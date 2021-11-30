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Лукашенко виявив бажання відвідати окупований Крим: Півострів де-факто та де-юре став російським після референдуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лукашенко виявив бажання відвідати окупований Крим: Півострів де-факто та де-юре став російським після референдуму

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив в про намір відвідати окупований Росією Крим.

Про це білоруський диктатор сказав в інтерв'ю РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лукашенка, його вже запросили до Криму.

"Моє відвідування Криму, на що маю цілковите право, під чиїм він там протекторатом, керівництвом, і чий би не був Крим. Це і мій Крим", - зазначив президент Білорусії.

"У нас певна домовленість із Путіним, що ми в Криму побудемо", - сказав він.

Як повідомляє "Газета.ру", Лукашенко заявив, що Крим де-факто та де-юре став російським після референдуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Но конечно, это не повод прекратить покупать электроэнергию у Белорусии.
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30.11.2021 17:06
+15
Повністю керований ****** диктатор. До цієї недореволюції він собі так прогинатися не дозволяв.
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30.11.2021 17:09
+13
Згорів сарай-гори ще й хата...
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30.11.2021 17:06
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Згорів сарай-гори ще й хата...
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30.11.2021 17:06 Відповісти
Но конечно, это не повод прекратить покупать электроэнергию у Белорусии.
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30.11.2021 17:06 Відповісти
ясное дело что нужно еще больше покупать а то шашлычник агрохимия обеднеет...
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30.11.2021 17:46 Відповісти
...электроэнергию, битум, дизтопливо,подкармливая и поощряя т.о. антиукраинкую риторику. Пока что риторику...
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30.11.2021 17:53 Відповісти
****
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30.11.2021 17:06 Відповісти
Покупайте и дальше у бульбофюррера электричество земрази
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30.11.2021 17:07 Відповісти
А газ звідки купуємо?
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30.11.2021 17:12 Відповісти
У него?)
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30.11.2021 20:19 Відповісти
А эти пИдагоги свет у него покупают... Фу мерзость...
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30.11.2021 17:08 Відповісти
Шоб ты драныком подавился, таракан плешивый
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30.11.2021 17:08 Відповісти
Шляпа усатая
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30.11.2021 17:08 Відповісти
Россияне заставляют эту мразь палить все мосты.
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30.11.2021 17:08 Відповісти
Повністю керований ****** диктатор. До цієї недореволюції він собі так прогинатися не дозволяв.
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30.11.2021 17:09 Відповісти
А я попереджав....
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30.11.2021 17:10 Відповісти
Два престарелых дегенерата в Крыму ,могут там вместе отправиться в Ад ,как это сделали доХтор Лиза и ансамбЕль Александрова ..
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30.11.2021 17:09 Відповісти
проездной вид бубы чэкайе...
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30.11.2021 17:09 Відповісти
нужно проведать Белосток и Белостокщину в Польше,Вильнюс в Литве,на которые зазихает Рыгоравич,ну со Смоленском и так всё ясно..
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30.11.2021 17:10 Відповісти
Дядя Саша, потом в Кабул можно еще махнуть, терять то уже нечего!
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30.11.2021 17:11 Відповісти
Получит старьій дурак Лука от Украиньі "привет" , по самьіе корнеплодьі .
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30.11.2021 17:14 Відповісти
Зачет... Бацька качественно затролил янелоха, мол , никуда не денется от драныко-**************...
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30.11.2021 17:14 Відповісти
От же ж лука гнида. Чи ще хтось має іншу думку?
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30.11.2021 17:16 Відповісти
Крым был оккупирован кацапскими вооруженными силами, а вот Беларусь добровольно отдана кацапам де-юре президентом Беларуси Лукашенко, а де-факто губернатором белорусского автономного округа РФ тараканом **********.
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30.11.2021 17:16 Відповісти
агрофюрер и де-юре не президент, а ********, сфальсифицировавший результаты выборов и силой захвативший власть.
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30.11.2021 20:35 Відповісти
"так наз. президентом лукашенко".
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01.12.2021 11:49 Відповісти
Бубачка наверно завтра тоже в Раде объявит, что в "свой" Крым хочет поехать. Ростов не резиновый.
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30.11.2021 17:19 Відповісти
А председателю радгоспа уже и смысла нет деликатничать теперь. Типичный потомок падлика морозова---сдаст и маму и папу и всю дЭревню свою хлопцам с вчк. На Рублёвке давно домик дожидается запасной и денежка в банках той конторы давно настогована.
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30.11.2021 17:23 Відповісти
Давай клоун, продолжай дальше спонсировать это режим через покупку электроэнергии.
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30.11.2021 17:27 Відповісти
Таракан фсё.
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30.11.2021 17:28 Відповісти
Лукашенко: Півострів де-факто та де-юре став російським/ Лукашенко шибздику что отец родной: "Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил". Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского. Просьбу Зеленского Лукашенко исполнил но еврейской логике удивился: Блоки АЭС (Украины) останавливаются из-за падения потребления, - Герус.



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30.11.2021 17:35 Відповісти
Адольфовна благословила дебила...
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30.11.2021 17:40 Відповісти
Ніякої ядерної зброї там не буде.Бо немає різниці,звідки ракети можуть вилетіти.
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30.11.2021 17:42 Відповісти
Має. Час підльоту різний.
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30.11.2021 19:21 Відповісти
Ну одні 20 хвилин, інші 40.Різниці немає. Це на літаках, то різниця є. Але по доктрині ядерної війни. Літаки, це вже другий чи третій ешелон. Основні удари будуть наноситись балістичними ракетами, з шахт, ядерних лодок, чи рухомих комплексів.Тому це все понти.
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30.11.2021 19:26 Відповісти
Лука пустился во все тяжкие.. Он и Крым готов признать, и ядерное оружие РФ разместить, и войну поддержать на украинском Донбассе , и учения провести у границ Украины, и обвинить Украину в подготовке агрессии против Беларуси, и устроить провокации на польской и литовской границе.. На все готов.. Хоть голым на столе танцевать с шутовским колпаком на голове.. Лишь бы " царь батюшка" заметил и оценил его старания и оставил ему и сыну Коле на кормление хоть что то, ну хоть до 2024 г. ну хоть минскую волость. Не ну а кто от него ожидал чего то другого.. Это он немного харахорился для виду, ну и пока петух жаренный не клюнул. Как был содержанкой так ей и остался, только теперь из кухни направлен в свинарник. ( понижен так сказать в должности).
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30.11.2021 17:54 Відповісти
Нехай Лука читає Конституцію України де написано що Україна унітарна держава. Визначати статус українських територій має право лише Всеукраїнський референдум, а не місцевий.
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30.11.2021 17:55 Відповісти
Перше: Нота протесту до МЗС Білорусі; друге: Розрив дип.відносин.
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30.11.2021 17:55 Відповісти
А більше то і нікуди непризнанному поїхати, хіба що крім Росії в Абхазію, Пів.Осетію і ПРМ, в ОРДЛО стрьомно "Байрактара".
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30.11.2021 17:58 Відповісти
Усатое чмо решило закантачиться по полной)) Это чмо уже язык не поворачивается назвать батькой. Плешивый уже вертит и крутит усатым как захочет))
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30.11.2021 18:04 Відповісти
У всех сайт глючит? Или только у меня?
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30.11.2021 18:18 Відповісти
Хороший мальчик! Такой послушный!...
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30.11.2021 18:47 Відповісти
Скотина вусата.
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30.11.2021 19:20 Відповісти
Колхозань совкодрочька підклала білорусів під кацапів,хочя як би не хотіли то і не лягали.
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30.11.2021 19:20 Відповісти
Санкции агрофюреру наш парламент всадит, или продолжаем покупать энергию и битум на большое крадивництво зюзельмана? Ведь сколько было угроз, что за признание Крыма роssийским будет очень больно.
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30.11.2021 20:28 Відповісти
Смоктати у *****, так по повній. Бульбофюрер згоден на усе, аби тільки залишитись при владі. А як там великий та свободолюбний нарід "партизанського краю"? Смокчите разом?
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30.11.2021 21:02 Відповісти
#немайдауны
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30.11.2021 21:11 Відповісти
После таких слов надо понижать уровень диппредставительства.
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30.11.2021 23:14 Відповісти
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30.11.2021 23:28 Відповісти
Наверно деньги хочет снять с карточки Сбербанка?
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30.11.2021 23:44 Відповісти
Понять и простить.А потом,весной-санкции врезать.Но,до ноября.
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01.12.2021 05:24 Відповісти
не полетит, у пюррера денег нет на самолет
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01.12.2021 07:40 Відповісти
 
 