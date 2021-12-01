Зеленський засмучений відмовою КС приймати присягу 2 нових суддів за президентською квотою, - Никифоров
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Президент України Володимир Зеленський засмучений відмовою Конституційного Суду приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.
Про це у фейсбуці повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ.
Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни", - написав Никифоров.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.
Президент Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.
30 листопада Конституційний Суд прийняв ухвалу, що складання присяги суддями, призначеними президентом України Володимиром Зеленським, відбудеться після припинення повноважень або звільнення суддів, призначених у період з 2013 по 2018 роки.
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Владимир Александрович опять меняет профессию на клоуна
смишное кино
Ты хоть раз был в суде, дебил? Там некомплект 60%. Молчу про АК ГК ХК, там уголовные дела рассматриваются годами, некому, а люди в СИЗО!
А?
Ну, гульнеееем...
Вова, это фсе, КОНЕЦ !
Хотіло впихнути своїх Слуг в Конституційний Суд указом від 26.11.21
На брехконференції нагородило того що й на здорову голову не натягнеш,
вигадало про держпереворот з трьох бухарів в Криму,
хоча на кожній зупинці три пенсіонерки, що отримують 2600 грн пенсії на місяць, щоденно готові вбити його, про що відверто розмовляють на зупинці, але то його не турбує,
Бо воно таке розумне , що знає на що має право')
то агент Тімофєєв хотів разом із Казбеком
26.11.21 хотіло своїм указикиком хотіло впихнути в Конституційний Суд своїх приСлуг, щоб рішати свої питання,
І ТІЛЬКИ ПИТАННЯ СВОЇХ ДІТЕЙ
Набрехало на весь Світ про держпереворот, долар до речі з того вже по 29, злякавшись побрехеньок трьох бухарів з Криму, хоча на кожній зупинці три бабусі з пенсією в 2600 грн бажають і йому і його дітям "здоров'я",
але те зубожіння його не турбує,
Воно прикинулись дурнем на брехконференції,
А ГОЛОВНЕ ДУМА ЩО ВСІХ НАДУРИЛО
Судьи видят, что эта власть уже слаба и не имеет массовой поддержки, поэтому её хотелки исполнять может быть себе дороже.
Вот и посылают её в эротическое путешествие.