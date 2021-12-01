Зеленський засмучений відмовою КС приймати присягу 2 нових суддів за президентською квотою, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський засмучений відмовою Конституційного Суду приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.

Про це у фейсбуці повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ.

Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни", - написав Никифоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приведення до присяги суддів, призначених Зеленським, відбудеться після припинення повноважень суддів, призначених у 2013-2018 рр, - КС

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Президент Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.

30 листопада Конституційний Суд прийняв ухвалу, що складання присяги суддями, призначеними президентом України Володимиром Зеленським, відбудеться після припинення повноважень або звільнення суддів, призначених у період з 2013 по 2018 роки.

Також читайте: ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу