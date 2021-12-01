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Новини Політика України Конституційна криза
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Зеленський (17387) КС (1153) суддя (1422) Сергій Никифоров (125)

Зеленський засмучений відмовою КС приймати присягу 2 нових суддів за президентською квотою, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський засмучений відмовою КС приймати присягу 2 нових суддів за президентською квотою, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський засмучений відмовою Конституційного Суду приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.

Про це у фейсбуці повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ.

Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни", - написав Никифоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приведення до присяги суддів, призначених Зеленським, відбудеться після припинення повноважень суддів, призначених у 2013-2018 рр, - КС

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Президент Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.

30 листопада Конституційний Суд прийняв ухвалу, що складання присяги суддями, призначеними президентом України Володимиром Зеленським, відбудеться після припинення повноважень або звільнення суддів, призначених у період з 2013 по 2018 роки.

Також читайте: ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Буде ще більш засмучений, як згадає, що завтра - 1 грудня! Так, курво, ПУТЧ!
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30.11.2021 19:37
+28
Засмучений? Убейся ап стену, мучения пройдут.
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30.11.2021 19:41
+22
Наш Володя громко плачет ...
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30.11.2021 19:47
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Як га рахунок іншого «суспільного запиту» ?
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30.11.2021 19:36 Відповісти
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30.11.2021 20:47 Відповісти
Буде ще більш засмучений, як згадає, що завтра - 1 грудня! Так, курво, ПУТЧ!
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30.11.2021 19:37 Відповісти
"Не трожь меня, старушка, я в печали...."

Владимир Александрович опять меняет профессию на клоуна
смишное кино
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30.11.2021 20:38 Відповісти
Вове только одна профессия осталась лежать вечно в деревянном макинтоше и кормить червей...
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30.11.2021 20:43 Відповісти
А шо там першого грудня? Шось буде чи все як Зоряний Шкиряк триндів?
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30.11.2021 20:44 Відповісти
За президентською квотою вже ніде не можна приймати. Усі квоти закінчились.
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30.11.2021 19:37 Відповісти
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30.11.2021 19:38 Відповісти
Кокс что ли закончился?
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30.11.2021 19:39 Відповісти
Засмучений? Убейся ап стену, мучения пройдут.
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30.11.2021 19:41 Відповісти
Якщо засмучений то треба йти до піаніно і эбанітовою паличкою по клавішах щось веселеньке збацати.
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30.11.2021 20:01 Відповісти
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30.11.2021 20:18 Відповісти
ВС оставит без изменений свое же решение. Янелох со злости айкосы свои поломает, как Индюкович ручку
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30.11.2021 19:42 Відповісти
Треба було запросити суддів на день народження єрмака і покатати їх у гвинтокрилі ДСНС з бутербродами - можливо тоді вони виконали забаганку зю.
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30.11.2021 19:43 Відповісти
Плакать будет?
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30.11.2021 19:44 Відповісти
А ведь судебную реформу могли шикарно провести сразу после Майдана. Но жадный предатель решил что свои ублюдки лучше незнакомых честных судей и сохранил всю судебную мафию. У патриота Грановского можете уточнить детали..
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30.11.2021 19:46 Відповісти
ваши удоды скока у власти? чёт "величайший" не торопится
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30.11.2021 23:07 Відповісти
как ты дурак себе это представляешь? надо было расстрелять 7000 судей и вместо них назначить 7000 мудаков типа тебя? как заставить людей которые заплатили 50 000$ во время обучения и 30 000$ за место в суде работать честно за 40 000 грн????
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30.11.2021 23:23 Відповісти
Напомню безмозглым рыбкам как это планировалось сделать - через анализ доброчестности судей общественной комиссией. Но Порошенко сознательно ввел в закон пункт о преодолении негативного заключения по доброчестности решением большинства судей, в результате все конченные уродцы с доходами из "воздуха" прошли. Когда комиссия по доброчестности, поняв что ее игнорируют, просто перестала давать заключения на самых одиозных судей, то Порох в прямое нарушение закона их утвердил без заключения.
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01.12.2021 09:17 Відповісти
Ты дефективное))) в Украине 7000 судей, отсеял 5000, что дальше? Это судебная реформа? Еще раз тебе ослу вопрос-стоимость обучения и должность =80 000$, кто пойдет работать за 1 000$ ? Купи в колхозе морковку по 20 грн, а продавай по 2, покажи дурак пример.
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01.12.2021 12:31 Відповісти
Еще раз повторю, выбора нет - или выкинуть этих ублюдков или продолжение гарантированной нищеты страны при полном отсутствии иностранных инвесторов. Контроль расходов как главный инструмент доброчестности и немедленное увольнение с лишением судейской пенсии. Другого механизма нет, так во всех нормальных странах и нашей Украине тоже придется это пройти если она хочет стать нормальной страной.
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01.12.2021 14:21 Відповісти
Выбора нет. Ты дурак, или можешь думать на пол шага вперед? По твоим словам, Порошенко виноват, не провел "судебную реформу", которую ты понимаешь, как увольнение всех судей. Они все одинаковые! Простой вопрос- уволили, что дальше? Лозунги лохам в подъезде формулируй.
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01.12.2021 15:36 Відповісти
Все равно это придется делать! Нет другого выхода. После того как хотя бы треть судейского корпуса будет уволена и лишена пенсий, а левая недвижимость конфискована, в судейской системе появятся новые нормальные люди. Все страны это проходили.
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01.12.2021 15:47 Відповісти
Ты снова это фуфло пихаешь))) "жадный предатель" не уволил 4000 судей, и не отобрал у них недвижимость. 1. на основании чего уволить? 2. каким образом конфисковать недвижимость? 3. откуда взять 10 000 новых "нормальных"??? "Все страны это проходили")))) 4. Какие? Тупой шашлычник нам втирал что он в Грузии провел супер реформу, за 10(!!!) лет. А теперь кукарекает, что там нет суда, все куплено, проплачено, и мечтает в Украину. Дядя, попробуй думать на пол шага вперед, и поймешь, что 2014-2019 прошли идеально.
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01.12.2021 16:52 Відповісти
Дурака из себя не делай, схема простая - решение комиссии доброчестности не должно ветироваться большинством судей. Судья не проходит переаттестацию и увольняется на этом основании. Затем исследуются доходы судей, не прошедших переаттестацию. По точной схеме "жомовой ямы" Кивы отбираются средства и недвижимость если легальных источников дохода на них не хватает. Что еще не понятно?
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01.12.2021 18:58 Відповісти
ППЦ, ты конченый! У тебя претензии к Порошенко. Июль 2014, ВР 50% регионалы. Закон о "комиссиях и переаттестации" может принять только следующая Рада, в январе 15. Приняла. Конкурсы до осени. Начали работать, за год выгнали половину 3500. Где взять других??? В институте тех кто заплатил за поступление 25$. По какому закону отбирать имущество, как, через суд? Ну-ну))) Почему не отобрать у тебя, если не можешь подтвердить доход! 90% ФОПОВ не подтвердят расходы.
Ты хоть раз был в суде, дебил? Там некомплект 60%. Молчу про АК ГК ХК, там уголовные дела рассматриваются годами, некому, а люди в СИЗО!
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02.12.2021 10:46 Відповісти
Неприятно читать? А придется... Конфискация абсолютно законная, на основании закона №263-IX о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления от 28 ноября 2019 года. ФОП под нее не попадают, попадают те кто надо. Судейский корпус нужно методически и последовательно очищать через переаттестацию и новую судебную реформу, другого пути нет. Или будем жить как сейчас.
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02.12.2021 14:51 Відповісти
)))))) вот ты дебил! я же сразу понял что ты дефективный! Посмотри на свой первый высер. Ты кукарекал-"судебную реформу могли шикарно провести сразу после Майдана", обвинил Петю, что он не провел вам реХворму за 3 дня, сразу после Революции? 1.он стал президентом аж через пол года. 2. ВР новая начала работу через год. 3.Посмотри дебил когда приняли этот закон, и когда появились САП и ВАКС. 4. Когда стоит вопрос, а будет ли завтра Украина, или филиал засРашки, то не до судов. 5. Осел, я не против изменений в судебной системе, но на это уйдут десятилетия, и начинать нужно с абитуриентов, и сажать не судей, а преподавателей, которые у них берут бабки за экзамены.
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02.12.2021 17:28 Відповісти
Сразу после Майдана не означает к утру, только конченный дебил может трактовать так буквально. Требование судебной реформы постоянно звучало на Майдане, а вот Порошенко не просто саботировал судебную реформу как мог, он фактически ее выхолостил, сознательно лишив влияния комиссию доброчестности. Порошенко как мог стремился сохранить полностью прогнившую систему, только давление МВФ и Запада в целом вынудило его создать САП и НАБУ. Чтобы заставить его создать Антикоррупционный суд МВФ пришлось надолго лишить Украину кредитов, по другому он не понимал... Судебная система это Кащеева игла украинской коррупции, ее нужно ломать первой и немедленно. Все издержки связанные с временным отсутствием судебных кадров сполна компенсируются ростом инвестиций. Лучше перетерпеть раз но создать честную и прозрачную судебную систему.
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02.12.2021 20:54 Відповісти
Лось, ты проверялся у психиатра когда-нибудь? Рекомендую! Синоним слова сразу-немедленно, поэтому только конченный дебил может трактовать его- в течении 3 лет. Откуда тебе дураку знать, что и как происходило, САП, НАБУ, и всю закулисную кухню, из телевизора от задроченных расследователей типа протухшего Леща? А вот это -временным отсутствием судебных кадров сполна компенсируются ростом инвестиций, просто ППЦ. Еще раз -ты мудак, хоть раз был в суде, идиотина? Ты быдло тупое понимаешь, что судья это институт+ хотя бы 5 лет опыта, как врач, как пилот! Баран. Иди в подъезд, бабушкам зачухивай свое фуфло! Судебная реформа до результата минимум 10-15 лет. Ее начали в 2015. В 19 выбрал жида, не скули, ты не доживешь.
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03.12.2021 11:18 Відповісти
И тебе не хворать. Надеюсь не сдохнешь от ковид и увидешь как судьев будут запускать в космос хорошо дав ногой под зад. Достаточно зачистить треть, чтобы остальные вернулись к людям.
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03.12.2021 19:19 Відповісти
Ты мудазволн, быдло, которое ждет манны небесной, за 2 дня, и которых к сожалению млять большинство, в этом трагедия Украины. Ты дура накукарекаала на Петю, что он не сделал тебе реХформу "сразу", немедленно. А теперь, дегенерат, уже хрюкаешь, про какие то годы))) Простой вопрос-может ты идиот прежде чем плевать гамном сначала попытаешься подумать? Для инфы тебе ослу-поступить в юрку невозможно. 90% мест забиты детьми депутатов, прокуроров, судей и т.д. Причем они все тоже платят. Остальные 10% это хлеб деканов, завкафедры и т.д. Ты хочешь кого то убедить, что эти люди через 10 лет будут кого то правильно судить? Раньше давали бабки за левое решение, теперь все верх ногами-платят за законные. Ты не хочешь платить, можешь отсосать.
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03.12.2021 21:25 Відповісти
ps 03.12.21 19:34 "21 из 28 назначенных Зеленским судей - недобродетельны, - Жернаков"
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03.12.2021 21:27 Відповісти
Во так примерно регионалы и рассуждали. Мол все так будет вечно. Напомню, что настоящей судебной реформы в Украине до сих пор не было. Порох ее имитировал , обилечив через Грановского всех конченных судей. И при Зе судебной реформой и не пахнет, пока у власти Ермак и Татаров. Но то, что судебная реформа в любом случай будет это факт. Нет другого выхода для Украины.
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03.12.2021 21:55 Відповісти
я не заря тебя спросил-был ли ты в суде. ты насмотрелся телевизора, где дегенератам рассказали, что вся их беды от судов. вопрос-где ты, а где суды!!! как тебе суды мешают стать раком в огороде и выращивать картошку? выучил модную фразу "ростом инвестиций"))) инвестиции убиваются действиями идиотов типа ишака оманского и его клоунской труппы. сходи в суд, посмотри как там все устроено, потом кукарекай!
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06.12.2021 13:13 Відповісти
Наш Володя громко плачет ...
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30.11.2021 19:47 Відповісти
Вова-сопля гучно плаче / Сильно тиск у нього скаче / Тихше , бубочка , не плач / припиняй в штанята срач !
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30.11.2021 20:07 Відповісти
наша Шмаркля громко плачет
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30.11.2021 20:30 Відповісти
Тепер він завжди буде засмученим.
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30.11.2021 19:47 Відповісти
Страдает гадёныш Коломойского. Такие деньги! Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль.Но продажу Украины Израилю и РФ должен узаконить КС. А с ним заминка.
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30.11.2021 19:52 Відповісти
Земля - Товар - це не так погано ....- це основа Приватної Власності ...., інше , що все буде як завжди - під клани ..., а голитьба буде в подальшому формувати люмпен міський та виїзжати за кордон ( що теж вигідно ) "владі"...
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30.11.2021 20:04 Відповісти
Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21.Ныряй, Украина.Там не глубоко-приказала мафия Коломойского. Как нырнули Аргентина и Бразилия. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне. «Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села»-рассуждает специалист. - Раз не должны,значит, пойдём обязательно.Как сто лет назад пошли за где то Бланком с Свердловым и Троцким. На обещание "Землю крестьянам".
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30.11.2021 20:12 Відповісти
А знаете сколько бы на референдуме поддержали запрет на продажу квартир приватизированных?))) Ровно столько же)))
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30.11.2021 20:39 Відповісти
у нас ще довго буде як не у Людей.....- так як і е успішні приклади із " землею"......- де як що що , Землю викупить в першу ЧЕРГУ Держава ..... але Земля це Товар ...., це ГРУНТ права Власності....))
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30.11.2021 21:27 Відповісти
Землю потрібно продавати тільки державі, а держава Україна хай надає в оренду, отримує дохід і залишається навічно власником землі української.
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01.12.2021 01:54 Відповісти
Здається мені , що зелене обдовбане сцикливе чмо не досидить і до Нового року .
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30.11.2021 19:53 Відповісти
Так это же замечательно 😀с конфискацией всех офшоров напи… папаней каломоем
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30.11.2021 20:30 Відповісти
Це означає, що він повністю втратив владу і його укази та розпорядження ніхто виконувати не буде. Клоуну капець!
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30.11.2021 19:57 Відповісти
Бубочка думав, що коли один раз пройшло покласти на закон свого піанінного інструмента (у 2019-му, коли роспустив ВРУ), то й тут пройде... Але воно не зрозуміло, що теперешній, новий, тренд - "фак" для найвеличнішого. Ось і має
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30.11.2021 19:58 Відповісти
Короче, макнули и провели мордой по полу !
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30.11.2021 20:02 Відповісти
Судді ж не барани,так можна і на нову люстрацію нарватись,а завтра то взагалі кастрація намічається...
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30.11.2021 20:08 Відповісти
Тарас Березовец каже,что Лукашеску признал Крым РАБссиянским...
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30.11.2021 20:15 Відповісти
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30.11.2021 20:16 Відповісти
В интервью Диме Сикелеву Лукашеску сказал : я признаю Крым Мавзолейным...
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30.11.2021 20:27 Відповісти
Стара шалава роздвинулась до шпагату. Бульбаші, вітаю.
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30.11.2021 21:26 Відповісти
Таке воно засмучене, що аж обісцялось від жалю...
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30.11.2021 20:15 Відповісти
Продажные против продажных. (с)
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30.11.2021 20:16 Відповісти
Це Йому ще не пояснили, що для нього означає сьогоднішня ухвала Верховною Радою проміжного звіту щодо вагнерівців. А цим рішенням ВР визнала, що операція була і готували її українські спецслужби. Це означає що клоун брехав, що операції не було і що вона не українська. Ще гірше для клоуна, він її зірвав, а це державна зрада. Тепер після цього рішення ВР запускається інша процедура і починають працювати спецпрокурор і спецслідчий.
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30.11.2021 20:17 Відповісти
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30.11.2021 20:21 Відповісти
Завтра будет свежий президентский рейтинг, где он будет уже не найвеличнишим - расстроенный клоун хапонет двойную дозу кокса - может сдохнет
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30.11.2021 20:24 Відповісти
Хотелось бы,чтоб те 500штук баксов никто не взял за 26%зебобы...
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30.11.2021 20:26 Відповісти
Не с нашим то счастьем.
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30.11.2021 20:33 Відповісти
Пусть убьется об стену
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30.11.2021 20:25 Відповісти
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30.11.2021 20:26 Відповісти
нехай нюхне доріжку і знову буде в настрої
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30.11.2021 20:30 Відповісти
Расстройство нєрвов? Інтєлєкта? Душевно расстройство? Чому не пишуть, яка симптоматика? Слину пускав? Ніжкою топав? У Єрмака на грудях бився у конвульсіях? Ніфіга не зрозуміло. І то все перед таким важливим путчем.
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30.11.2021 20:30 Відповісти
Як же Воно завтра Дерьмаковський текст читати буде,з яким то настроєм?
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30.11.2021 20:35 Відповісти
ЗасмученеЧмо
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30.11.2021 20:30 Відповісти
Акробат зе засмучений, шо не всі кульбіти проходять, пропоную захопити посаду президента поки не охваченного деклассированного отребья.
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30.11.2021 20:36 Відповісти
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30.11.2021 20:38 Відповісти
Мо, бубася повесится от расстройства?

А?

Ну, гульнеееем...
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30.11.2021 20:38 Відповісти
послали мелким лесом

Вова, это фсе, КОНЕЦ !
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30.11.2021 20:39 Відповісти
«Слуги народа» получили "рекомендательную просьбу" из Офиса президента - прийти на выступление президента в парламенте 1 декабря в одинаковых футболках с надписью «За президента. Против олигархов».

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30.11.2021 20:42 Відповісти
і девачкам зільоні банти вдягнуть!
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30.11.2021 21:40 Відповісти
Дівчаткам(корабельним соснам) прикинутись ЗЄльонимі йолочкамі
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30.11.2021 22:48 Відповісти
Дурне, дурне, а хитре
Хотіло впихнути своїх Слуг в Конституційний Суд указом від 26.11.21
На брехконференції нагородило того що й на здорову голову не натягнеш,
вигадало про держпереворот з трьох бухарів в Криму,
хоча на кожній зупинці три пенсіонерки, що отримують 2600 грн пенсії на місяць, щоденно готові вбити його, про що відверто розмовляють на зупинці, але то його не турбує,
Бо воно таке розумне , що знає на що має право')
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30.11.2021 20:43 Відповісти
та хіба то воно?
то агент Тімофєєв хотів разом із Казбеком
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30.11.2021 21:00 Відповісти
Чаушенский будет осуждён по ст.111 Госизмена (+ещё пачка других). Продолжительность судебного заседания несколько часов. Приговор обжалованию не подлежит и приводится в исполнение во дворе возле параши солдатами ВСУ.
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30.11.2021 20:48 Відповісти
було б доречно впасти на підлогу, сучити ручками та ніжками та волати: "хочу, хочу!"
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30.11.2021 20:58 Відповісти
Так воно так робить 2,5 роки.
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01.12.2021 01:59 Відповісти
Дурне, дурне, а хитре.
26.11.21 хотіло своїм указикиком хотіло впихнути в Конституційний Суд своїх приСлуг, щоб рішати свої питання,
І ТІЛЬКИ ПИТАННЯ СВОЇХ ДІТЕЙ
Набрехало на весь Світ про держпереворот, долар до речі з того вже по 29, злякавшись побрехеньок трьох бухарів з Криму, хоча на кожній зупинці три бабусі з пенсією в 2600 грн бажають і йому і його дітям "здоров'я",
але те зубожіння його не турбує,
Воно прикинулись дурнем на брехконференції,
А ГОЛОВНЕ ДУМА ЩО ВСІХ НАДУРИЛО
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30.11.2021 20:59 Відповісти
Такий засмучений прольотом своїх шавок, що "кушать нє может".
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30.11.2021 21:23 Відповісти
Засмучений- це тільки початок.Рейтинги валяться, путч починається.
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30.11.2021 22:01 Відповісти
Грустный клоун.
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30.11.2021 22:12 Відповісти
ніхто не хоче з суддів сидіти
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30.11.2021 22:14 Відповісти
Та шось якось рівня не вистачає... Тре було виразити глибоке занепокоення.
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30.11.2021 22:16 Відповісти
поц засмучений, навіть більше -замучений. Це так підмахнути указ при живому Тупицькому та живому Космініну. А шо там Федя набідокурив. в Тупицького завершується каденція у вересня 22 року, то може почекають, але де там, на ніч талдичить -у меня нет времени, у меня нет времени.... подавай мені Коституційний суд. А там вже їх 20
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30.11.2021 22:31 Відповісти
Суть этого демарша в КС , я думаю в том, что судейский корпус вообще лучше всех в стране умеет держать нос по ветру.
Судьи видят, что эта власть уже слаба и не имеет массовой поддержки, поэтому её хотелки исполнять может быть себе дороже.
Вот и посылают её в эротическое путешествие.
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30.11.2021 22:55 Відповісти
О, как риторика изменилась. Еще год тому назад ножками топал и кричал "разбойники!", а теперь он видите ли засмутився. Что, понял, что ты не царь?
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30.11.2021 23:50 Відповісти
 
 