У Білому домі готуються до зустрічі Байдена з Путіним у відеоформаті у грудні, - The Washington Post
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Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначав, що під час нової розмови Байден і Путін обговорять Україну.
Адміністрація Джо Байдена готується до зустрічі президентів США та Росії у грудні через відеозв’язок. Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Білий дім розглядає можливість стримування російського вторгнення до України, в тому числі шляхом надання додаткової військової допомоги Києву й нового пакету санкцій проти Кремля. Обговорення відбуваються в той час, як президент США Джо Байден та його помічники готуються до віртуальної розмови з Путіним наступного місяця, пише видання.
На думку аналітиків, зустріч спрямована на окреслення Вашингтоном ціни вторгнення до України і шляхи зниження напруженості між сторонами.
Оточення американського глави шукає наразі підходів, які, з одного боку, покажуть Росії жорстку позицію США щодо зростаючої загрози нової агресії проти України, а з іншого – не спровокують ескалацію ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Готовятся аресты всех украинских сил, которые будут сопротивляться капитуляции перед РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
Байден Астанавитесь...
"Nothing in Russia's history should cause anybody to think for one second that giving in to them will cause them to say, 'okay, we're good,' " Hodges said. "I believe they really do only respect strength." (c) W.P.
+""There's this tension between getting rid of the crisis in the near term - let's throw another summit at Putin - and the longer-term imperative," said one official. "If you offer concessions, what do you teach them and China? You teach them to manufacture crises because you get concessions." (c)W.P. !!!!
Високопосадовці Штатів уже скільки літали на рашку, теревені розводили, дружок за півроку вже другу зустріч робить.