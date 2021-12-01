Монастирський та МВС закликають українців "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні". ВIДЕО
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Міністр внутршніх справ Денис Монастирський закликав учасників запланованих на завтра акцій протесту дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.
Відповідне звернення він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я - учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил", - написав Монастирський.
Він пікреслив, що правоохоронці з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе.
"Україна у нас одна! І наш із вами обов’язок - її захищати. Як на фронті, так і в тилу. Будьмо гідні цієї відповідальної й високої місії", - додав він.
В опублікованому ним відео співробітники поліції розповідають про свій досвід захисту України на Донбасі та закликають громадян "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні".
Будь ласка, зачекайте...
Раскачивать ситуацию сейчас - это только на руку Уйлу.
Україна понад усе!
Нє ходітє дєті мєтінговать
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Министерства Вовкиных Делишек у этой компании?
Ми теж у 2014 році не по дискотеках швендяли. А будете плутатись під ногами - отримаєте стусанів🤣
Ми вже знаємо, що керівництво ВЧК, ОГПУ, НКВД...ФСБ з євреїв. Може батько Єрмака працював і на Ізраіль, і синок теж на Ізраіль працює. Ось Єрмак передав інформацію у Тель-Авів, а вже Ізраіль передав цю інформацію до Кремля, а вже кремлівськи передали її Луке...
Так що прави Піскун та Смешко - по ділу Вагнеровців вже давно повинне було відкрити крімінальну справу Генпрокуратури та СБУ, а ще більш правільно було б вести цю справу військовою прокуратурою, але вони ликвідована, на жаль.
Где ты берёшь все эти удивительные истории? Ты знаешь больше, чем Цензор.)) Кто твои информаторы?!
А утром 30 ноября 2013 года начался Майдан.
мінєтміністри.Влада сама вирішує,що і як їй робити.Якщо полюцейські забувають,що вони служать Українському Народу і жруть за його кошт,то будуть обов'язково пизжені...І не треба мені тут сканудити мовляв рєб'ята давайтє жить дружно.Обісцявся?То заткни пельку,забийся під плінтус і не відсвічуй.
Если начали разгонять - какой он в задницу мирный?