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Новини Політика України
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НАТО (5101) Кулеба Дмитро (3153)

В НАТО добре розуміють, що сильна Україна вже сьогодні забезпечує безпеку всього східного флангу Альянсу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В НАТО добре розуміють, що сильна Україна вже сьогодні забезпечує безпеку всього східного флангу Альянсу, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відлетів до Латвії на зустріч міністрів НАТО, де зокрема обговорять військову активність РФ біля кордонів України.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Полетів до Латвії на зустріч міністрів НАТО, а потім одразу звідти до Швеції на зустріч міністрів ОБСЄ. Плюс понад півтора десятки окремих двосторонніх переговорів з партнерами. Зараз дуже важливо, з одного боку, зміцнювати країну зсередини, а з іншого, бути в найтіснішому постійному контакті з нашими партнерами. Під час цієї поїздки ми продемонструємо широку міжнародну підтримку України на тлі російської загрози. Також продовжимо роботу над наповненням комплексного пакету стримування РФ конкретними рішеннями, кроками та заходами", - розповів очільник МЗС.

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За його словами "в НАТО добре розуміють, що сильна Україна вже сьогодні забезпечує безпеку і стійкість всього східного флангу Альянсу".

"Одного дня Україна буде в НАТО, але безпека потрібна нам вже сьогодні, а не в майбутньому. Тому українська дипломатія вже нині активно розбудовує гнучку мережу регіональних альянсів, до якої входять Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадрига з Туреччиною", - підкреслив Кулеба.

Також читайте: Глави МЗС країн НАТО обговорять сьогодні військову активність РФ біля кордонів України

Він додав, що ця стратегія вже працює та приносить конкретні результати.

"Сьогодні глави урядів Асоційованого тріо вперше разом проводять переговори в Брюсселі з керівництвом ЄС, різні міністерства країн Люблінського трикутника координують протидію російським гібридним загрозам з боку Білорусі, а Квадрига поглиблює військово-технічну співпрацю, що зміцнює нашу оборону і стратегічні позиції.

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ОБСЄ є такою, якою вона є, і іншої у нас не буде. Ми не повинні чекати від неї забагато, але маємо цінувати те, що ця організація робить. Нам буде про що поговорити на міністерській зустрічі на тлі послідовних і дедалі гірших деструктивних дій Росії. Вона тисне і обмежує спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі, фактично блокує роботу Тристоронньої контактної групи та системно порушує Мінські угоди. У Стокгольмі на полях міністерської зустрічі ми також проведемо окремий захід про Кримську платформу", - повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства.
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Топ коментарі
+2
Нам потрібно самим розгребтися зі своїм гімном зрадників. А вже потім йти в гості.
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30.11.2021 16:57
+2
Украине бьі такого главу МИД в 2014 г ! Но нет , поменяли вменяемого и патриотичного Дещицу на Клима Чугункина , чтобьі не злить Пуйла ...
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30.11.2021 17:07
+1
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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30.11.2021 16:55
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То потрібно до розуміння додати побільше дії...
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30.11.2021 16:41 Відповісти
Зебілоїди і таку локшину зхряцают з задоволенням !!!)))
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30.11.2021 16:53 Відповісти
Нихера в том НАТО не розумиють, результаты рижского саммита покажут, от северные потоки строить это да, это тема супер для них
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30.11.2021 16:43 Відповісти
Як держава яка втратила через неспроможність захищасится частину своєї території й постійно благає про допомогу інші країни може забезпечувати безпеку всього східного флангу.....?!
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30.11.2021 16:47 Відповісти
бубаноид натовэць...как и рабинович с медведчуком...у наты мозг ослабленный.
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30.11.2021 16:50 Відповісти
Это все супер, но всех интересует самый главный вопрос: когда будут задержаны участники государственного переворота?
Некто зеленский, объявил на весь мир, что в Украине готовится государственный переворот.
Вся страна замерла в ожидании, но уже прошла почти неделя, а кроме пустых заявлений ничего нет!
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30.11.2021 16:51 Відповісти
"на его месте должен был быть дерьмак" ))
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30.11.2021 16:51 Відповісти
Короче используют они Украину как хотят а сами сидят и посмеиваются .. хватит нам уже быть лохами и ставить перед этими хитрожопыми ребятами вопросы жёстко ..
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30.11.2021 16:52 Відповісти
А то что? Вступишь в Варшавский договор?
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30.11.2021 16:54 Відповісти
Он же не к действиям призывает а к жестким вопросом. Вангую что "Почему мы до сих пор не в НАТО?" один из таких жестких вопросов. Хватит уже быть лохами!
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30.11.2021 16:56 Відповісти
У Кулебы жар, белая горячка переходящая в зеленый бред. Сдача всего и вся - не есть защита восточного фланга НАТО. Защита - это другое и о другом. В НАТО это понимают. Но понимает ли это Кулеба?
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30.11.2021 16:53 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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30.11.2021 16:55 Відповісти
Нам потрібно самим розгребтися зі своїм гімном зрадників. А вже потім йти в гості.
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30.11.2021 16:57 Відповісти
Суверенна,потужна Україна потрібна лише українцям !!!))))
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Якщо розуміють "що сильна Україна забезпечує безпеку всього східного Альянсу- то чому досі немає баз НАТО в районі Полтави, Миколаєва, Рівного, Вінниці!? Доки Україна сама буде забезпечувати безпеку Європи?
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30.11.2021 17:01 Відповісти
Україна по-перше має дбати за власну безпеку ,маючи неадекватного сусіда!!!))))
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30.11.2021 17:12 Відповісти
Пропоную Цензору виділити окремі постійні місця для зевлади.
Наприклад,
арахамії - лівий кут, постійно левачить на карман;
кулебі - десь посередині, бо мід л;
шмигалю - збоку, як і воно саме,
а ермаку велику площину, але за межами сайту.
кожне з них зможе класти свої кучі не заважаючи людям.
буде дуже зручно!
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30.11.2021 17:02 Відповісти
Украине бьі такого главу МИД в 2014 г ! Но нет , поменяли вменяемого и патриотичного Дещицу на Клима Чугункина , чтобьі не злить Пуйла ...
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30.11.2021 17:07 Відповісти
Может быть Климкин в своё время специально приезжал из Москвы в Ленинград, чтобы у дяди Вовы на ручках посидеть ?
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30.11.2021 19:34 Відповісти
Удивительно, что Кулеба не добавил, что "только благодаря усилиям и чуткому зеленому руководству", Украина стала сильной и способной уже сегодня обеспечивать безопасность и устойчивость всего восточного фланга Альянса.
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30.11.2021 18:06 Відповісти
Який захист?! З такою владою і 73% стадом, Україна сама стає великою небезпекою
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30.11.2021 19:32 Відповісти
 
 