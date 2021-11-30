Пост радника голови ОП - чиста публічна погроза на адресу Бутусова, - журналіст Кухар

Пост, у якому заступник голови ОП Олексій Арестович говорить про загрозу життю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, є чистою погрозою життю журналіста.

Про це пише у фейсбуці журналіст Максим Кухар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За цей злочин ДБР має негайно порушити кримінальну справу проти речника ТКГ Олексія Арестовича. А Володимир Зеленський, котрий незадовго до цього посварився з журналістом на прес-конференції, має принести Юрію Бутусову свої особисті вибачення за злочинну поведінку підлеглого. І звичайно ж усунути винуватця від будь-якої держдіяльності та передати до рук слідства", - вважає Кухар.

Журналіст запропонував уявити, що було б, якби листа з попередженням про можливу смерть та особистими обвинуваченнями написав, приміром, головреду "Української правди" Олені Притулі голова АП Кучми Віктор Медведчук, журналісту Сергію Лещенко - голова АП Януковича Андрій Клюєв або президент РФ Володимир Путін - президенту України Вікторую Ющенко.

"Кожен із цих випадків був би кваліфікований як однозначна загроза життю, залякування ЗМІ та політиків і спричинив би багатомісячний скандал. І найважчим звинуваченням у бік автора листа. І, зрозуміло, політична кар'єра автора постраждала чи взагалі закінчилася б", - пише Кухар.

Дивіться: "Бутусова намагаються залякати не за те, що він десь, колись стріляв, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку Зеленського", - Портников. ВIДЕО

Він наголошує, що погрозу Бутусову висловив саме представник влади. І зробив це у найбільш грубій, злочинній та неприпустимій формі.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".