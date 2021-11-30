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1 грудня в Києві можуть обмежити рух транспорту через масові акції

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

1 грудня в Києві можуть обмежити рух транспорту через масові акції

У зв'язку із проведенням масових заходів у середу, 1 грудня, протягом дня можливе обмеження руху транспорту у центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо обмеження руху на низці вулиць: вулиці Хрещатик; вулиці Михайлівській; вулиці Шовковичній; вулиці Лютеранській; вулиці Круглоуніверситетській; вулиці Архітектора Городецького; вулиці Заньковецької; вулиці Садовій; вулиці Інститутській; вулиці Липській", - зазначається в повідомленні.

Також можливі зміни у роботі тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18 та автобусів маршрутів № 24, 55, 62, 114.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступить у Верховній Раді з Посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

Читайте: Корнієнко про завтрашню акцію протесту: Людей збирають в регіонах і пропонують по тисячі гривень

1 грудня в Києві можуть обмежити рух транспорту через масові акції 01

Як очікується, о 9.30 біля Верховної Ради розпочнеться акція "Спрощена система оподаткування – ТАК!". організована рухом "SaveФОП", з вимогою ухвалити законопроект № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

О 19.00 на Майдані Незалежності очікується початок акції, організованої партією "Демократична сокира", а також акція Національного корпусу.

Також читайте: Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, - "слуга народу" Арахамія

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
олигархи организовывают пунш!

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30.11.2021 19:47
+8
Путч так путч!
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30.11.2021 19:46
+7
Внимание, в связи с переворотом будет ограничено движение по следующим улицам :....😁
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30.11.2021 19:59
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Путч так путч!
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30.11.2021 19:46 Відповісти
ДаежЪ чаушеску №2!!!
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30.11.2021 21:19 Відповісти
олигархи организовывают пунш!

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30.11.2021 19:47 Відповісти
Если олигархи то почему мне никто тысячу не предложил?
Тем более за тысячу 73% зескота сразу прибегут .
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30.11.2021 22:31 Відповісти
Оно этого боялось? ))
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30.11.2021 19:48 Відповісти
Внимание, в связи с переворотом будет ограничено движение по следующим улицам :....😁
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30.11.2021 19:59 Відповісти
Чартер на ростов уже замовили ?
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30.11.2021 20:01 Відповісти
В таганроге пересадка)...
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30.11.2021 21:21 Відповісти
Судя по всему разведка доложила что путчисты приедут на троллейбусах маршрутов № 6, 16, 18 и автобусах маршрутов № 24, 55, 62, 114. Ай да путчисты.... по конспирологии видно что рашка Ахметку в слепую разыгрывают. Браво верховнокомандующему! Такую Гидру вскрыл!
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30.11.2021 20:54 Відповісти
бида какая
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30.11.2021 21:23 Відповісти
а по какому поводу акции?
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30.11.2021 21:24 Відповісти
Да какая разница, но что если никто не придет?
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30.11.2021 21:58 Відповісти
Что то это мне напоминает. Уж не ЙОЛКУ ли Януковича?
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30.11.2021 21:24 Відповісти
Вова Зеленский может ты просто случайно зайдешь и прочитаешь ,Завтра в Верховной Раде назначь Выборы президента и Рады на 1 марта

Партия Твоя уже поддержки не имеет , доверия людей к тебе тоже нет

Сделай сильный поступок -может ты еще на него способен !!

Уйди сам и забери с собой зеленую свору
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30.11.2021 21:27 Відповісти
Привить обоих н....
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30.11.2021 21:31 Відповісти
Идите уже спать, завтра гос-переворот, транспорт перекроют а Мы все уставшие !
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30.11.2021 22:04 Відповісти
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30.11.2021 23:59 Відповісти
Ничего нет, а акции уже "масові". Так, помнится, Кернес крутил напёрстки

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01.12.2021 08:33 Відповісти
 
 