Голови МЗС країн НАТО обговорювали можливість нових санкцій проти РФ через Україну, Столтенберг
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Голови МЗС країн НАТО говорили у вівторок у Ризі про можливе введення нових санкцій проти РФ у разі погіршення ситуації навколо України.
Про це заявив на прес-конференції генсек альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Економічні санкції та політична реакція - це те, що ми обговорювали сьогодні, зокрема, зі США. На нас припадає 50% світового ВВП, і має значення, коли союзники щодо НАТО обговорюють використання санкцій за поведінку Росії", - сказав він.
Столтенберг нагадав про обмежувальні заходи, вжиті проти РФ після анексії Криму в 2014 році, зазначивши, що подібні кроки можливі й зараз. Водночас, генсек альянсу відмовився надати деталі можливих нових заходів проти РФ.
За його словами, НАТО демонструє волю та здатність до підтримки вже активних санкцій.
"Я думаю, що насправді Росія недооцінює рішучість союзників щодо НАТО вводити санкції та виконувати їх після нелегальної анексії Криму у 2014 році", - зазначив він.
Також Столтенберг нагадав про раніше реалізоване НАТО рішення припинити "практичну співпрацю" з Росією.
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