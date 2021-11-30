У 2022-му можуть скасувати додаткові вихідні після 8 березня та 1 травня, - Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про плани не переносити вихідні на будній день через два свята у випадку, якщо вони припадуть на суботу чи неділю.
Про це він розповів на каналі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ
За словами міністра, наступного року, якщо свята припадатимуть на суботу чи неділю, то вихідні дні можуть не переносити на будній день. Втім, це стосується лише двох свят.
"Мова йшла про 1 травня і 8 березня. І це загальноєвропейська традиція: навіть в Радянському Союзі не було наступного дня вихідного. А всі інші традиційні свята: Новий рік, Різдво, Паска й Трійця - залишаються так, як і було", - пояснив Ткаченко.
Він додав, що офіційного рішення щодо цього ще немає, але плани наразі - такі.
Інших свят зміни не торкнуться.
Будь ласка, зачекайте...
8 березня - робочий, хоча жінок вітають.
Отменить выходные в этот период очередное скотство
Буддисти не?
Нас-рать.
1-е мая - большинство празднуют на природе (кто на шашлыках кто на огороде... )))
8-е марта... Женский день... и день, что год кормит для продавцов цветов...)))
Клара Карлу Курила Кларнет
А люди вынуждены за копейки работать с утра до вечера, сидя на голодном пайке. Многие мечтают на праздниках просто выспаться и побыть с детьми.
Май - день картошки, дач, шашлыков.
8 марта - Женский жень, Весна!!!!
У ЗЕбилов ничего святого не осталось.
Давайте уже в Ростов валите!