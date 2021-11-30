УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14050 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
1 362 15
війна (56174) вторгнення (361) Столтенберг Єнс (1338) Блінкен (936)

Блінкен та Столтенберг вчергове попередили РФ щодо серйозних наслідків у разі агресивних дій проти України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блінкен та Столтенберг вчергове попередили РФ щодо серйозних наслідків у разі агресивних дій проти України

Голова Держдепу США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічі глав МЗС країн Північноатлантичного альянсу в Ризі вкотре попередили РФ про неприпустимість загострення ситуації в районі кордону з Україною.

Про це вони заявили на спільній пресконференції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яка ескалація з боку Росії викликає у США велике занепокоєння. А будь-яка нова агресія призведе до серйозних наслідків", - сказав Блінкен.

Зі свого боку Столтенберг сказав, що "Росія заплатить високу ціну, якщо використає збройні сили проти такої незалежної країни, як Україна".

Він не став уточнювати, якою буде реакція НАТО у разі загострення між РФ та Україною. "У нас є різні варіанти реакції", - заявив генсек альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Только вот наш говнокоммандующий не чешется

показати весь коментар
30.11.2021 17:31
+2
Величезніше занепокоєння та найглибшу зтурбованість !!!!)))
показати весь коментар
30.11.2021 17:39
+2
Х#йло хочет бомбить украинские АЭС 18 реакторов и после этого перенести столицу ********* на Курилы вот это план у дебила...
показати весь коментар
30.11.2021 17:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только вот наш говнокоммандующий не чешется

показати весь коментар
30.11.2021 17:31 Відповісти
На табуретці какаяразніца гдєта пасрєдінє.
показати весь коментар
30.11.2021 17:33 Відповісти
.... між сухою гілкою та табуреткою
показати весь коментар
30.11.2021 18:48 Відповісти
***** випендрюється коли на нього звертають увагу.
показати весь коментар
30.11.2021 17:31 Відповісти
Він і випендрюється щоб на нього звернули увагу !!!)))
показати весь коментар
30.11.2021 17:40 Відповісти
прыблызно так боксёры ухаживают друг за дружкой перед мордобоем в ринге...
показати весь коментар
30.11.2021 17:35 Відповісти
не думаю шо зарядить в нюхню на взвешивании является тут нарушением...
показати весь коментар
30.11.2021 17:38 Відповісти
Величезніше занепокоєння та найглибшу зтурбованість !!!!)))
показати весь коментар
30.11.2021 17:39 Відповісти
101-вое американское предупреждение.

отключайте финансы и сектора нафиг !
положите рашку и не морочте себе голову
показати весь коментар
30.11.2021 17:39 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 17:50 Відповісти
Х#йло хочет бомбить украинские АЭС 18 реакторов и после этого перенести столицу ********* на Курилы вот это план у дебила...
показати весь коментар
30.11.2021 17:51 Відповісти
Владимир Маяковский об Украине: "Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль"
показати весь коментар
30.11.2021 18:17 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 22:03 Відповісти
Вкотре попередили!!!! Балаболи!!! Коли котові немає що робити, він яйця лиже.
показати весь коментар
01.12.2021 02:35 Відповісти
 
 