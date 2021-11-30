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Від початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз відкривали огонь. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Також читайте: Двох українських воїнів та одного цивільного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ОС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Зачьотний заголовок ,ЦН респект !!!))))
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30.11.2021 17:14
+18
5 авеню попортили, коров теперь выгуливают на Уолл-стрит.
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30.11.2021 17:18
+7
А Брайтон Біч з ватою не обстрілювали?
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30.11.2021 17:22
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Зачьотний заголовок ,ЦН респект !!!))))
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30.11.2021 17:14 Відповісти
надо все сёла навкругы вашинтонгами обозвать...
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30.11.2021 17:16 Відповісти
А обстрілюють його, бо вікривають кримінальні справи за стрільбу по ворогу
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30.11.2021 17:17 Відповісти
ну і як там нью-йоркці?...
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30.11.2021 17:17 Відповісти
5 авеню попортили, коров теперь выгуливают на Уолл-стрит.
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30.11.2021 17:18 Відповісти
Там гуляют бычков.
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30.11.2021 17:36 Відповісти
Что бы не было потом как с байрактарами.
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30.11.2021 17:17 Відповісти
A chjo tam s nimi ?
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30.11.2021 17:22 Відповісти
они классные... да только оказывается нашим их нельзя применять по врагу - враг обижается ))) а потом жалуется... и евросоюз выразил озабоченность...
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30.11.2021 17:38 Відповісти
Есть такой закон: Использование Байрактаров прямо пропорционально размеру яиц: Чем меньше яйца, тем меньше используют Байрактары.
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30.11.2021 17:42 Відповісти
А Брайтон Біч з ватою не обстрілювали?
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30.11.2021 17:22 Відповісти
Зачётно звучит...
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30.11.2021 17:38 Відповісти
а помните как в рашка в 2008 году напала на Грузию а англоязычные написали Georgia ))) и многие подумали шо русошвайн бомбит Джорджию ))) в США....
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30.11.2021 17:41 Відповісти
Ждём ответа Пентагона!
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30.11.2021 17:46 Відповісти
Российско-оккупационные войска Источник: https://censor.net/ru/n3302543

Кто-нибудь задумывался над этим выражением? Вообще-то это указывает на незнание ни языка, ни мовы, потому что так же написано и в украинской версии сайта.

Если используется такая конструкция, то это означает - "такой-то+такой-то", как например блакитно жовтий, это блакитний+жовтий; электромеханический - электрический+механический.

Если указывать на российскую причастность, то нужно применять конструкцию либо "российские оккупационные", либо например "российско-сепаратистские"?
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30.11.2021 18:49 Відповісти
Шо ж Штати мовчать, так і по Вашингтону ударять
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30.11.2021 20:07 Відповісти
Ничего святого.
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01.12.2021 03:32 Відповісти
Джо спит?
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01.12.2021 04:34 Відповісти
А амери як на це відреагували?
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01.12.2021 06:23 Відповісти
 
 