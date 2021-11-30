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У 2022-му можуть скасувати додаткові вихідні після 8 березня та 1 травня, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2022-му можуть скасувати додаткові вихідні після 8 березня та 1 травня, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про плани не переносити вихідні на будній день через два свята у випадку, якщо вони припадуть на суботу чи неділю.

Про це він розповів на каналі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ

За словами міністра, наступного року, якщо свята припадатимуть на суботу чи неділю, то вихідні дні можуть не переносити на будній день. Втім, це стосується лише двох свят.

"Мова йшла про 1 травня і 8 березня. І це загальноєвропейська традиція: навіть в Радянському Союзі не було наступного дня вихідного. А всі інші традиційні свята: Новий рік, Різдво, Паска й Трійця - залишаються так, як і було", - пояснив Ткаченко.

Він додав, що офіційного рішення щодо цього ще немає, але плани наразі - такі.

Інших свят зміни не торкнуться.

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Топ коментарі
+10
А в каких цивилизованных странах 1 мая и 8 марта - выходные? Просто из интересу....
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30.11.2021 20:36
+7
"Слуга" Тищенко назвал Чернобыльскую трагедию "праздником" и призвал "поздравить" ликвидаторов.
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30.11.2021 20:39
+7
ой лучше бы он пошел таки в отставку )))))
1-е мая - большинство празднуют на природе (кто на шашлыках кто на огороде... )))
8-е марта... Женский день... и день, что год кормит для продавцов цветов...)))
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30.11.2021 21:36
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30.11.2021 20:31 Відповісти
А в каких цивилизованных странах 1 мая и 8 марта - выходные? Просто из интересу....
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30.11.2021 20:36 Відповісти
У Польщі 1-3 травня вихідні (3 травня - День Конституції).
8 березня - робочий, хоча жінок вітають.
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30.11.2021 21:00 Відповісти
Тобто, святкують День Конституцii, не вот это вот краснозадое 1 мая?
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30.11.2021 21:04 Відповісти
По перше 1 мая- це не краснозаде свято. Комуняки його спотворили. Це свято пішло з США. По друге, майже в кожному польському місті чи селі є вулиця 1 мая. Поважають вони це свято, навіть не знаю чому
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30.11.2021 21:15 Відповісти
Та знаю я откуда оно пошло. В деталях. Это как со свастикой, которая из солярного символа превратилась в символ абсолютного зла. Интересно было бы знать, шо именно празднуют в Польше в этот день - изначальный смысл или то, во шо его извратили русские?
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30.11.2021 21:19 Відповісти
Просто люди картошку садят, а кто после зимы на шашлык выезжает.
Отменить выходные в этот период очередное скотство
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30.11.2021 23:01 Відповісти
Интересно... мы как раз в эти дни(начало травня) тоже сажаем на огородах. Все мои соседи, которых я могу видеть. Но, кроме меня(к сожалению, я рожден в совке) никто не знает про "сакральное значение" 1 мая.
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30.11.2021 23:09 Відповісти
Просто нам другог никто не предложит. Никто всерьез не воспринимает это как политический праздник. В эти весенние дни необходимы " трудовые каникулы". Под благовидным предлогом нас пытаются лишить оставшегося
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30.11.2021 23:22 Відповісти
В Німетчині
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30.11.2021 21:29 Відповісти
Неудивительно.
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30.11.2021 21:30 Відповісти
Це найбільше свято третього райху.
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01.12.2021 13:58 Відповісти
а причем там другие нам нужно иметь свои праздники А 8 Марта давно уже не политический а чисто женский Светлый и прекрасный День Женщин Матерей Невест и всего женского царства
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30.11.2021 21:53 Відповісти
Вы видели тех...ээээ...существ, которые стояли у истоков этого "праздника" - Клару Цеткин и Розу Люксембург? Вот этим как раз и был необходим официальный праздник, бо с их рожами в любой другой день мужское внимание было из разряда влажных мечтаний.
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30.11.2021 21:57 Відповісти
Мы ещё и новый год отмечаем . Тоже странный праздник.
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30.11.2021 23:03 Відповісти
Новый Год много кто отмечает. Но только у русских там присутствует изобретение красножопых - дед мороз.
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30.11.2021 23:12 Відповісти
Согласитесь что странный праздник. В Испании вообще много странных праздников. Люди отдыхают,веселятся и это хорошо. У нас продолжительность жизни небольшая, отработал, получил нищенскую пенсию и на кладбище. Так что праздники это определенная отдушина в серых буднях. Это я не про себя.
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30.11.2021 23:27 Відповісти
Максим, а почему вы такой злой? Вы же по ту сторону океана в благословенной стране. Ну отдыхаем мы так, празднуем, мне например до сраки ваш день благодарения и день труда. Вот вобще до сраки как вы в сша живете, лишь бы вам хорошо было как вы живете. Я не лажу на американские форумы, иногда посмотрю видео в ютубе. Очень хорошее есть про зомбиленд в Кенсингтон Авеню в Филадельфии - и понимаю, ээто же частичка вашего культурного кода, вам с этим жить и не пишу ничего осуждающего.
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01.12.2021 08:55 Відповісти
"Слуга" Тищенко назвал Чернобыльскую трагедию "праздником" и призвал "поздравить" ликвидаторов.
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30.11.2021 20:39 Відповісти
бо пьяний був
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30.11.2021 21:54 Відповісти
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30.11.2021 20:40 Відповісти
Ну, йолка - це святе.
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30.11.2021 20:50 Відповісти
предлагаю и 1 января всем на работу...будет весело
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30.11.2021 21:20 Відповісти
с 31 на 1, сутки всем дежурить на работе
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01.12.2021 08:27 Відповісти
Різдво треба святкувати ДО Нового Року, як і усі люди.
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30.11.2021 21:32 Відповісти
\\як і усі люди.\\
Буддисти не?
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30.11.2021 22:20 Відповісти
Перше мая?
Нас-рать.
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30.11.2021 21:33 Відповісти
Ну назови его днём посадки картошки
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30.11.2021 23:05 Відповісти
Тю. Першого травня у мене вже сходить як мінімум.
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30.11.2021 23:13 Відповісти
Это если было время посадить. Но кроме картошки есть и помидоры и сад опрыскать. Весна , работы дофига. Нужны какие то длинные выходные. Нам ведь взамен ничего не дадут
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30.11.2021 23:37 Відповісти
В честь дня народження ***** вихідний як, не влаштує?
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30.11.2021 23:55 Відповісти
І ще попереду нас-рать і позаду нас-рать.
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01.12.2021 07:22 Відповісти
ой лучше бы он пошел таки в отставку )))))
1-е мая - большинство празднуют на природе (кто на шашлыках кто на огороде... )))
8-е марта... Женский день... и день, что год кормит для продавцов цветов...)))
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30.11.2021 21:36 Відповісти
Теперь на Хануку будем гулять?
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30.11.2021 21:40 Відповісти
Безперечно, тема, яку підняв зелений Ткпченко - суперважлива. Особливо для десятків тисяч безробітних. Офіційних і не зовсім. Які св'яткую ть і після 1мая, і після 8 березня не день, не два, а цілий рік! У людини, яка дорожить роботою, навіть не виникне такого питання - відпочивати від роботи, яка добре оплачується. Хоча одну таку істоту я здаєтья знаю: " я маю право на відпочинок, я всенародно обраний...". Суть не в рудиментах совка. Суть у здоровому глузду і безумовно достойні оплаті. Наші заробітчани за кордоном працюють і у св'ята, і у вихідні, якщо оплата у ці дні подвоюється.
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30.11.2021 21:43 Відповісти
мене особисто втомлюють численні вихідні. До того ж бізнес працює а чиновники відпочивають
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30.11.2021 21:45 Відповісти
Так ипаш без выходных и без отпуска.
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01.12.2021 00:54 Відповісти
не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти
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01.12.2021 10:50 Відповісти
Ну что ЗЕбилы опять сделали себя разом!
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30.11.2021 21:47 Відповісти
Та по части 8 марта Клара Целкин как узнает--то в гробу перевернётся!
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30.11.2021 21:52 Відповісти
да тут дело не в Кларе а в том что Слуги Урода на радость олигархам оставят суки как при Сралине 2 выходных! День рождения клоуна-наркомана и день рождения Бородатой бабушки. Если им не нравится 8 марта пусть сделают 9
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30.11.2021 21:58 Відповісти
Карл (видимо Маркс) Клал на Клару
Клара Карлу Курила Кларнет
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30.11.2021 22:18 Відповісти
Фу---как не культурно! Дело ведь пролетарское. Как говорилось в одном большом южном городе в эпоху развитого социализма---*пролетарии всех стран---пролетайте*. Там же в том городе и долго была пивнуха на углу двух улиц. Пивнуху прозвали Два Карла. В смысле Либкхнекта и Маркса.
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30.11.2021 22:54 Відповісти
Еще одна маленькая радость светлого зеленого будущего. А сколько таких радостей нас еще ждет впереди - за 2 года при власти зеленых уродов?
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30.11.2021 23:47 Відповісти
Пусть эти клоуны отменять субботы. Работать по 6 дней. А то как то много выходных. А если честно, то это очередное скотство. Украсть у людей 2 выходных. Мне например покер, что это за дни, но 3 -4 выходных дня, это небольшой отпуск и всегда есть как их провести.
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01.12.2021 00:56 Відповісти
за 8 марта женщины вам всё повыцарапывают.
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01.12.2021 04:40 Відповісти
Хоч раз на рік чоловіків заставляють домашню роботу робити, а їх позбавлять такого "задоволення"
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01.12.2021 07:24 Відповісти
да ладно, в норм семьях домашняя работа пополам.
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01.12.2021 07:31 Відповісти
Депутаты - зеленые уроды - что-то сами празднуют неделями по несколько раз в году, на дорогих курортах тратя тысячи долларов и обжираясь деликатесами.
А люди вынуждены за копейки работать с утра до вечера, сидя на голодном пайке. Многие мечтают на праздниках просто выспаться и побыть с детьми.
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01.12.2021 06:27 Відповісти
А ведь раньше майские праздники были 1 и 2го мая. Не напомните, при ком украли 2-е мая? Зелепань просто продолжает петины рехформы.
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01.12.2021 08:35 Відповісти
У зеленых мозгов нет!

Май - день картошки, дач, шашлыков.
8 марта - Женский жень, Весна!!!!

У ЗЕбилов ничего святого не осталось.
Давайте уже в Ростов валите!
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01.12.2021 07:38 Відповісти
Рабам праздники неположены.
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01.12.2021 07:46 Відповісти
"Посадишь в грязь - будешь князь", - а першого у суху землю саджають картоплю д'біли.
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01.12.2021 09:09 Відповісти
8 березня і "майскіє" така ж комуняцька лажа, як 23 лютого і "актябрьскіє".
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01.12.2021 14:01 Відповісти
 
 