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погрози (459) Бутусов Юрій (3124) Арестович Олексій (372)

Пост радника голови ОП - чиста публічна погроза на адресу Бутусова, - журналіст Кухар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пост радника голови ОП - чиста публічна погроза на адресу Бутусова, - журналіст Кухар

Пост, у якому заступник голови ОП Олексій Арестович говорить про загрозу життю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, є чистою погрозою життю журналіста.

Про це пише у фейсбуці журналіст Максим Кухар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За цей злочин ДБР має негайно порушити кримінальну справу проти речника ТКГ Олексія Арестовича. А Володимир Зеленський, котрий незадовго до цього посварився з журналістом на прес-конференції, має принести Юрію Бутусову свої особисті вибачення за злочинну поведінку підлеглого. І звичайно ж усунути винуватця від будь-якої держдіяльності та передати до рук слідства", - вважає Кухар.

Журналіст запропонував уявити, що було б, якби листа з попередженням про можливу смерть та особистими обвинуваченнями написав, приміром, головреду "Української правди" Олені Притулі голова АП Кучми Віктор Медведчук, журналісту Сергію Лещенко - голова АП Януковича Андрій Клюєв або президент РФ Володимир Путін - президенту України Вікторую Ющенко.

"Кожен із цих випадків був би кваліфікований як однозначна загроза життю, залякування ЗМІ та політиків і спричинив би багатомісячний скандал. І найважчим звинуваченням у бік автора листа. І, зрозуміло, політична кар'єра автора постраждала чи взагалі закінчилася б", - пише Кухар.

Дивіться: "Бутусова намагаються залякати не за те, що він десь, колись стріляв, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку Зеленського", - Портников. ВIДЕО

Він наголошує, що погрозу Бутусову висловив саме представник влади. І зробив це у найбільш грубій, злочинній та неприпустимій формі.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
За шо убили Гонгадзе? Та примерно за то же самое, шо позволил себе Бутусов - особо непочтительное общение с президентом. Так шо Люська от имени Дерьмака прямо угрожает Бутусову. Зеленая слизь неуклюже копирует Ла Коза Ностру - послания от Дона всегда доставляют шестерки, сам Дон всегда имеет несколько прокладок, его напрямую ни в чем нельзя обвинить.
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30.11.2021 19:57
+10
А зелене світло для такої поведінки аристовича "включив" сам гарант, коли без суди і слідства обізвав Бутусова вбивцею, це вже справа Шеремета - 2.
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30.11.2021 20:09
+5
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30.11.2021 21:58
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Якби у нас була влада
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30.11.2021 19:50 Відповісти
Сейчас обстановка в стране точно сложнее, чем во времена Гангадзе.
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30.11.2021 19:51 Відповісти
За шо убили Гонгадзе? Та примерно за то же самое, шо позволил себе Бутусов - особо непочтительное общение с президентом. Так шо Люська от имени Дерьмака прямо угрожает Бутусову. Зеленая слизь неуклюже копирует Ла Коза Ностру - послания от Дона всегда доставляют шестерки, сам Дон всегда имеет несколько прокладок, его напрямую ни в чем нельзя обвинить.
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30.11.2021 19:57 Відповісти
А зелене світло для такої поведінки аристовича "включив" сам гарант, коли без суди і слідства обізвав Бутусова вбивцею, це вже справа Шеремета - 2.
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30.11.2021 20:09 Відповісти
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30.11.2021 20:44 Відповісти
Государственный чиновник, который угрожает налогоплательщику, выглядит несколько неадекватно. Независимо от ранга.
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30.11.2021 21:25 Відповісти
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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30.11.2021 21:31 Відповісти
Где тут угроза. Наоборот он это озвучил, таким образом это событие стало менее вероятно.
Вероятность крайне мала)
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30.11.2021 21:50 Відповісти
Владимир, вы так переживаете за Зе, лучше за себя переживайте. Время нынче лихое, в подворотне, не ровен час, на перо напоретесь, а жену вашу толпой изнасилуют.
Надеюсь вы не расцениваете это как угрозу?
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30.11.2021 23:15 Відповісти
Наоборот, "это событие стало менее вероятно"
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01.12.2021 01:13 Відповісти
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30.11.2021 21:58 Відповісти
Такое унижение, возможно только при пункте номер два.
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30.11.2021 23:05 Відповісти
Нет не одни и теж...в основном молодежь и средний возраст насмотрелись кино про Голобородько...старперы голосовали заЖОПу (ОПЗЖопа и ЖОПопоблок)...
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30.11.2021 23:21 Відповісти
А Арестович уже написал заявление в прокуратуру о готовящемся в ОП покушении на журналиста Бутусова? Теперь жизнь Арестовича в опасности - он может заложить и заказчиков , и исполнителей, и время, и место.... Думаю, Арестовичу не жить - слишком много знает и имеет длинный язык, и отсутствие мозга....
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30.11.2021 22:46 Відповісти
Какой Найглавнейше-найверховнокомандующий - такой и советник. Обычный, обиженный, униженный, ущербный и унылый клоун.
А Юрию, конечно надо подумать, после угроз этого недоумка. Недоумок, не сам своим ртом это говорит...
Да и народу Украины, надо думать и анализировать головой - а не вашим телевизором "Г+Г", как у вас принято называть.
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30.11.2021 23:02 Відповісти
Так оно так и есть! Такой прием, сам по себе уже воздействует на психику, нервы и др.
"ожидание смерти, хуже самой смерти"
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30.11.2021 23:38 Відповісти
 
 