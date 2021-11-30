Підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях у 2022 році, - Міноборони
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У 2022 підрозділи Збройних Сил України візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях - як на території України, так і поза межами.
Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2022 в нас заплановано проведення 10 багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21,5 тисячі військовослужбовців України та близько 11 тисяч іноземних учасників навчань.
Окрім того, підрозділи Збройних Сил візьмуть участь у 16-ти багатонаціональних навчаннях поза межами України", - написала Маляр.
Чиновниця додала, що фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2022 рік.
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