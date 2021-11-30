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У Білому домі готуються до зустрічі Байдена з Путіним у відеоформаті у грудні, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білому домі готуються до зустрічі Байдена з Путіним у відеоформаті у грудні, - The Washington Post

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначав, що під час нової розмови Байден і Путін обговорять Україну.

Адміністрація Джо Байдена готується до зустрічі президентів США та Росії у грудні через відеозв’язок. Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Білий дім розглядає можливість стримування російського вторгнення до України, в тому числі шляхом надання додаткової військової допомоги Києву й нового пакету санкцій проти Кремля. Обговорення відбуваються в той час, як президент США Джо Байден та його помічники готуються до віртуальної розмови з Путіним наступного місяця, пише видання.

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На думку аналітиків, зустріч спрямована на окреслення Вашингтоном ціни вторгнення до України і шляхи зниження напруженості між сторонами.

Оточення американського глави шукає наразі підходів, які, з одного боку, покажуть Росії жорстку позицію США щодо зростаючої загрози нової агресії проти України, а з іншого – не спровокують ескалацію ситуації.
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Джо буде дивитись на мавпу з гранатою по телевізору...
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30.11.2021 16:59 Відповісти
Ермак под руководством российских спецслужб готовит французскую кластерную капитуляцию.
Готовятся аресты всех украинских сил, которые будут сопротивляться капитуляции перед РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Про що вони взагалі збираються говорити з ******? Як на мене,то краще залпу крилатими ракетами по грьобаному кремлю нічого бути і не може. Бо кацап *****- ворог всього цивілізованого світу.
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30.11.2021 17:09 Відповісти
Похоже , США считают риск новой российской агрессии слишком большим , иначе бьі Байден не согласился даже на видеоконференцию с Путиньім . Єти переговорьі больше нужньі Кремлю, для внутриполитических целей .
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30.11.2021 17:12 Відповісти
Весной тут взахлёб рассказывали, что Байден дал ***** пол года.
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30.11.2021 17:28 Відповісти
а не наоборот , разговор был о красных линиях
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30.11.2021 17:55 Відповісти
Сольют вас пиндосы. Как только определятся, что можно с Путина за вас стребовать, так сразу и сольют. Думаете, они чем-нибудь лучше немцев?
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30.11.2021 17:51 Відповісти
Неужели у Байдена диагноз дефицита общения. Нехорошее обострение под Рождество!
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30.11.2021 17:52 Відповісти
А як це про Україну без України?
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30.11.2021 17:57 Відповісти
Как то так....Но в нашем случае и это не плохо.Встреча запланирована на двоих. Пуйло с ЗЕлёным общаться не будет. А США сдавать интересы Украины тоже не будут.Так что будем посмотреть.
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30.11.2021 19:05 Відповісти
даже когда они скончаются такие встречи будут с помощью дипфейка
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30.11.2021 18:05 Відповісти
До 30 января территорию США должны покинуть 27 дЕрьмаков Путлера и их семьи.. а до 30 июня еще 23 Путлерских Штирлица типа посла...

Байден Астанавитесь...
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30.11.2021 19:29 Відповісти
"Ben Hodges, the former commanding general of U.S. Army Europe, said Washington should do the opposite, and apply diplomatic, economic and military pressure on Moscow.

"Nothing in Russia's history should cause anybody to think for one second that giving in to them will cause them to say, 'okay, we're good,' " Hodges said. "I believe they really do only respect strength." (c) W.P.
+""There's this tension between getting rid of the crisis in the near term - let's throw another summit at Putin - and the longer-term imperative," said one official. "If you offer concessions, what do you teach them and China? You teach them to manufacture crises because you get concessions." (c)W.P. !!!!
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30.11.2021 19:31 Відповісти
Який інтенсивний обмін між "козаком" і =вбивцею=.
Високопосадовці Штатів уже скільки літали на рашку, теревені розводили, дружок за півроку вже другу зустріч робить.
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01.12.2021 00:02 Відповісти
 
 