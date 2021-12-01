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Новини Політика України
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Монастирський та МВС закликають українців "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутршніх справ Денис Монастирський закликав учасників запланованих на завтра акцій протесту дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

Відповідне звернення він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я - учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил", - написав Монастирський.

Він пікреслив, що правоохоронці з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе.

"Україна у нас одна! І наш із вами обов’язок - її захищати. Як на фронті, так і в тилу. Будьмо гідні цієї відповідальної й високої місії", - додав він.

Читайте: Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, - "слуга народу" Арахамія

В опублікованому ним відео співробітники поліції розповідають про свій досвід захисту України на Донбасі та закликають громадян "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+60
Шо, очко жим-жим. Кроме вас их никто и не спровоцирует.
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30.11.2021 20:17
+44
А зраджувати Україну та український народ мабуть дозволено...
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30.11.2021 20:17
+37
Тітушки ,теж учасники Майдана і Беркута так саме !!!))))
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30.11.2021 20:34
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Якщо в поліції такі чудові люди, то нехай вони будуть із народом, а не із зеленою шоблою.
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30.11.2021 21:07 Відповісти
Скоріш за все так і буде.
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30.11.2021 23:33 Відповісти
Мерзотники були на обох Майданах-хтось нині міністр а хтось "мусор"! І вони не закликають до "законності" тих хто ту законність топче але їх "годує"-як і належить псам вони гарчать на тих на кого вказує господар! Ще можна ,якось зрозуміти тих "майорів" але Монастирський-мерзота що не гребує спекулювати "я учасник двох Майданів" і бути служкою "зеленої погані"! Не вірте цим виродкам-їм накажуть-вони вбиватимуть,пам'ятайте "Беркут"!
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30.11.2021 21:08 Відповісти
Может я что-то не понимаю... Но кем были анонсированы митинги 1 декабря?
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30.11.2021 21:09 Відповісти
Вам и понимать не надо. Тут главное на вентилятор кинуть.
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30.11.2021 21:18 Відповісти
Не хамите, молодой человек. Не люблю пользователей не понимающих сарказм.
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30.11.2021 21:33 Відповісти
Я понимаю. Извините если шо не так. Коменты почитайте. Тут "патриотам" самое главное всех гов.. м
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30.11.2021 21:41 Відповісти
закидать
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30.11.2021 21:42 Відповісти
Если зеледент анонсирует митинги на 1 декабря то это означает лишь одно: он окончательно стал на путь овоща с титушками. Какая организация заявляла о митингах на 1 декабря?
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30.11.2021 21:50 Відповісти
Я так понял темные силы хотят захватить власть. Мож зе кому на хвост наступил? Только революции делают романтики, а плодами пользуются мерзавцы и проходимцы.
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30.11.2021 21:54 Відповісти
Только квартал делает концерты. Зе сам является хвостом. И тем, кто сам выполняя концерты в московии рассказывал как наши границы отодвигает рабссея.
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30.11.2021 22:03 Відповісти
Завтра посмотрим.
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30.11.2021 22:07 Відповісти
Погрожуєш?
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01.12.2021 10:26 Відповісти
декабристами
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30.11.2021 21:20 Відповісти
Я тоже участник 2х Майданов и не только. Бардака в стране хватает.
Раскачивать ситуацию сейчас - это только на руку Уйлу.
Україна понад усе!
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30.11.2021 21:13 Відповісти
І що з того, що ви учасник 2-х Майданів? Тепер через те що ви учасник, українці мають сидіти і ждати коли клоун розвалить Україну? Ви хизуєтесь, що "участник 2х Майданов и не только", але це не завадило вам у 2019 привести до влади відвертого ворога української держави, який ішов у президенти з єдиною метою, розрушити цю державу.
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30.11.2021 21:25 Відповісти
Та ви ж самі, ЗАРАЗ розриваєте Україну. Шож ви падлюки робите?
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30.11.2021 21:50 Відповісти
а ти у 2019 за кого голосував?
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30.11.2021 21:56 Відповісти
пнх падаль кацапська.
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30.11.2021 21:59 Відповісти
МирДверьМяч он. А не участник. "А то Путин нападе." Він вже 8 років. Як напав. То Арестович постить, по ходу...
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30.11.2021 22:21 Відповісти
І до того ж "тища" то не посипана "пудрою", не то, що "наколоті апельсини"
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30.11.2021 22:08 Відповісти
https://youtu.be/zgP8jiSBSug

Нє ходітє дєті мєтінговать
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30.11.2021 21:14 Відповісти
В эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
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30.11.2021 21:15 Відповісти
Свято наближається 2.5 роки!!!.
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30.11.2021 21:15 Відповісти
Уж не проконсультировался ли этом министр
Министерства Вовкиных Делишек у этой компании?
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30.11.2021 21:16 Відповісти
Розберемось...
Ми теж у 2014 році не по дискотеках швендяли. А будете плутатись під ногами - отримаєте стусанів🤣
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30.11.2021 21:20 Відповісти
А всего-то, достаточно было уволить ермака... как и януковичу захарченко в его время... а теперь, зюзя, пеняй на себя.
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30.11.2021 21:20 Відповісти
Він його не може звільнити, бо Єрмака до нього приставило ФСБ. Це про Єрмака відомо, що він агент Козирь. А про що домовлявся Віслюк в Омані з Патрушевим і що воно там понапідписувало ми ж не знаємо.
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30.11.2021 21:29 Відповісти
А ви шановний мабуть бачили усі секретні документи, чули усі розмови? Ч и вам сам патрушев доповідав?
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30.11.2021 21:48 Відповісти
Ні, патрушев мені не доповідав, тому й написав, що "ми ж не знаємо". Уважніше читайте коментарі.
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30.11.2021 22:04 Відповісти
Про ермака все понятно, - нам понятно. Но я обращаюсь к клиническому, нет, паталогическому идиоту (не врач, поправьте в терминах, если надо, но суть я ясно изложил). Да и поздно уже зюзе, тут его задницей отвечать придется.
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30.11.2021 21:53 Відповісти
А ось вам інша версія.
Ми вже знаємо, що керівництво ВЧК, ОГПУ, НКВД...ФСБ з євреїв. Може батько Єрмака працював і на Ізраіль, і синок теж на Ізраіль працює. Ось Єрмак передав інформацію у Тель-Авів, а вже Ізраіль передав цю інформацію до Кремля, а вже кремлівськи передали її Луке...

Так що прави Піскун та Смешко - по ділу Вагнеровців вже давно повинне було відкрити крімінальну справу Генпрокуратури та СБУ, а ще більш правільно було б вести цю справу військовою прокуратурою, але вони ликвідована, на жаль.
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30.11.2021 23:41 Відповісти
Правдива версія така: Зеленський подзвонив Путіну, а Єрмак подзвонив Козаку. Повідомлення про телефонну розмову Зеленського й Путіна є на сайтах обох президентів (26 липня 2020 року телефонна розмова зеленського з путіним). Отриману інформацію путін передав ФСБ, а ті повідомили КГБ Білорусії, ну а білоруські КГБісти доповіли Лукашенку.
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01.12.2021 02:53 Відповісти
Можливо і так. Тому підтримую Піскуна та Смешко - потрібне кваліфіковане слідство, а не ТСК з семі СН та одного з ОПЗЖ, та ще й під керівництвом Безуглої (фельдшерка).
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01.12.2021 10:33 Відповісти
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30.11.2021 21:28 Відповісти
Ну переворот вам ,зесрани,в пору самим делать,чтоб спасти зедегенерат-а ,а то его амеры за яйки взяли -давай доки и все
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30.11.2021 21:54 Відповісти
Приве!
Где ты берёшь все эти удивительные истории? Ты знаешь больше, чем Цензор.)) Кто твои информаторы?!
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30.11.2021 22:05 Відповісти
Хлопці з МВС, воїнів ВСУ під Дебальцевим було набагато більше і не кожен з них отримує зарплатню комбата. Може завтра вийдете разом з нами, а не захищаючи злочинців?
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30.11.2021 21:32 Відповісти
"Я - учасник обох Майданів..." То може він ще на колчаківськіх фронтах раненений?
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30.11.2021 22:18 Відповісти
майдан начался ночью 30 ноября 2013 года
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30.11.2021 22:19 Відповісти
29 ноября 2013 года ночью беркутня зверски избила молодежь протестовавшую против януковского разворота Украины от ЕС в сторону наРфии.
А утром 30 ноября 2013 года начался Майдан.
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30.11.2021 22:29 Відповісти
я приехал в киев в 2 часа ночи 30 ноября.уже все бурлило
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30.11.2021 22:40 Відповісти
Я понял. Майдан начался, когда именно ты приехал и никак иначе.
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30.11.2021 23:36 Відповісти
Прочитав і подивився на годинник. Пора виходити. Поки докочу шини буде ранок.
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30.11.2021 22:37 Відповісти
Шоу РоЗЕзли коміка.Дмитро Чекалкін.Без слів,тільки слухати.Да,також можна і дивитися . https://youtu.be/h_gRKGEOla8
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30.11.2021 22:24 Відповісти
Приходить на мирную демонстрацию с колёсами или нет?
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30.11.2021 22:25 Відповісти
От зараз питання прозвучало якось двозначно.Може з шинами?
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30.11.2021 22:36 Відповісти
Народ - влада.А не усякі ***********,мінєт міністри.Влада сама вирішує,що і як їй робити.Якщо полюцейські забувають,що вони служать Українському Народу і жруть за його кошт,то будуть обов'язково пизжені...І не треба мені тут сканудити мовляв рєб'ята давайтє жить дружно.Обісцявся?То заткни пельку,забийся під плінтус і не відсвічуй.
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30.11.2021 22:33 Відповісти
А ко мне пид#ры приезжали с оружием мирно?! Ублюдки, вы забыли майдан, и откуда власть взялась, титушня едет по заказам
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30.11.2021 22:54 Відповісти
Мирным митинг может быть в одном случае - если его не разгоняют.
Если начали разгонять - какой он в задницу мирный?
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30.11.2021 23:07 Відповісти
Слышали уже...сначала от только дискотека от Русланы...а потом в у соседей от Тихановской...
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30.11.2021 23:23 Відповісти
Вже пізно, тільки силовий варіант
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01.12.2021 01:10 Відповісти
Так а ніхто ж і не закликає "воювати", півень біля ОПи вже і так безголовий.
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01.12.2021 06:37 Відповісти
ну что ж, Б-г любит троицу. Придется пройти еще раз.
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01.12.2021 09:21 Відповісти
из мусора защитник Украины как из йуха - молоток
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01.12.2021 10:31 Відповісти
Це тіж поліцейські- " ветерани" з блокпосту під Красноармійськом, що у нас патрони шукали???
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01.12.2021 10:51 Відповісти
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