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Підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях у 2022 році, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях у 2022 році, - Міноборони

У 2022 підрозділи Збройних Сил України візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях - як на території України, так і поза межами.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2022 в нас заплановано проведення 10 багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21,5 тисячі військовослужбовців України та близько 11 тисяч іноземних учасників навчань.

Окрім того, підрозділи Збройних Сил візьмуть участь у 16-ти багатонаціональних навчаннях поза межами України", - написала Маляр.

Чиновниця додала, що фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2022 рік.

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про допуск іноземних збройних сил на територію України для проведення навчань у 2022 році

Автор: Володимир Янченко
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Українську армію потрібно розбудовувати якнайшвидше та якнайкраще...
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30.11.2021 21:18 Відповісти
Я вас умоляю... до очередных выборов...
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30.11.2021 21:23 Відповісти
22-год получается будет сплошным годом недержаний на скабеево-секель-TV... а мож и хутя окочурится.
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30.11.2021 21:21 Відповісти
 
 