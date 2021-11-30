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Від початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, втрат немає, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз відкривали огонь. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Топ коментарі
+22 Ритта Рыжук
показати весь коментар30.11.2021 17:14
+18 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар30.11.2021 17:18
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показати весь коментар30.11.2021 17:22
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Кто-нибудь задумывался над этим выражением? Вообще-то это указывает на незнание ни языка, ни мовы, потому что так же написано и в украинской версии сайта.
Если используется такая конструкция, то это означает - "такой-то+такой-то", как например блакитно жовтий, это блакитний+жовтий; электромеханический - электрический+механический.
Если указывать на российскую причастность, то нужно применять конструкцию либо "российские оккупационные", либо например "российско-сепаратистские"?