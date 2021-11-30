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З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові. ФОТО

Сьогодні, 30 листопада, у місті Харків відбулась церемонія прощання з Алхаслі Алі Наібом, старшим солдатом, старшим оператором 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, що загинув в зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Воїн народився у 1992 році  в Азербайджані, мешкав у Харкові.

За словами командира, Алі Алхасли загинув у п'ятницю, 26 листопада, близько 16:00.

"Спрацювала снайперська пара, він отримав дві кулі, одне з поранень було несумісне із життям — снайпер поцілив у спину нижче бронежилету, інша куля була в ногу. Снайпери застосували тактику поранити людину, а потім її добити. Це була не миттєва смерть, він помер за 20 хвилин на шляху до медпункту. Це сталося у Новомихайлівці Мар'їнського району Донецької області. Алі перебував на бойовому чергуванні, ворог був на 450-600 метрах", — розказав один з командирів 54-ї ОМБр.

З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 01
З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українській воїн Алхаслі Алі Наіб загинув на Донбасі 26 листопада

З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 03

Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави Харкова. У нього залишилися мати та дружина.

З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Царствие Небесное герою... Вечная память....
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30.11.2021 18:37
+31
Вічна ,світла пам"ять герою !!! Що потвори зелені, перемир"я триває ,гниди кремлівські !!!))))
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30.11.2021 18:48
+28
Україна повинна пам'ятати своїх Героїв.
Його загибель, це цвях в домовину "русского мира"
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30.11.2021 18:54
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Царствие Небесное герою... Вечная память....
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30.11.2021 18:37 Відповісти
Вічна ,світла пам"ять герою !!! Що потвори зелені, перемир"я триває ,гниди кремлівські !!!))))
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30.11.2021 18:48 Відповісти
Україна повинна пам'ятати своїх Героїв.
Його загибель, це цвях в домовину "русского мира"
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30.11.2021 18:54 Відповісти
Спи спокойно, Брат! Мы отомстим!!!
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30.11.2021 18:56 Відповісти
два десятка провожающих...харьков ватное село,
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30.11.2021 19:11 Відповісти
на#уя ты так! откуда людям знать?????????????? открой новость про этот случай 2 дневной давности, где там про то что он из Харькова?
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30.11.2021 23:27 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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30.11.2021 19:17 Відповісти
Саме тому РФія має бути знищена
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30.11.2021 19:21 Відповісти
" Да ниспошлет Аллах терпения матери и жене воина...Да воздаст Он им взамен горя утешение...Да простит Аллах грехи воину, и дарует вознаграждение за Подвиги его... "
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30.11.2021 19:55 Відповісти
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30.11.2021 20:13 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНУ.
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30.11.2021 20:31 Відповісти
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30.11.2021 20:36 Відповісти
R.I.P. Солдату !
Герою Слава !
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30.11.2021 20:43 Відповісти
Вечная память
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30.11.2021 20:47 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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30.11.2021 21:25 Відповісти
Низький уклін Захиснику України!!!
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30.11.2021 21:25 Відповісти
А наших снайперов ЗЕ отвел в тыл. Вместе с баррэтами которые Порох закупил за свои
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01.12.2021 09:57 Відповісти
 
 