53 Відповісти
Сенс не в тому, хто кому демократ. А в тому, що за такого дискурсу іншої Кореї не існує. Лише тимчасово окупована Инами корейська територія, приблизно як Крим.
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30.11.2021 18:07 Відповісти
кацап, тут водки нет, тебе на мокша.ру
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30.11.2021 21:07 Відповісти
Вот это поворот. Кто знает Южная и Северная объединились или нет?
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30.11.2021 18:23 Відповісти
Какаяразница? "Северной Кореи" как и "ДНР" не существует. На Корее есть временно оккупированная территория.
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30.11.2021 21:00 Відповісти
Замените Васадзе корейцами.
А Зеленского тоже заменят ?
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30.11.2021 18:40 Відповісти
краще перенесіть виробництва самсунгів та лж з расісі до України
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30.11.2021 18:51 Відповісти
Путлереску Лукашеску и Зеленеску нападуть на блок НАТО и будить Мироваая Ливарюция...пролетарского дерьма Шариковых...
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30.11.2021 19:14 Відповісти
 
 